Papa León XIV recibe las llaves de la ciudad de Lima de manos del alcalde

El Papa León XIV inicia su visita apostólica a Perú con un emotivo recibimiento en la capital. Conoce los detalles de su llegada y los primeros gestos de bienvenida.

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El papa León XIV recibió este jueves 12 de noviembre las llaves de la ciudad de Lima de manos del alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, durante una ceremonia protocolar realizada en el frontis de la municipalidad. El reconocimiento se desarrolló en el marco de su segundo día de actividades oficiales en el Perú y contó con la presencia de miles de ciudadanos que se congregaron en la plaza de Armas para presenciar su visita.

El pontífice llegó al Centro Histórico a bordo del papamóvil, luego de realizar una parada en la iglesia de Las Nazarenas para orar ante la imagen del Señor de los Milagros. Su recorrido estuvo acompañado por muestras de afecto de los fieles, quienes aguardaron desde tempranas horas para saludarlo y participar de las actividades programadas en la capital.

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El papa León XIV recibió las llaves de la ciudad de Lima de manos del alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, durante una ceremonia protocolar en la plaza de Armas - Créditos: Municipalidad de Lima.

León XIV firma el libro de oro y recibe camiseta de la selección peruana

La ceremonia también contempló la firma del libro de oro de la comuna, en el que quedó registrado el paso del representante de la Iglesia católica por la institución edil.

La entrega incluyó un presente relacionado con el deporte nacional: una camiseta de la selección peruana de fútbol, que el burgomaestre obsequió al visitante. Tras recibir los regalos, ambos compartieron un momento de saludo con los familiares de la autoridad municipal, quienes también tuvieron la oportunidad de acercarse al líder religioso.

Por su parte, León XIV entregó un pequeño obsequio a los allegados del alcalde, en un intercambio de cortesías que formó parte del encuentro. La actividad concluyó entre aplausos y cánticos de los asistentes, quienes expresaron su alegría por la presencia del pontífice en uno de los espacios más representativos de la capital peruana.

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Renzo Reggiardo entregó al santo padre una camiseta de la selección peruana de fútbol como presente representativo del deporte nacional - Créditos: Municipalidad de Lima.

Fieles se congregaron para recibir al papa

La llegada del santa padre movilizó a numerosos creyentes hacia el Centro Histórico. Desde la madrugada, familias, jóvenes y adultos mayores ocuparon los alrededores de la Plaza de Armas con banderas, imágenes religiosas y distintivos alusivos a la visita apostólica.

La organización también contó con la participación de voluntarios que orientaron a los asistentes y colaboraron con el desarrollo de las actividades. Asimismo, grupos juveniles animaron la espera mediante canciones y expresiones de fe, mientras los ciudadanos aguardaban el paso del papamóvil y la oportunidad de escuchar el mensaje del representante del Vaticano.

Como parte de los preparativos para la recepción, los exteriores de la Municipalidad de Lima lucieron una alfombra roja y arreglos florales. Estos elementos acompañaron el acto protocolar, que permitió al pontífice mantener un encuentro con las autoridades locales en medio de una concurrida jornada religiosa.

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Papa León XIV se reunirá con miles de jóvenes durante vigilia en el Estadio Nacional

Como parte de su segundo día de actividades en el Perú, el papa León XIV participará este jueves 12 de noviembre en un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. La actividad reunirá a miles de asistentes que llegarán desde distintos puntos de la capital para compartir una jornada de oración, reflexión y expresiones de fe junto al pontífice.

La vigilia juvenil representa uno de los momentos centrales de su agenda en el país, debido a que permitirá un acercamiento con las nuevas generaciones y sus inquietudes. Desde tempranas horas, numerosos participantes comenzaron a congregarse en los exteriores del recinto deportivo, donde compartieron experiencias, estampas religiosas y recuerdos relacionados con la visita apostólica.

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El encuentro también contará con momentos de animación y manifestaciones de espiritualidad, en un ambiente preparado para recibir al representante de la Iglesia católica. La presencia de León XIV en el Estadio Nacional forma parte de las actividades pastorales programadas durante su permanencia en Lima, antes de continuar con las siguientes etapas de su recorrido por el territorio peruano.