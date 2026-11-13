Perú

El papa León XIV voló a Chiclayo: ¿Cuándo regresa a Lima para la misa en la Base Aérea Las Palmas?

El pontífice aterrizó, la mañana de este 13 de noviembre, en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), donde inició el reencuentro con la ciudad en la que desarrolló su labor pastoral antes de encabezar la Iglesia Católica

El papa León XIV inició su visita pastoral en Chiclayo tras arribar a la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo. (Alfredo ESTRELLA / AFP)
El papa León XIV inició su visita pastoral en Chiclayo tras arribar a la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo. (Alfredo ESTRELLA / AFP)
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El papa León XIV llegó este viernes a Chiclayo pasadas las 9 de la mañana y continuará en la ciudad hasta el domingo 15 de noviembre, cuando iniciará una jornada que incluirá actividades en Cusco y Pucallpa antes de su regreso nocturno a Lima.

Según el itinerario oficial, Robert Prevost llegará ese mismo domingo 15 a la Base Aeronaval del Callao a las 20:20 horas, menos de 14 horas antes de la misa que presidirá el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

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El sumo pontífice arribó hoy 13 de noviembre a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, donde comenzó una visita marcada por el reencuentro con una ciudad en la que ejerció su misión pastoral antes de convertirse en jefe de la Iglesia Católica.

La primera actividad de su agenda en suelo chiclayano será la santa misa prevista para las 10:30 horas en la explanada de las Pampas de Pimentel. León XIV tendrá a su cargo la homilía ante los fieles que se congregaron desde la madrugada en distintos puntos de la ciudad y en el lugar de la ceremonia.

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El pontífice programó la primera misa de su itinerario en la explanada de las Pampas de Pimentel. (EFE)
El pontífice programó la primera misa de su itinerario en la explanada de las Pampas de Pimentel. (EFE)

La agenda del papa León XIV

Luego de la misa en las Pampas de Pimentel, el programa contempla una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, ubicada en la parroquia San José Obrero, en el distrito de La Victoria. Esta actividad está prevista para las 12:40 horas.

Por la tarde, el papa participará, desde las 16:30 horas, en un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. La reunión se realizará en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en la urbanización Las Brisas.

A las 17:45 horas, el pontífice se reunirá con estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Allí pronunciará un discurso ante integrantes del mundo universitario.

La agenda de este viernes concluirá a las 19:00 horas con una cena junto a sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Grabación registrada desde un vehículo en movimiento que muestra a numerosas personas apostadas en las bermas y aceras de una vía urbana. Los asistentes, entre los que se observan familias y agentes de la Policía Nacional, portan globos, carteles y banderas de colores mientras observan y saludan el paso de la caravana. El trayecto recorre tramos arbolados y zonas residenciales donde el público permanece alineado de forma continua.

El sábado 14 de noviembre, León XIV retomará sus actividades a las 8:00 horas con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Más tarde, a las 9:10 horas, partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

La llegada a esa localidad está programada para las 9:50 horas. A las 11:00 horas, el papa celebrará una santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, donde también pronunciará la homilía.

El retorno en helicóptero hacia Chiclayo está previsto para las 13:15 horas. El itinerario establece que arribará a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo a las 14:00 horas.

La última actividad del sábado será un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. La ceremonia comenzará a las 17:30 horas en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Un hombre con sotana papal blanca recibe flores de un niño de espaldas junto a un militar que realiza un saludo protocolar
El papa León XIV recibe un ramo de flores de manos de un niño durante los actos de bienvenida a su llegada a Chiclayo.

El domingo sale rumbo a Lima

El domingo 15 de noviembre será la jornada que definirá su retorno a Lima. El programa oficial indica que León XIV saldrá en avión desde la Base Aérea de Chiclayo a las 7:50 horas con destino a Cusco.

Su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete está prevista para las 10:00 horas. Media hora después, tendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

A las 11:45 horas, dirigirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

La siguiente escala será Pucallpa. El avión que trasladará al pontífice partirá desde Cusco a las 13:05 horas y aterrizará a las 14:30 horas en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo.

Un hombre con sotana blanca, solideo y cruz pectoral camina en un exterior junto a personas de traje y uniformes militares
El papa León XIV recibe la bienvenida oficial durante su llegada a la ciudad de Chiclayo.

A las 15:00 horas, el papa mantendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Más tarde, a las 16:45 horas, celebrará una santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.

La salida desde Pucallpa hacia Lima está fijada para las 19:05 horas. El itinerario señala que el pontífice arribará a la Base Aeronaval del Callao a las 20:20 horas del domingo 15 de noviembre.

Misa en la Base Aérea Las Palmas

La llegada nocturna a Lima antecederá las actividades del último día de la visita apostólica al Perú. El lunes 16 de noviembre, León XIV visitará a las 8:30 horas al personal y a las personas asistidas de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 10:30 horas presidirá la santa misa en la Base Aérea Las Palmas, también con homilía del santo padre. Esa será una de las principales actividades de su despedida del país.

A las 13:15 horas, participará en la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El programa establece su salida hacia Roma a las 13:45 horas desde ese mismo lugar.

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