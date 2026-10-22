La reacción de Judy Balcazar, gerenta deportiva de San Martín, al fichaje de Fernanda Tomé por Deportivo Soan: “No me sorprende”

La gerenta deportiva de la institución de Santa Anita explicó que la salida de la punta brasileña del club 'santo' no se produjo en malos términos. Crédito: Mate Galáctico.

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El regreso de Fernanda Tomé a la Liga Peruana de Vóley con Deportivo Soan activó las reacciones en Universidad San Martín, club en el que la atacante brasileña jugó durante tres temporadas. Judy Balcazar, gerenta deportiva del cuadro de Santa Anita, afirmó que la contratación no le causó sorpresa y descartó que la salida de la voleibolista se haya dado en medio de un conflicto.

Tomé, conocida como ‘Tomezinha’, dejó San Martín tras el cierre de la campaña anterior y continuó su carrera fuera del país. Primero jugó en Bolivia y luego se incorporó al MTCC Volleyball Team de Maldivas. Ahora volverá al certamen peruano para defender a Deportivo Soan, equipo que confirmó su fichaje para la temporada 2026/2027.

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En diálogo telefónico con ‘Mate Galáctico’, Balcazar valoró las condiciones de la brasileña y consideró lógico que reciba propuestas de otros clubes del campeonato nacional.

“No me sorprende. Es una jugadora que puede estar en cualquier equipo. Es una jugadora con calidad. Me alegra que venga a la Liga”, declaró la directiva de San Martín sobre el retorno de la punta al Perú.

Judy Balcazar fue consultada por la contratación de Fernanda Tomé por Deportivo Soan. Crédito: Difusión.

La dirigente también se refirió a las versiones que surgieron alrededor de la desvinculación de Tomé. La brasileña había comunicado meses atrás que no continuaría en el conjunto santo, situación que abrió interrogantes entre los seguidores del equipo por su identificación con la institución y sus actuaciones en las campañas previas.

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Balcazar sostuvo que el vínculo entre ambas partes terminó de manera cordial. “No se rompió nunca la relación. Ella se ha ido muy bien. Nos hemos despedido muy bien. Se cerró un ciclo y ya”, expresó.

La gerenta deportiva añadió que el término de un contrato no implica, necesariamente, un distanciamiento personal entre el club y las jugadoras. “No porque terminas de trabajar en un lugar tienes que irte peleada. No recuerdo haber peleado con ella ni con nadie, con ninguna de las chicas que se han ido. No voy a pelear tampoco”, señaló.

El fichaje de Tomé representa una incorporación de experiencia para Deportivo Soan, que busca consolidarse en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. La atacante conoce el torneo, disputó finales con San Martín y volverá a enfrentar a varias de sus excompañeras durante la temporada.

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Fernanda Tomé es nueva jugadora de Deportivo Soan para la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Balcazar evitó cuestionar la decisión del elenco de Puente Piedra y expresó una valoración positiva por la gestión de sus dirigentes. “Me alegra por los señores de Soan, que sigan trayendo más refuerzos. Esto es un proceso de experiencias. Es un proceso largo y hasta a veces trágico porque hay que pensar mucho. Pero hay que pensar mucho”, manifestó.

¿Fernanda Tomé enfrentará a San Martín este fin de semana?

Fernanda Tomé no estará disponible para el partido entre San Martín y Deportivo Soan por la segunda fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La punta brasileña tiene previsto concluir su participación con el MTCC Volleyball Team el domingo 1 de noviembre. Por ese motivo, no llegará a Lima a tiempo para integrar la convocatoria de Soan en el duelo ante su exequipo.

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Su posible estreno con el conjunto de Puente Piedra quedaría para las jornadas posteriores. La programación definitiva y la fecha de su debut dependerán de su arribo al país, la habilitación correspondiente y la decisión del comando técnico.

Fernanda Tomé se dispone a ser la nueva '8' de las 'panteras'. - Crédito: USMP / Deportivo Soan

San Martín vs Deportivo Soan: programación

San Martín y Deportivo Soan jugarán el domingo 25 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley, comenzará a las 14:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Bolivia y Venezuela, el partido iniciará a las 15:15 horas. En Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, el horario será a las 16:15 horas.

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Latina Televisión transmitirá los encuentros del campeonato por señal abierta a través del canal 2 y el canal 702 en alta definición. La cobertura también estará disponible en las plataformas digitales de la televisora.