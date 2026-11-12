Perú

Señor de los Milagros espera al papa León XIV frente a Las Nazarenas: así será su encuentro durante el recorrido por Lima

La imagen religiosa presenciará el traslado del pontífice hacia la Plaza de Armas, donde se reunirá con los obispos y participará en la hora media, según el programa de la visita

Papa León XIV bendijo imagen del Señor de los Milagros durante actividad pastoral en Barcelona. Captura de video
Papa León XIV bendijo imagen del Señor de los Milagros durante actividad pastoral en Barcelona. Captura de video
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La fe del pueblo peruano tiene uno de sus encuentros más simbólicos en el corazón de Lima. A las afueras de la iglesia de Las Nazarenas, el Señor de los Milagros espera el paso del papamóvil que trasladará al papa León XIV hacia la Plaza de Armas, en una escena cargada de significado para miles de fieles que se han congregado en los alrededores para saludar al pontífice en su recorrido por la capital.

No se trata de una parada cualquiera. El vehículo que conduce al santo padre pasará frente al templo que constituye el hogar de la sagrada imagen, considerada una de las mayores expresiones de devoción religiosa del Perú. Allí, frente a la iglesia donde cada octubre miles de personas acuden para venerarlo, la imagen del Cristo Moreno será testigo del retorno de un papa que ha expresado en reiteradas oportunidades su profundo vínculo con el país.

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Desde tempranas horas, los exteriores de Las Nazarenas se han convertido en un punto de concentración de fieles que aguardan el paso de León XIV. Muchos llegaron para conseguir un lugar desde donde observarlo, levantar sus banderas, mostrar imágenes religiosas y recibir su bendición. La expectativa tiene un componente especial: el encuentro simbólico entre dos figuras que despiertan una enorme devoción entre los peruanos.

Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV
Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV

El Señor de los Milagros, conocido también como el Cristo de Pachacamilla, ocupa un lugar central en la identidad religiosa y cultural de Lima. Cada año, sus procesiones congregan a multitudes que acompañan su recorrido por las calles de la ciudad. Esta vez, su presencia adquiere un significado particular al coincidir con la visita del pontífice, quien vuelve a recorrer las calles de un país al que considera parte fundamental de su historia personal y religiosa.

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La expectativa de los fieles también está puesta en el recorrido que realizará el papa hacia la Plaza de Armas, donde tiene previsto encontrarse con los obispos y participar en la hora media, una de las oraciones que forman parte de la liturgia de las horas de la Iglesia católica.

El Cristo Moreno, presente hasta la última misa

La imagen del Cristo Moreno no solo estará presente en este momento de la visita. También acompañará al santo padre en la que será su última misa en territorio peruano antes de emprender su viaje de regreso a Roma. De esta manera, la devoción al Señor de los Milagros estará vinculada a uno de los actos religiosos más importantes de la despedida de León XIV del país.

Un pontífice con vestimenta blanca extiende las manos hacia un niño con capa morada sostenido en brazos junto a un vehículo en la calle
El Papa León XIV saluda desde el papamóvil a un niño ataviado con el hábito del Señor de los Milagros durante su vista a Madrid en junio de 2026. (Vatican Media)

La presencia del Señor de los Milagros en este recorrido también conecta con uno de los momentos más emotivos que dejó la llegada de León XIV al Perú. El miércoles 11 de noviembre, el pontífice protagonizó un recibimiento multitudinario que las autoridades estimaron en aproximadamente tres millones de personas. Desde su aterrizaje en el Callao hasta su desplazamiento por las principales avenidas de Lima, miles de ciudadanos salieron a las calles para darle la bienvenida. Familias enteras, adultos mayores, niños y jóvenes aguardaron durante horas para verlo pasar, saludarlo y recibir su bendición. La celebración también se vivió en Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost desarrolló buena parte de su labor pastoral y que lo recuerda con especial cariño.

El reencuentro con Robert Prevost, el sacerdote que conoció el Perú

Pero el recibimiento no fue solamente el de un jefe de la Iglesia católica. Para muchos peruanos significó reencontrarse con Robert Prevost, el sacerdote que recorrió comunidades, compartió con las familias y estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo. El hombre que conoció de cerca las dificultades de distintas regiones y que construyó una relación profunda con el país antes de convertirse en el sucesor de Pedro

Composición con el papa León XIV alzando la mano a la izquierda y la procesión del Señor de los Milagros entre una multitud a la derecha
El papa León XIV alude a la procesión del Señor de los Milagros durante su mensaje sobre los vínculos de los migrantes peruanos. (Infobae Perú/Reuters/Agencia Andina)

Esa emoción quedó expresada en su discurso ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el Gran Teatro Nacional. Allí, León XIV reconoció que su historia con el Perú comenzó mucho antes de asumir responsabilidades en Chiclayo y recordó cómo los peruanos le abrieron las puertas de sus hogares y compartieron con él sus mesas y tradiciones.

«Regreso también a mi patria»

Recordó también que en 2015 recibió la nacionalidad peruana y pronunció una de las frases más significativas de su intervención: «Regreso también a mi patria». Una declaración que resumió el vínculo afectivo que mantiene con esta tierra y que provocó especial emoción entre quienes lo consideran uno de los suyos.

El pontífice agradeció lo aprendido durante sus años en el país y aseguró que volvería a recorrer ese camino con alegría, incluso con sus dificultades. También hizo referencia a la devoción peruana al Señor de los Milagros, recordando que incluso en Roma ha visto cómo la comunidad peruana se reúne alrededor de la imagen del Cristo Moreno y mantiene viva su conexión con el país.

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