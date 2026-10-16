Adrián Yañez se habría bajado de la pelea contra Juan ‘Pegajoso’ Díaz: peruano espera nuevo rival para el UFC 334

La UFC estaría buscando nuevo rival para Juan Díaz a menos de un mes para su pelea. Crédito: Facebook Team MMA.

Guardar

Adrian Yanez estaría fuera de su combate contra Juan ‘Pegajoso’ Díaz, pactado para la cartelera de UFC 334 del próximo 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. La compañía buscaría un nuevo rival para el peruano, aunque hasta el momento no emitió una comunicación oficial sobre la modificación.

La versión fue difundida por ‘Team MMA’, que señaló que el estadounidense no formaría parte de la pelea de peso gallo. La información abrió un escenario de incertidumbre para Díaz a menos de un mes de su segunda presentación dentro de la UFC.

PUBLICIDAD

De confirmarse la baja de Yanez, la organización deberá definir si mantiene a Juan Díaz en la misma fecha con otro adversario o si reprograma su aparición. Por ahora, la pelea aún figura en algunos listados internacionales de la función, por lo que se espera un anuncio de la UFC para establecer el futuro del peruano en la cartelera.

El posible cambio llega cuando el ‘Pegajoso’ se preparaba para una oportunidad distinta dentro de su carrera. El peleador nacional iba a debutar en una función numerada de la UFC, formato que reúne las carteleras centrales de la empresa y que suele concentrar los combates por títulos y enfrentamientos de mayor exposición.

PUBLICIDAD

Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Team MMA.

La eventual cancelación también supondría un nuevo contratiempo para un representante peruano en la compañía. En agosto, José Ochoa tuvo que retirarse de su pelea ante Charles Johnson en UFC 330 por una lesión sufrida durante los entrenamientos. En aquel caso, la UFC encontró rápidamente un reemplazo para mantener el combate en la programación.

Díaz, en cambio, aguarda una decisión sobre una pelea que podía permitirle sostener el impulso de su estreno. El rival que la empresa designe, si la salida de Yanez queda confirmada, definirá el tipo de desafío que afrontará el peruano en Nueva York.

Así fue el debut de Juan Díaz en la UFC

Juan ‘Pegajoso’ Díaz obtuvo su contrato con la UFC tras su paso por la Dana White’s Contender Series, el programa que permite a talentos de distintas organizaciones competir por un lugar en el plantel de la empresa. Esa actuación le abrió la puerta al principal circuito de las artes marciales mixtas.

PUBLICIDAD

Su debut oficial se produjo el 16 de mayo en UFC Vegas 117, realizado en el UFC Apex de Las Vegas. El peruano venció al estadounidense Malcolm Wellmaker y sumó su primera victoria dentro de la promotora. A partir de ese resultado, su registro profesional quedó en 16 triunfos, una derrota y un empate.

El peleador peruano se estrenó con una dominante sumisión para vencer a Malcolm Wellmaker. (Video: UFC)

El desempeño ante Wellmaker le permitió avanzar con rapidez hacia una función numerada. Para Díaz, el cruce con Yañez representaba una prueba ante un peleador con recorrido en la división de peso gallo y experiencia frente a rivales de mayor exposición dentro de la empresa.

PUBLICIDAD

Antes de que surgiera la versión sobre la baja, el peruano había destacado la importancia de pelear antes del cierre de 2026. “Estoy contento. Ya quería pelear, aunque fuera una vez antes de fin de año. Todo pasa por algo. Es un buen rival y un buen lugar para dar un buen show”, declaró a ‘UFC en Español’.

La cartelera del UFC 334

UFC 334 está programado para el 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. La función tendría como combate estelar la pelea entre Ciryl Gane y Josh Hokit por el título vacante de peso pesado.

La cartelera también contempla el enfrentamiento entre Kayla Harrison y Amanda Nunes por el campeonato femenino de peso gallo. Entre los otros duelos anunciados aparecen Caio Borralho ante Yousri Belgaroui, Uros Medic frente a Kevin Holland y Bilal Hasan contra Luis Gurule.

PUBLICIDAD

En las preliminares, además del combate de Díaz, figuraban Stephen Thompson ante Charles Radtke, Drew Dober contra Chris Duncan, Jim Miller frente a Terrance McKinney, Bia Mesquita ante Macy Chiasson y Nazim Sadykhov contra Jefferson Nascimento.