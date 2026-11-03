Roberto Mosquera elogia el ritmo arrollador de Sporting Cristal en goleada a FC Cajamarca que permite alcanzar cima del Torneo Apertura 2026

Roberto Mosquera ha devuelto el ritmo arrollador a Sporting Cristal. - Crédito: CONMEBOL

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En el área de prensa del estadio Alberto Gallardo, Roberto Mosquera compartió sus sensaciones de la contundente goleada de Sporting Cristal sobre FC Cajamarca (5-0). El resonante marcador lo dejó satisfecho, porque demuestra que sus efectivos están comprometidos a ganar con rotundidad.

“Es importante tener esta cantidad de goles, porque son merecidos y hablan mucho de la ambición del equipo, que te hace un gol y no paran. Eso es saludable y bueno; nos encontramos en un momento grato, construido a base de esfuerzo, humildad y trabajo. Ha costado mucho, pero ha valido la pena”, declaró.

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Martín Távara empezó la goleada ante FC Cajamarca. - Crédito: ITEA

Para Mosquera la demora de la apertura de la contienda pasó por un aspecto basado en la rapidez: “La velocidad tiene que traer puntos importantes cuando uno entra al área. La precipitación, lo más probable, es que traiga ansiedad y uno termine las jugadas mal”.

“Lo hablamos en el primer tiempo. No jugamos mal el primer tiempo, solo nos faltó bajar un cambio y cuando lo hicimos llegamos con más tranquilidad y definimos con prestancia”, sumó.

El entrenador peruano, de 70 años, quedó más que satisfecho con el ritmo arrollador de los suyos ante FC Cajamarca. | VIDEO: Junior Vera

Por ahora, Cristal está en lo más alto del Torneo Clausura, aunque depende de factores externos para seguir en ese sitial. A pesar de ello, Roberto Mosquera prefiere focalizarse en su club.

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“Nosotros estamos enfocados en lo que queremos, nunca he rezado para que pierda un equipo pero estamos atentos a los otros partidos, es lo normal en todos los entrenadores”, cerró.

Roberto Mosquera ha revitalizado a un Cristal, que, ahora, luchará por el título de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

Cristal arrolla en casa

Sporting Cristal no se desmarca de la disputa por la cima del Torneo Clausura 2026. Con una goleada categórica, que se hizo esperar por cerca de una hora, pasó por encima a FC Cajamarca, condenado a sobrevivir hasta la última fecha si es que quiere aferrarse a la Liga 1.

El inicio fue tal y como uno esperaba: el dueño de casa amenazando y la visita resistiendo. Sin embargo, los acercamientos no lograban materializarse en goles, lo que comenzaba a inquietar a los puntuales ubicados sobre el verde. El ataque más claro fue de Maxloren Castro, cuyo lanzamiento impactó en el travesaño.

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El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

La revolución de la contienda se dio nada más arrancando el segundo tiempo. Un centro de Cristiano, por el flanco izquierdo, cayó en pies de Hernán Barcos, quien desestimó la opción de tiro a portería para estirar la acción y dejarle la apertura del tanteador a Martín Távara.

A partir de esa acción, Cristal se desató al 100%, dejando a muy maltraer a la zaga de un entregado FC Cajamarca. Una carrera por izquierda con posterior incursión en el área derivó en la ampliación hecha por Maxloren Castro, que jamás bajó los brazos y producto de su resiliencia encontró revancha.

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El resultado terminó reflejando una diferencia que no fue sencilla de construir en el campo. Távara reconoció que el rival complicó a los celestes con su orden defensivo, aunque valoró la paciencia del equipo para conseguir la victoria (Liga 1)

Lo que vino después fue una catarata de anotaciones que elevaron la diferencia en el score. Luis Iberico, con pura velocidad y desparpajo, superó la marca en el área para decretar la goleada, cuyo aumento se dio con un gol en propia puerta de Yordy Vílchez y una conquista formidable de Juan Manuel Cuesta.

Con esa exhibición de sometimiento, Sporting Cristal ha alcanzado el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 al tiempo que se ha ubicado entre los ocho mejores clasificados de la clasificación general de la Liga 1.