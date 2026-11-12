Papa León XIV visitó al Señor de los Milagros y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita al Perú

El papa interrumpió su recorrido hacia la Plaza de Armas para orar frente al Señor de los Milagros, saludar a los fieles y continuar hacia el Palacio Arzobispal. Foto: Andina

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El papa León XIV llegó este jueves 12 de noviembre al Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para encontrarse con la imagen del Señor de los Milagros. Durante su segundo día de visita apostólica al Perú, el pontífice realizó una oración frente al Cristo Moreno, en una de las escenas más significativas de su recorrido por la capital.

El Santo Padre hizo una pausa en su desplazamiento hacia la Plaza de Armas de Lima para ingresar al templo, donde fue recibido por integrantes de la congregación de Carmelitas Descalzas. Luego de permanecer unos instantes frente a la sagrada imagen y saludar a los fieles presentes, retomó su recorrido hacia el Palacio Arzobispal.

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Papa León XIV llegó a las Nazarenas para orar frente al Cristo Moreno

El pontífice arribó al santuario a bordo del papamóvil, después de recorrer la avenida Tacna. En la puerta de ingreso, ubicada en esta misma vía, lo esperaban las madres superioras Elena y Rosa, representantes de la congregación de Carmelitas Descalzas, quienes le dieron la bienvenida. También se encontraban en el recinto los caballeros responsables de custodiar la imagen del Señor de los Milagros durante todo el año.

Una vez dentro del templo, León XIV se acercó al Cristo Moreno, se persignó y permaneció en oración frente a la imagen. El momento estuvo acompañado por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo. Al terminar su plegaria, el papa se dirigió a los fieles que habían llegado hasta el santuario para saludarlo.

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El Estadio Nacional de Lima se va llenando de jóvenes para el encuentro con el papa León XIV, previsto para las 17:00. Al ritmo de la cumbia del papa, los jóvenes bailan mientras esperan la llegada del sumo pontífice.

Después de esta visita, el Santo Padre volvió a abordar el papamóvil para continuar su desplazamiento hacia el Palacio Arzobispal, situado en la Plaza Mayor de Lima. Allí tenía previsto reunirse con los obispos del Perú como parte de las actividades programadas para esta segunda jornada de su estadía en el país.

Así fue el recorrido del papa León XIV desde la Nunciatura Apostólica

La jornada del pontífice comenzó a las 9:00 horas, cuando abandonó la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, donde había pasado la noche. Antes de partir, se acercó a los cientos de personas que permanecían en los exteriores para verlo y les dedicó unos minutos de su tiempo. Algunos asistentes aprovecharon la ocasión para entregarle presentes.

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Posteriormente, al llegar al cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, en el Cercado de Lima, descendió de la camioneta cerrada en la que se trasladaba y subió al papamóvil. Desde ese vehículo continuó su recorrido por las calles de la capital, donde numerosos fieles lo aguardaban desde las primeras horas de la mañana para expresarle su cariño y recibir su saludo.

Las actividades del papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Tras su paso por el Santuario de las Nazarenas, el pontífice tenía previsto continuar su agenda en el centro histórico de Lima. A las 9:30 horas, debía reunirse con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal, encuentro durante el cual pronunciaría un discurso dirigido a los representantes de la Iglesia católica en el país.

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Luego de visitar las Nazarenas, el papa tenía programadas nuevas actividades en el Centro Histórico de Lima. Foto: Municipalidad de Miraflores

La programación contemplaba también una celebración de la Hora Media, prevista para las 10:20 horas en la Basílica Catedral de Lima. En esta ceremonia participarían obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

A las 11:30 horas, León XIV tenía programado encabezar un encuentro dedicado a los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. La actividad se desarrollaría en la plaza situada frente a la Catedral de Lima, donde el Santo Padre ofrecería un nuevo discurso.

La jornada concluiría con dos actividades. A las 18:00 horas, el papa participaría en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Más tarde, a las 20:00 horas, asistiría a una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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