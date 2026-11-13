Miles caminan kilómetros y pasan la noche en las Pampas de Pimentel para recibir al papa León XIV: así esperan su primera misa en Chiclayo

Un grupo de personas camina con sillas plegables y bolsos por un sendero de tierra en las Pampas de Pimentel.

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El cansancio se nota en los rostros, pero la ilusión parece más fuerte que cualquier dificultad. Algunos llevan varias horas despiertos; otros apenas han podido descansar después de una larga caminata. Hay quienes avanzan cargando bolsas, sillas plegables, sombreros y botellas de agua, mientras otros buscan un espacio donde sentarse y esperar. En las Pampas de Pimentel, la mañana de este viernes 13 de noviembre tiene un protagonista indiscutible: la expectativa por la llegada del papa León XIV y la primera misa que celebrará en Chiclayo durante su visita apostólica al Perú.

Miles de personas llegan hasta este extenso terreno para participar de la celebración eucarística que encabezará el pontífice. La espera empezó mucho antes de que amaneciera. Desde la noche del jueves 12, grupos de fieles organizaron una vigilia y permanecieron en el lugar durante varias horas, decididos a recibir al Santo Padre desde los primeros momentos de su regreso a Lambayeque.

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La escena es la de una multitud que se prepara para un acontecimiento que considera histórico. Familias completas, adultos mayores, jóvenes y niños avanzan por caminos de tierra, cargando lo necesario para soportar la espera. Algunos caminan en grupos; otros llegan acompañados de sus familiares y amigos. Todos tienen un mismo propósito: conseguir un espacio desde donde puedan participar de la misa y, si la ocasión lo permite, ver de cerca al Papa.

Una caminata de kilómetros para llegar a la misa del papa León XIV

El camino hacia las Pampas de Pimentel se ha convertido en parte de la experiencia de los fieles. Las fotografías muestran a decenas de personas desplazándose por terrenos de tierra, en medio de un paisaje abierto y con pocas zonas de sombra.

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Hombres y mujeres avanzan con mochilas, bolsas de viaje, sillas plegables y pequeños asientos portátiles. Algunos llevan mantas y prendas de abrigo; otros cargan recipientes y provisiones para pasar varias horas en el lugar. Las sombrillas y los sombreros también forman parte del equipamiento de quienes saben que deberán permanecer durante un tiempo prolongado en la explanada.

Entre los asistentes hay personas de distintas edades. Se observa a adultos mayores caminando con dificultad, acompañados por familiares, así como a mujeres que trasladan sus pertenencias mientras buscan un espacio para descansar. Una de las imágenes muestra a un hombre empujando una silla de ruedas vacía por el terreno, mientras al fondo se distingue a una multitud que continúa llegando.

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Un grupo de personas camina con bolsos y bancos plegables a lo largo de un sendero de tierra durante una peregrinación en las Pampas de Pimentel.

La distancia no ha sido un impedimento. Para muchos, caminar varios kilómetros representa un esfuerzo que están dispuestos a realizar para participar de una celebración que tiene un significado especial: el regreso del antiguo obispo de Chiclayo, ahora convertido en el papa León XIV.

Se amanecieron en las Pampas de Pimentel: la vigilia comenzó el jueves

Mientras algunos fieles todavía avanzaban hacia la explanada durante la mañana, otros ya llevaban horas instalados. Desde la noche del jueves 12 de noviembre, grupos de personas decidieron realizar una vigilia en las Pampas de Pimentel para esperar la llegada del pontífice.

La espera transcurrió entre conversaciones, momentos de oración y descansos improvisados. Las sillas plegables, los pequeños bancos y las mantas se convirtieron en elementos indispensables para quienes eligieron pasar la noche a la intemperie.

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Conforme avanzaron las horas, las familias fueron acomodándose en distintos puntos del terreno. Algunas extendieron mantas sobre el suelo; otras organizaron pequeños espacios para compartir alimentos y descansar. Las imágenes muestran a mujeres sentadas junto a sus equipajes, personas agrupadas alrededor de sus pertenencias y asistentes que buscan recuperar fuerzas antes de la celebración.

Un hombre traslada una silla de ruedas por un terreno de tierra durante una peregrinación en las Pampas de Pimentel.

En medio de la explanada también se observan vehículos estacionados y grupos que continúan llegando. Desde una toma panorámica se aprecia la dimensión del espacio y las concentraciones de personas distribuidas a lo largo del terreno, con largas filas de fieles que se desplazan hacia los sectores habilitados para la celebración.

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No todos tienen las mismas condiciones para afrontar la espera. Los adultos mayores necesitan detenerse con mayor frecuencia, mientras que las familias con niños procuran encontrar lugares donde puedan descansar. Una joven aparece caminando con una pequeña en brazos, protegida bajo una sombrilla rosada. Otras mujeres avanzan llevando mantas y bolsas, en medio de una movilización que no se detiene.

Un grupo de fieles avanza por un camino de tierra en las Pampas de Pimentel durante una peregrinación religiosa.

Guitarras, cantos y aplausos para hacer más llevadera la espera

La espera también tiene momentos de celebración. En medio de las largas horas de vigilia, un grupo de fieles convirtió la explanada en un pequeño espacio de encuentro musical.

