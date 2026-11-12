“El Camino del Inca no es fácil”: León XIV usa una referencia al Tahuantinsuyo ante los obispos peruanos

El Papa León XIV comparte reflexiones sobre el rol del obispo en el Perú, comparando la misión episcopal con los antiguos caminos Incas. Un mensaje de fe, diálogo y esperanza.

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El papa León XIV apeló al Camino del Inca, a los chasquis y al Tahuantinsuyo durante su discurso ante los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. El pontífice usó esa referencia para plantear una reflexión sobre la misión episcopal y el llamado a “abrir el corazón”.

El encuentro tuvo lugar la mañana de este jueves 12 de noviembre, en la Plaza Mayor de Lima, donde el Santo Padre agradeció las palabras del obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Enrique García Camader, así como las oraciones por su recuperación de salud.

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Al dirigirse a los integrantes del Episcopado, León XIV partió de una imagen vinculada a la geografía peruana y a sus rutas ancestrales. “Los caminos que atraviesan la geografía de un país recorren también el alma de su pueblo”, afirmó. Luego se refirió a las montañas, valles, costa, Amazonía y antiguas sendas del Perú, que, según expresó, “conservan la memoria de pueblos que aprendieron a encontrarse e intercambiar sus dones”.

El papa León XIV se reunió con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima. (REUTERS/Yara Nardi)

El Gran Camino del Inca

El papa introdujo la referencia al Gran Camino del Inca como una ruta conocida por las comunidades y culturas del país. “Entre esos caminos hay uno que les es muy familiar: el Gran Camino del Inca, esa extensa red que unió territorios, comunidades y culturas a lo largo y ancho de esta geografía”, dijo ante los obispos peruanos.

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A partir de esa imagen, el pontífice propuso una reflexión: “También la Iglesia es camino: de comunión y de esperanza; camino que atraviesa las montañas de la indiferencia, los desiertos del individualismo y las distancias que separan a los hombres”.

El papa León XIV vinculó ese recorrido con el lema de su visita, “¡Abramos el corazón!”, que, según afirmó, invita “a la conversión, a la comunión y a la misión”.

El sumo pontífice explicó que, para un obispo, abrir el corazón implica conocer el camino hacia Dios y permitir que Dios y su pueblo orienten sus prioridades. En ese punto, volvió a la imagen de la ruta incaica para describir el sentido de la misión episcopal.

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El pontífice utilizó la figura del Gran Camino del Inca para explicar la misión de la Iglesia en el territorio. (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)

“El Camino del Inca no fue construido para que los caminantes se quedaran contemplando sus grandiosos paisajes, sino para llegar a todo el Tahuantinsuyo”, señaló. De inmediato, comparó a los obispos con los chasquis, quienes recorrían el imperio con mensajes urgentes y provisiones vitales.

“A semejanza de los chasquis, que recorrían el imperio llevando mensajes urgentes y provisiones vitales, el obispo es el mensajero que porta la Buena Nueva del Evangelio”, afirmó. Añadió que los obispos custodian el tesoro de la Palabra de Dios y distribuyen los sacramentos como bienes indispensables para sostener la vida cristiana.

Los caminos antiguos

En otro tramo de su intervención, el papa se refirió a los senderos preincaicos que antecedieron al Camino del Inca. Dijo que, de la misma forma en que esa ruta es heredera de vías utilizadas por culturas anteriores, el obispo sirve a una historia de salvación que comenzó antes de él y continuará después de su paso.

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Para León XIV, abrir el corazón supone reconocer el camino que Dios ya recorre con su pueblo, identificar lo que falta por recorrer y determinar hacia dónde dirigir los pasos para construir “un futuro de esperanza para todos”.

El papa destacó el legado de santo Toribio de Mogrovejo y el catecismo en aimara, quechua y castellano. (EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO)

El discurso también trasladó la metáfora de los caminos a la tarea pastoral concreta. El pontífice indicó que abrir el corazón para un obispo supone conocer su diócesis mediante la cercanía con las familias, los enfermos, los jóvenes y las comunidades que, por su geografía o fragilidad social, pocas veces pueden ser escuchadas.

En ese sentido, recordó la figura de santo Toribio de Mogrovejo. “Él comprendió que el Evangelio no puede anunciarse también en las lenguas de los pueblos indígenas”, expresó, antes de mencionar que el Catecismo, escrito en aimara, quechua y castellano, es testigo de su labor misionera.

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“No es fácil”

La referencia central a la ruta inca llegó cuando León XIV habló de las dificultades que afrontan quienes la transitan. “Sabemos que el Camino del Inca no es fácil: sus elevaciones y sus pasos estrechos ponen a prueba la resistencia del caminante”, manifestó.

El papa destacó el legado de santo Toribio de Mogrovejo y el catecismo en aimara, quechua y castellano. (Tiziana FABI / AFP)

El papa agregó que ese esfuerzo se ve recompensado al contemplar la creación. Luego estableció una comparación con la misión de los obispos, que, según dijo, tampoco transcurre siempre por caminos despejados.

León XIV mencionó entre las dificultades pastorales las “multitudes pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas”. Ante ese escenario, señaló que la caridad pastoral no consiste en evitar los problemas, sino en permanecer fieles a Cristo y procurar el mayor bien posible para las personas.

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El pontífice evocó también la cruz de Jesús durante ese pasaje. “Así mismo cruz nos recuerda que ninguna fatiga ofrecida por amor resta inútil, cuando se une a la entrega de Jesucristo”, dijo, con una cita del Evangelio de Mateo.

León XIV evocó la reunión con el papa Francisco en 2018 para convocar a la unidad de la Iglesia peruana. (Connie FRANCE / AFP)

El Yachay Wasi y el camino compartido

El discurso incluyó otra referencia a la tradición inca al abordar la idea de que el camino no se recorre en soledad. León XIV mencionó que, al ingresar al territorio que albergó el primer seminario de San Pedro, el obispo se convierte en “un Yachay Wasi itinerante”.

Según explicó, se trata de una “casa del saber” que acompaña el recorrido de los sacerdotes, ayuda a señalar la ruta y reconoce la huella de Dios en sus vidas. El papa afirmó que ese camino compartido comprende al Sucesor de Pedro, los demás obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y todo el pueblo de Dios.

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“Esto es indispensable para recorrer fielmente el Camino, que es Cristo”, afirmó.

El pontífice también se refirió al proceso sinodal emprendido en la Iglesia peruana. Pidió a los obispos que continúen trabajando con firmeza, en conexión con el pueblo de Dios, para que todos reconozcan sus responsabilidades y discípulos misioneros del Señor vivan una confianza recíproca.

Hacia el final, León XIV recordó que estuvo en ese mismo lugar en 2018, durante una reunión de obispos con el papa Francisco. Citó entonces una exhortación del pontífice argentino a trabajar por la unidad y a no quedar presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que fueron llamados.

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