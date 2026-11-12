El papa León XIV saluda al Señor de los Milagros en su segundo día de visita en Perú

Cobertura televisiva de la llegada del Papa León XIV a los exteriores de la iglesia de Las Nazarenas en el Cercado de Lima. En la secuencia, la comitiva eclesiástica y el pontífice recorren el área rodeados de personal de seguridad y religiosas nazarenas, acercándose a la imagen del Señor de los Milagros y saludando a los fieles congregados en las calles adyacentes.

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El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más significativos de su visita al Perú este jueves 12 de noviembre, cuando realizó una parada en la iglesia de Las Nazarenas para reencontrarse con la imagen del Señor de los Milagros. El pontífice partió de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, y emprendió su desplazamiento hacia el Centro Histórico de Lima, donde tenía previstas diversas actividades oficiales.

Durante el trayecto, el santo padre abordó el papamóvil para continuar su recorrido por las calles de la capital. A su paso, saludó a numerosos ciudadanos que se congregaron en los alrededores para recibirlo. Familias, adultos mayores, jóvenes y niños aguardaron su llegada con banderas, fotografías y muestras de afecto. Desde el vehículo descubierto, León XIV respondió a las expresiones de bienvenida con gestos y saludos, mientras avanzaba entre las personas que buscaban verlo de cerca.

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Uno de los momentos más esperados ocurrió cuando la comitiva hizo una parada en el santuario de Las Nazarenas, donde permanece la venerada imagen del Cristo de Pachacamilla. El líder de la Iglesia católica descendió del papamóvil y se acercó al recinto religioso para encontrarse nuevamente con una de las devociones más representativas del país. Durante su permanencia en el templo, también compartió unos instantes con algunos fieles que se encontraban en el lugar.

León XIV respondió a las muestras de afecto de los ciudadanos con saludos y gestos desde el vehículo descubierto - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

El encuentro adquirió un significado especial por la relación que Robert Prevost mantiene con el Perú, territorio donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en pontífice. La visita al santuario evocó, además, la devoción que había mencionado durante su discurso ante las autoridades peruanas, cuando recordó que había visto a Roma vestirse de morado por las manifestaciones de fe de los compatriotas residentes en Italia.

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La parada en Las Nazarenas representó un momento religioso dentro de una jornada marcada por los encuentros institucionales y las actividades pastorales. La presencia del obispo de Roma frente al Cristo Moreno permitió destacar el vínculo entre su historia personal con el país y una tradición que convoca cada año a miles de devotos durante octubre y noviembre.

Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

Las actividades del papa León XIV para este jueves 12 de noviembre

La agenda del pontífice contempla encuentros con representantes de la Iglesia peruana, celebraciones litúrgicas y una actividad multitudinaria dedicada a la juventud. Estas son las principales actividades previstas para su segunda jornada en Lima:

- 9:30 a. m. – Encuentro con los obispos del Perú: se reunirá con los representantes del episcopado nacional en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima para abordar asuntos relacionados con la labor pastoral y los desafíos de la Iglesia.

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- 10:20 a. m. – Celebración de la Hora Media: participará en una oración litúrgica junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de los equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de Lima.

- 11:30 a. m. – Encuentro con el pueblo peruano: ofrecerá un mensaje en la plaza ubicada frente a la Catedral de Lima, en una actividad pública dedicada a las esperanzas y los desafíos de la población.

- 6 p. m. – Vigilia de oración con jóvenes y universitarios: el Estadio Nacional recibirá a miles de asistentes que participarán en una jornada de oración y reflexión junto al pontífice.

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- 8 p. m. – Cena con los obispos: compartirá una cena fraterna con los representantes del episcopado peruano en la Nunciatura Apostólica.

León XIV destacó al Señor de los Milagros como símbolo de unión entre los peruanos dentro y fuera del país

Durante su discurso ante las autoridades peruanas, el miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV recordó la devoción al Señor de los Milagros como una de las expresiones religiosas más representativas de la identidad nacional. El pontífice destacó que esta manifestación de fe trasciende las fronteras y permite que los compatriotas residentes en el extranjero mantengan vivo su vínculo con el país.

Como ejemplo, evocó las celebraciones que presenció en Roma, donde los peruanos también participan de esta tradición religiosa y visten de morado las calles durante octubre. “¡Yo mismo he visto a Roma vestirse de morado!”, expresó ante los asistentes. Sus palabras evidenciaron la importancia del Cristo de Pachacamilla para miles de ciudadanos que encuentran en esta imagen un símbolo de esperanza, unión y pertenencia. El mensaje cobró especial significado durante su visita al santuario de Las Nazarenas, donde pudo reencontrarse con la venerada imagen.

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