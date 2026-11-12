Perú

Previo a la llegada del papa León XIV: PNP incauta 1.213 explosivos y 2.840 pirotécnicos en Lambayeque

La intervención de la Sucamec se produjo antes de las actividades del pontífice en Chiclayo y Pimentel, previstas para el 13 y 14 de noviembre

Miles de explosivos y pirotécnicos fueron incaudatos en Lambeyeque, antes de la visita del papa León XIV.
Miles de explosivos y pirotécnicos fueron incaudatos en Lambeyeque, antes de la visita del papa León XIV.
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A pocas horas de la llegada del papa León XIV a Chiclayo, autoridades incautaron 1.213 cartuchos de emulsión explosiva y 2.840 productos pirotécnicos durante una intervención en el distrito de La Victoria, en Lambayeque. La carga procedía de Lima y era trasladada en una empresa de encomiendas, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).

El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), con apoyo de la Intendencia de Aduanas de Chiclayo y la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los agentes detectaron que los materiales no contaban con las autorizaciones ni las medidas de seguridad exigidas.

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Los 1.213 cartuchos de emulsión explosiva de alta potencia y los 2.840 artículos pirotécnicos de origen extranjero sumaban dos cargamentos que quedaron bajo control estatal.

Los productos pirotécnicos pesaban 110 kilogramos y fueron llevados a los almacenes de la Jefatura Zonal Lambayeque de la Sucamec, donde permanecerán bajo custodia mientras continúan las investigaciones y se define su destino final.

Círculo con retrato de hombre sonriente y vestimenta religiosa sobre vista de ciudad con iglesia amarilla de dos torres, plaza, árboles y vehículos
Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

Incautación se produjo antes de las actividades del papa en Chiclayo

La incautación ocurrió antes de las actividades del pontífice previstas en Lambayeque para el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre. El programa incluye una misa en las Pampas de Pimentel y reuniones con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario en Chiclayo, además de otra celebración religiosa en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

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El viernes 13, León XIV partirá desde el Callao y llegará a la Base Aérea de Chiclayo. La misa de Pimentel está programada para las 10:30 horas. Durante la tarde, la agenda contempla un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos pastorales, seguido por una reunión con el mundo universitario.

El superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero, sostuvo que el procedimiento forma parte de las acciones contra el traslado y la comercialización irregular de estos materiales. “Esta incautación demuestra que estamos actuando con firmeza y obteniendo resultados concretos. No vamos a permitir que materiales explosivos y pirotécnicos sean trasladados al margen de la ley, poniendo en riesgo la seguridad de los peruanos”, remarcó.

Manay añadió que la institución intensificará las tareas de control y fiscalización para prevenir situaciones de peligro y proteger a la población. El despliegue nacional de la Sucamec por la visita apostólica mantiene equipos especializados en Lima, Lambayeque, Ucayali y Cusco. Las labores incluyen supervisión de materiales controlados y verificación de los servicios de seguridad privada vinculados con los actos públicos del pontífice.

Viernes 13 de noviembre: Lima, Chiclayo y Pimentel

  • 07:40 horas: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo.
  • 09:10 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 10:30 horas: santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, con homilía del santo padre.
  • 12:40 horas: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.
  • 16:30 horas: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
  • 17:45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
  • 19:00 horas: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: visita a Cajamarca y regreso a Chiclayo

  • 08:00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.
  • 09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.
  • 09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
  • 11:00 horas: santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.
  • 13:15 horas: salida en helicóptero hacia Chiclayo.
  • 14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 17:30 horas: encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del mismo nombre.

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