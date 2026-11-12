Papá León XIV se reunió con víctimas que sufrieron abusos por parte del clero e instituciones eclesiásticas del Perú

El papa León XIV se reunió este jueves en Lima con seis víctimas de abusos cometidos por integrantes del clero y de instituciones eclesiásticas del Perú

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El Vaticano informó este jueves que el papa León XIV se reunió con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país, algunas de las cuales pertenecieron a grupos vinculados al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

El encuentro se realizó en la Nunciatura Apostólica, poco después de las 16:30 horas, y se prolongó durante más de una hora, según informó la Santa Sede.

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Tras “un breve saludo en la capilla” de la sede vaticana en Lima, el pontífice conversó “personalmente” con cada una de las seis personas y “escuchó sus testimonios sobre las experiencias de sufrimiento y dolor” que atravesaron.

La nota oficial añade que el líder de la iglesia católica “reflexionó junto a las víctimas sobre cómo promover un cambio de mentalidad a través de la escucha, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros”.

Al concluir, “les agradeció por el valioso testimonio que brindaron y expresó su cercanía tanto a ellas como a todas las personas víctimas de abusos con las que no fue posible reunirse”.

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Algunas de las personas recibidas estuvieron vinculadas a grupos del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC)

Poco antes del encuentro, se observó el ingreso a la Nunciatura Apostólica del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, cuyo equipo no ofreció comentarios a Infobae sobre la reunión.

Molestia de otras víctimas del clero que no fueron convocadas

Uno de los sobrevivientes que no fue convocado fue Jose Enrique Escardó, el primer denunciante del Sodalicio. “La táctica es (...) filtrar víctimas que sean silenciosas, víctimas que entren, hablen con él y está bien, tienen todo el derecho de entrar y hablar y contarle sus cosas, por lo que han pasado y el dolor que han sufrido. Pero luego mantienen a estas víctimas en el anonimato (...) y ahí queda”, dijo a este medio.

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Escardó cuestionó que estos encuentros se desarrollen sin mayor visibilidad pública y comparó esa práctica con el silenciamiento de las víctimas por parte de sus agresores. “Todo en silencio, todo oculto, todo por lo bajo”, opinó.

Según el Vaticano, el pontífice escuchó de forma personal los testimonios de las víctimas y dialogó sobre verdad, reparación, sanación y prevención de abuso

Más temprano, León XIV había pedido a los obispos peruanos responder a los casos de abusos con “la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”.

Durante el discurso que pronunció en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima en la segunda jornada de su gira en territorio nacional, el papa citó los santos peruanos como San Martín de Porres y san Juan Macías para indicar que “nos enseñan, desde su humildad, a reconocer a Cristo en los más pequeños”.

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“De estos santos aprendemos también que la caridad comienza con un gesto sencillo, una escucha atenta y nos recuerdan que ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social”, afirmó.

Y ante ello quiso referirse “a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial”, en la que es la primera mención a este crimen durante su gira en Sudamérica.

“Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, aseveró.

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