Una de las fotografías muestra a un joven tocando la guitarra, acompañado por otras personas que llevan el ritmo con pequeños instrumentos de percusión. A su alrededor, mujeres y adultos mayores cantan, aplauden y participan de este momento de confraternidad.

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La música aparece como una manera de mantener el entusiasmo y hacer más llevaderas las horas previas a la misa. No se trata solamente de esperar la llegada del Papa, sino de compartir una experiencia colectiva con personas que llegaron desde distintos puntos para participar de la celebración.

Un grupo de peregrinos canta y toca instrumentos musicales al aire libre durante una reunión en las Pampas de Pimentel.

Los cantos y las conversaciones se mezclan con el movimiento constante de quienes buscan acomodarse. Algunos aprovechan para tomarse fotografías; otros conversan con sus acompañantes o revisan sus teléfonos celulares para mantenerse informados sobre el desarrollo de las actividades.

La emoción también se expresa a través de los símbolos. En una de las imágenes se observan las banderas del Perú y de Croacia ondeando sobre la explanada, mientras los fieles continúan instalándose en los alrededores. También hay personas que llevan fotografías del pontífice, estampas religiosas y artículos alusivos a su visita.

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Comerciantes ofrecen recuerdos y artículos religiosos a los peregrinos

La concentración de fieles también ha generado movimiento comercial en los alrededores. A un costado del terreno se observan puestos improvisados donde se ofrecen rosarios, pulseras, collares y otros artículos religiosos.

Los vendedores aprovechan la llegada de los peregrinos para ofrecer recuerdos vinculados con la visita apostólica. También se aprecia la comercialización de polos estampados con imágenes del Santo Padre, que algunos asistentes revisan y compran como recuerdo de esta jornada.

A vendor displays Pope Leo-themed merchandise for sale as people gather the day before his Mass at the Pampas de Pimentel, in Pimentel, Peru, November 12, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

En otra de las escenas, una mujer muestra una prenda blanca con una ilustración del papa León XIV, mientras un joven observa los productos disponibles. Estos artículos se han convertido en una alternativa para quienes quieren llevarse un recuerdo de la celebración.

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La explanada presenta así distintas escenas: familias que descansan, peregrinos que siguen caminando, vendedores que ofrecen sus productos y grupos que cantan mientras esperan.

Faithful gather at the site where Pope Leo will celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El regreso de Robert Prevost a Chiclayo después de tres años

La expectativa que se vive en las Pampas de Pimentel tiene una explicación que va más allá de la dimensión religiosa de la visita. Para los habitantes de Lambayeque, el papa León XIV representa también a Robert Prevost, el religioso que llegó a Chiclayo en 2014 y que posteriormente fue obispo de esta diócesis entre 2015 y 2023.

Durante esos años, construyó una relación con las comunidades de la región y acompañó distintas actividades pastorales. Su partida en 2023 dejó una historia compartida con los fieles que ahora esperan volver a verlo, aunque esta vez desde una condición completamente distinta.

Un grupo de personas revisa y ofrece camisetas alusivas al Papa León XIV durante una peregrinación en las Pampas de Pimentel.

En mayo de 2025, su elección como sucesor de Pedro convirtió aquella historia en un acontecimiento de alcance mundial. Tres años después de dejar Chiclayo, regresa a la ciudad que formó parte de su vida religiosa en el Perú, pero ahora como León XIV.

Por eso, la misa de este viernes tiene un significado especial para quienes se encuentran en las Pampas de Pimentel. No es únicamente una celebración multitudinaria. Es también la oportunidad de reencontrarse con quien consideran parte de su comunidad.

Un grupo de asistentes descansa con su equipaje en las Pampas de Pimentel frente a un cartel alusivo a la peregrinación del Papa León XIV.

Una espera que vale cada hora y cada kilómetro recorrido

A medida que se acerca el momento de la celebración, las Pampas de Pimentel continúan recibiendo a fieles. Algunos llevan varias horas en el lugar; otros todavía avanzan por los caminos de tierra con sus pertenencias a cuestas.

Las sillas vacías esperan a quienes se toman un descanso, las mantas permanecen extendidas sobre el suelo y los pequeños grupos se organizan para compartir lo que llevaron. Hay rostros cansados, pero también sonrisas, aplausos y canciones.

Una mujer mayor descansa sentada mientras sostiene sus pertenencias. Cerca de ella, otras personas acomodan sus equipajes y buscan un espacio para permanecer durante la celebración. En otro sector, una familia se reúne alrededor de sus sillas y conversa mientras espera.

Desde el aire, la explanada permite observar las distintas concentraciones de personas y el movimiento de vehículos que llegan a los alrededores. La dimensión del terreno contrasta con la cantidad de familias que comienzan a ocuparlo y con las largas distancias que muchos han recorrido para estar presentes.

Un grupo de personas permanece sentado sobre mantas y bancos en las Pampas de Pimentel durante una jornada de peregrinación.

El papa León XIV está por celebrar su primera misa en Chiclayo desde su partida en 2023. Y mientras el Santo Padre se prepara para reencontrarse con la tierra donde fue obispo, miles de personas ya hicieron su propio recorrido para recibirlo.

Algunos caminaron kilómetros. Otros pasaron toda la noche despiertos. Muchos llegaron acompañados de sus padres, hijos o abuelos. Todos comparten una misma expectativa: volver a ver al hombre que conocieron como Robert Prevost y recibir la bendición del Papa que hoy regresa a casa.