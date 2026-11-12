León XIV pidió a los obispos del Perú ser “constructores de puentes” y los comparó con los mensajeros del Camino del Inca

El papa León XIV se reúne con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. REUTERS/Yara Nardi/Pool

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Enviado especial.- El papa León XIV abrió este jueves 12 de noviembre su segunda jornada en el Perú con un encuentro con los obispos del país en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Allí les pidió “abrir el corazón” a Dios, a sus hermanos en el episcopado y al “Perú de hoy”, y les encargó ser “constructores de puentes” en una sociedad atravesada por divisiones. Con esa expresión retomó una imagen que marcó el pontificado de su antecesor: Francisco repitió durante años el llamado a “construir puentes y no muros”.

Al comenzar, el Pontífice agradeció las palabras de bienvenida de monseñor Carlos Enrique García Camader, obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), “junto con su oración por la recuperación de mi salud”.

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El Camino del Inca como imagen de la misión episcopal

El Papa estructuró su mensaje en torno al Qhapaq Ñan, la red de caminos que “unió territorios, comunidades y culturas” en el territorio andino, y lo vinculó con el lema de su visita, “Abramos el corazón”, que, dijo, invita “a la conversión, a la comunión y a la misión”.

“¿Qué significa ‘abrir el corazón’ para un obispo?”, planteó. “Significa conocer el camino hacia Dios para recorrerlo con el Pueblo fiel y permitir que Dios y el Pueblo cuestionen sus prioridades”. Recordó que el Camino del Inca “no fue construido para que los caminantes se quedaran contemplando sus grandiosos paisajes, sino para llegar a todo el Tawantinsuyu”, y comparó al obispo con los chasquis, los mensajeros que recorrían el imperio: es quien “porta la Buena Nueva del Evangelio, custodia el tesoro de la Palabra de Dios y distribuye los Sacramentos”.

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Para León XIV, abrir el corazón implica también conocer la diócesis “entrando en los hogares, acompañando a los enfermos, encontrando a los jóvenes y acercándose a las comunidades que, por su distancia geográfica o su fragilidad social, pocas veces pueden hacerse escuchar”. “El pastor está llamado a salir al encuentro de todos”, afirmó.

Puso como ejemplo a santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima entre 1581 y 1606, y su catecismo en aimara, quechua y castellano. De él, dijo, se aprende que “la caridad pastoral no consiste en evitar los problemas sino en permanecer fieles a Cristo y procurar el mayor bien posible a las personas”. También mencionó a santa Rosa de Lima, san Francisco Solano, san Martín de Porres y san Juan Macías como “una escuela de santidad” que representa la unidad de la Iglesia peruana.

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Los abusos: “verdad, justicia, perdón, reparación”

Al hablar de san Martín de Porres y san Juan Macías, y de que “ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social”, el Papa se refirió a “una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial”.

“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, sostuvo.

“En este mismo lugar, en el 2018, yo estaba sentado entre ustedes”

El momento más personal del discurso llegó cuando León XIV, que antes de ser elegido Pontífice fue obispo de Chiclayo y vicepresidente de la CEP, evocó la visita de Francisco al Perú: “En este mismo lugar, en el 2018, yo estaba sentado entre ustedes, y recibimos de nuestro querido Papa Francisco una vehemente exhortación a trabajar por la unidad”.

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Citó entonces a su predecesor, que en el encuentro con los obispos del 21 de enero de 2018 les pidió no quedar “presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados: ser sacramento de comunión”. “La comunión entre ustedes, entre nosotros, es el fundamento de la credibilidad del Evangelio que anuncian”, agregó León XIV.

“Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, afirmó el Papa.

En esa línea, advirtió: “Ningún obispo debería sentirse solo en el camino. Ninguna Iglesia particular debería vivir su misión como si fuera ajena a la de las demás”. Y señaló que, desde la comunión, el obispo podrá “impedir que las polarizaciones sociales o políticas debiliten su misión profética y evangelizadora”.

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También respaldó el proceso sinodal de la Iglesia peruana y pidió avanzar hacia una Iglesia de “corresponsables”, en la que “la autoridad no se ejerza tiránicamente ni la obediencia sea mero servilismo”.

Pobreza, corrupción y violencia

En el tramo final, el Papa pidió a los obispos abrir el corazón “al Perú de hoy” y preguntarse “qué caminos conducen verdaderamente hacia Cristo y denunciar los falsos”. Según dijo, el país “necesita pastores capaces de escuchar las preguntas de su tiempo” para “acompañar a las familias, sostener a los jóvenes, defender la vida y la dignidad de cada persona, favorecer la justicia y comprometerse con la custodia de la creación”, en especial frente a quienes sufren “la pobreza, la exclusión, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades”.

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Cerró con tres invitaciones: “No dejen de caminar con este pueblo”; “no dejemos de caminar juntos, en comunión episcopal”; y “no dejemos de abrir el corazón”, para que el pueblo encuentre en sus pastores al “padre obispo” cercano, valiente y misericordioso.

La agenda del día

Tras el encuentro con los obispos, el programa oficial prevé a las 10:20 la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales; a las 11:30, un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza frente a la Catedral; a las 18:00, una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional; y a las 20:00, una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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