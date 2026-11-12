La sorpresa para el papa León XIV en el Gran Teatro Nacional: su emotiva reacción a la marinera ‘Qué viva Chiclayo’

El Papa León XIV se llevó un cálido recibimiento con unos bailarines que bailaron una linda marinera norteña

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El papa León XIV vivió uno de los momentos más cálidos de su primera noche en Lima durante una presentación artística preparada como parte de su bienvenida al Perú. Mientras permanecía sentado en el estrado del Gran Teatro Nacional, junto a la presidenta Keiko Fujimori, el pontífice fue sorprendido por los acordes de una marinera norteña que evocaba una de las ciudades más importantes de su historia en el país: Chiclayo.

La música comenzó con el redoble de los instrumentos y, cuando sonaron los acordes de la marinera chiclayana, el papa giró el rostro. Su expresión cambió en cuanto aparecieron las parejas de bailarines: una sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba el ingreso de las damas y los chalanes, que llevaban pañuelos en alto y vestían trajes rojos y blancos, los mismos colores de la indumentaria que lucía el líder religioso.

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La marinera «¡Que viva Chiclayo!» que hizo sonreír al papa León XIV

La presentación estuvo acompañada por la conocida marinera norteña «¡Que viva Chiclayo!», una composición del músico ferreñafano Luis Abelardo Takahashi Núñez. La interpretación estuvo a cargo del Coro Nacional de Niños del Perú, junto al Ballet Folclórico Nacional y la Orquesta Sinfónica Juvenil.

El papa León XIV observa la presentación de la marinera Que viva Chiclayo durante una ceremonia en Lima. (Infobae Perú)

Uno de los versos más reconocibles de esta canción es «¡Chiclayana soy!», una frase que identifica a esta pieza con la tradición musical lambayecana. Su melodía acompañó el ingreso de los bailarines, quienes desplegaron sus pañuelos y ejecutaron los pasos característicos de esta danza, con los elegantes desplazamientos y el tradicional contrapunto entre la dama y el chalán.

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Aunque por momentos se le notaba el cansancio tras una larga jornada de actividades, León XIV siguió la presentación con una sonrisa de emoción que se mantuvo durante casi todo el baile. En algunos momentos también movió la cabeza, asintiendo, al ritmo de la música mientras observaba la coreografía. Su reacción quedó registrada en el video y se convirtió en una de las escenas más entrañables de la ceremonia

¿Por qué Chiclayo tiene un significado especial para el papa León XIV?

La elección de esta marinera no fue un detalle menor. Chiclayo ocupa un lugar importante en la trayectoria de Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del actual líder católico, quien llegó al Perú en 1985 como misionero agustino y desarrolló su labor pastoral en distintas localidades del país.

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En 2014 regresó al Perú para asumir responsabilidades en la Diócesis de Chiclayo. Fue administrador apostólico y, posteriormente, obispo de esta jurisdicción eclesiástica entre 2015 y 2023. Durante esos años estableció un estrecho vínculo con la población lambayecana, antes de asumir nuevas responsabilidades en la Iglesia católica.

Por eso, la interpretación de «¡Que viva Chiclayo!» tuvo un significado especial durante su bienvenida. La marinera llevó hasta el escenario del Gran Teatro Nacional una expresión de la cultura norteña vinculada con los años que el papa vivió en el Perú, país al que ahora regresa como máximo representante de la Iglesia católica.

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¿Qué actividades tiene programadas el papa León XIV para hoy, jueves 12 de noviembre?

Tras la presentación artística que marcó su primera noche en Lima, el papa León XIV continuará este jueves con una agenda centrada en encuentros con representantes de la Iglesia católica y la juventud peruana. El pontífice tendrá actividades en el Centro Histórico de Lima y cerrará la jornada con una vigilia de oración en el Estadio Nacional.

Estas son las actividades previstas en su itinerario:

09:30 a. m.: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

10:20 a. m.: celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes pastorales en la Basílica Catedral de Lima.

11:30 a. m.: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la explanada frente a la Catedral.

06:00 p. m.: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

08:00 p. m.: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

La jornada será la última del pontífice en Lima antes de viajar este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, donde celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y visitará el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

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Letra de la marinera “¡Qué viva Chiclayo!”

¡Que viva el departamento

De Lambayeque

Con su capital Chiclayo

Monsefú y Reque!

¡Qué rica que está la chicha

De doña juana

La causa ferreñafana

Rica y sabrosa!

¡Chiclayana soy

A mucha honra, señores!

¡Chiclayana soy

Y bailo mi marinera

Y no de cualquier manera!

¡Que viva chiclayo

Tierra generosa!

¡Cualquiera se goza

Papito, con poca cosa!

¡Que viva chiclayo

Tierra generosa!

¡Cualquiera se goza

Papito, con poca cosa!