Lista de aptos para la Beca 18: Link oficial para saber si fuiste preseleccionado para rendir el examen

Beca 18 - 2026: los pasos clave para que los preseleccionados lleguen a la etapa final| Andina

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Los postulantes que buscan acceder a una de las 6.000 becas que ofrece el concurso Beca 18-2027 ya pueden conocer si cumplieron con las condiciones para continuar en el proceso. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) dio a conocer el 11 de noviembre la lista de participantes que cumplieron los requisitos para rendir el Examen Nacional de Preselección.

En total, la entidad evaluó la documentación de 62.841 personas que completaron su inscripción. La verificación, que se extendió hasta el 6 de noviembre, permitió determinar quiénes cumplen los requisitos establecidos y quiénes presentan alguna observación que les impide avanzar.

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¿Cómo consultar la lista de postulantes aptos y no aptos de Beca 18-2027?

La lista difundida por Pronabec permite identificar a quienes superaron la revisión de requisitos y están habilitados para participar en la siguiente evaluación. También incluye a los postulantes declarados no aptos, a quienes se les indicará qué requisito incumplieron o qué documento presentó observaciones durante la verificación.

Los resultados serán comunicados a través del buzón de notificaciones del Sistema Integrado de Becas (Sibec), plataforma utilizada para completar la inscripción al concurso.

En ese mismo espacio, los participantes aptos recibirán información sobre el local de evaluación asignado, su dirección y el horario en el que deberán presentarse para rendir la prueba. Los centros estarán ubicados cerca del domicilio registrado por cada postulante.

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¿Cuándo rendirán el examen los postulantes aptos de Beca 18?

Centros de Acceso Digital de Pronatel impulsan el acceso de jóvenes usuarios a Beca 18.

Los participantes que superaron la revisión documental deberán presentarse el 22 de noviembre de 2026 para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP).

La evaluación tendrá 60 preguntas: 30 de competencia matemática y 30 de competencia lectora. Cada respuesta correcta otorgará dos puntos, por lo que la calificación máxima será de 120 puntos.

Además, Pronabec estableció puntajes mínimos para continuar en competencia:

Modalidad Ordinaria: 84 puntos.

Modalidades especiales: 66 puntos.

Los participantes que obtengan una calificación inferior al mínimo correspondiente no podrán avanzar a la siguiente etapa.

¿Cuándo se conocerá la lista de preseleccionados de Beca 18-2027?

El 23 de diciembre de 2026, Pronabec publicará la relación de postulantes preseleccionados y no preseleccionados de las nueve modalidades del concurso.

La asignación de resultados se realizará en estricto orden de mérito y considerará los puntos adicionales otorgados por condiciones priorizables. Solo quienes alcancen la condición de preseleccionados podrán participar en la etapa final de selección, que comenzará el 7 de enero de 2027.

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Más sobre Beca 18

El concurso está dirigido a estudiantes que se encuentran en el último grado de secundaria o que ya egresaron del colegio, tienen un buen desempeño académico y atraviesan una situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

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Quienes obtengan una de las becas podrán estudiar una carrera en una institución de educación superior elegible con los gastos académicos cubiertos. Asimismo, los beneficiarios que acrediten que sus hogares se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema también tendrán cubiertos los estudios de inglés y los beneficios no académicos.

La oferta comprende programas de instituciones públicas licenciadas por el Minedu o la Sunedu. En el caso de las instituciones privadas, se consideran carreras vinculadas con una mayor demanda de empleo formal, de acuerdo con la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, siempre que sean no tradicionales.

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Los interesados en acceder al concurso deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener nacionalidad peruana.

Ser menor de 22 años para las modalidades Ordinaria, Protección, Huallaga y Vraem.

Ser menor de 31 años para la modalidad Fuerzas Armadas.

No tener límite de edad para las modalidades Repared, CNA, PA y EIB, ni para quienes acrediten discapacidad.

Estar cursando el último grado de secundaria o haber egresado de un colegio cuyos estudios sean reconocidos por el Ministerio de Educación.

Demostrar alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos de secundaria.

Acreditar una condición de vulnerabilidad o situación especial.

Presentar las declaraciones juradas y los formatos generados por el Módulo de Postulación.