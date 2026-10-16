Perú Deportes

Adrián Yañez se habría bajado de la pelea contra Juan ‘Pegajoso’ Díaz: peruano espera nuevo rival para el UFC 334

Medios especializados en artes marciales mixtas dan por sentado que el deportista norteamericano no se presentará al combate en Nueva York y la compañía ya busca contrincante para el peleador nacional

La UFC estaría buscando nuevo rival para Juan Díaz a menos de un mes para su pelea.
La UFC estaría buscando nuevo rival para Juan Díaz a menos de un mes para su pelea. Crédito: Facebook Team MMA.
Guardar

Adrian Yanez estaría fuera de su combate contra Juan ‘Pegajoso’ Díaz, pactado para la cartelera de UFC 334 del próximo 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. La compañía buscaría un nuevo rival para el peruano, aunque hasta el momento no emitió una comunicación oficial sobre la modificación.

La versión fue difundida por ‘Team MMA’, que señaló que el estadounidense no formaría parte de la pelea de peso gallo. La información abrió un escenario de incertidumbre para Díaz a menos de un mes de su segunda presentación dentro de la UFC.

PUBLICIDAD

De confirmarse la baja de Yanez, la organización deberá definir si mantiene a Juan Díaz en la misma fecha con otro adversario o si reprograma su aparición. Por ahora, la pelea aún figura en algunos listados internacionales de la función, por lo que se espera un anuncio de la UFC para establecer el futuro del peruano en la cartelera.

El posible cambio llega cuando el ‘Pegajoso’ se preparaba para una oportunidad distinta dentro de su carrera. El peleador nacional iba a debutar en una función numerada de la UFC, formato que reúne las carteleras centrales de la empresa y que suele concentrar los combates por títulos y enfrentamientos de mayor exposición.

PUBLICIDAD

Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York.
Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Team MMA.

La eventual cancelación también supondría un nuevo contratiempo para un representante peruano en la compañía. En agosto, José Ochoa tuvo que retirarse de su pelea ante Charles Johnson en UFC 330 por una lesión sufrida durante los entrenamientos. En aquel caso, la UFC encontró rápidamente un reemplazo para mantener el combate en la programación.

Díaz, en cambio, aguarda una decisión sobre una pelea que podía permitirle sostener el impulso de su estreno. El rival que la empresa designe, si la salida de Yanez queda confirmada, definirá el tipo de desafío que afrontará el peruano en Nueva York.

Así fue el debut de Juan Díaz en la UFC

Juan ‘Pegajoso’ Díaz obtuvo su contrato con la UFC tras su paso por la Dana White’s Contender Series, el programa que permite a talentos de distintas organizaciones competir por un lugar en el plantel de la empresa. Esa actuación le abrió la puerta al principal circuito de las artes marciales mixtas.

Su debut oficial se produjo el 16 de mayo en UFC Vegas 117, realizado en el UFC Apex de Las Vegas. El peruano venció al estadounidense Malcolm Wellmaker y sumó su primera victoria dentro de la promotora. A partir de ese resultado, su registro profesional quedó en 16 triunfos, una derrota y un empate.

El peleador peruano se estrenó con una dominante sumisión para vencer a Malcolm Wellmaker. (Video: UFC)

El desempeño ante Wellmaker le permitió avanzar con rapidez hacia una función numerada. Para Díaz, el cruce con Yañez representaba una prueba ante un peleador con recorrido en la división de peso gallo y experiencia frente a rivales de mayor exposición dentro de la empresa.

Antes de que surgiera la versión sobre la baja, el peruano había destacado la importancia de pelear antes del cierre de 2026. “Estoy contento. Ya quería pelear, aunque fuera una vez antes de fin de año. Todo pasa por algo. Es un buen rival y un buen lugar para dar un buen show”, declaró a ‘UFC en Español’.

La cartelera del UFC 334

UFC 334 está programado para el 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. La función tendría como combate estelar la pelea entre Ciryl Gane y Josh Hokit por el título vacante de peso pesado.

La cartelera también contempla el enfrentamiento entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por el campeonato femenino de peso gallo. Entre los otros duelos anunciados aparecen Caio Borralho ante Yousri Belgaroui, Uros Medic frente a Kevin Holland y Bilal Hasan contra Luis Gurule.

En las preliminares, además del combate de Díaz, figuraban Stephen Thompson ante Charles Radtke, Drew Dober contra Chris Duncan, Jim Miller frente a Terrance McKinney, Bia Mesquita ante Macy Chiasson y Nazim Sadykhov contra Jefferson Nascimento.

Temas Relacionados

Juan DíazAdrián YañezUFCperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colosal victoria de Dana Guzmán en el W100 de Edmond: apeó a la primera siembra y logró el mejor triunfo de su carrera

La tenista nacional le dio un repaso a la experimentada tenista alemana Tatjana Maria, ubicada en el puesto 71 del ranking WTA, en el set decisivo y clasificó por primera vez a los cuartos de final en un torneo de esta categoría

Colosal victoria de Dana Guzmán en el W100 de Edmond: apeó a la primera siembra y logró el mejor triunfo de su carrera

Sofía Oxandabarat lamentó su gol errado en el estreno de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina: “Estoy triste”

La atacante uruguaya contó con una chance inmejorable que pudo marcar el empate parcial para las ‘leonas’, que terminaron cayendo por 1-0 frente a Palmeiras

Sofía Oxandabarat lamentó su gol errado en el estreno de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina: “Estoy triste”

Diego Elías se cobra revancha ante el número uno del mundo Mostafa Asal para coronarse por primera vez en el Egyptian Open 2026

Luego de dos derrotas al hilo ante el monarca del ranking, el peruano ha levantado el título en Giza por primera vez y recorta distancias en el historial entre ambos

Diego Elías se cobra revancha ante el número uno del mundo Mostafa Asal para coronarse por primera vez en el Egyptian Open 2026

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada emocionante en la lucha por el título: Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos, Universitario visita a Alianza Atlético, Alianza Lima choca con Atlético Grau, y mucho más

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Marcello Bencardino presentó la nómina oficial que participará en la primera etapa del torneo nacional en busca de ritmo deportivo de cara al Mundial. Conoce todos los detalles

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Carlos Mesía espera consenso con oposición para convocar a sesión, si no “no habrá facultades”

Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

Piden a la JNJ destituir al presidente del JNE por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS se quebró al celebrar su cumpleaños en primer concierto de Chile

Jimin de BTS se quebró al celebrar su cumpleaños en primer concierto de Chile

Taehyung, de BTS, es comparado con Christian Domínguez por repetir sus frases en cada país: “¿Somos tu Tarazona?”

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

DEPORTES

Colosal victoria de Dana Guzmán en el W100 de Edmond: apeó a la primera siembra y logró el mejor triunfo de su carrera

Colosal victoria de Dana Guzmán en el W100 de Edmond: apeó a la primera siembra y logró el mejor triunfo de su carrera

Sofía Oxandabarat lamentó su gol errado en el estreno de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina: “Estoy triste”

Diego Elías se cobra revancha ante el número uno del mundo Mostafa Asal para coronarse por primera vez en el Egyptian Open 2026

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’