Papa León XIV es peruano: decenas de miles de fieles abarrotan las calles de Lima para saludar al santo padre

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

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El papa León XIV ya está en Lima y su llegada ha desatado una multitudinaria manifestación de fervor religioso. El sumo pontífice aterrizó este miércoles 11 de noviembre, minutos después de las 5:00 p. m., en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá y otras autoridades. Sin embargo, más allá del protocolo oficial, lo que marcó sus primeros momentos en el país fue la impresionante cantidad de personas que salió a las calles para darle la bienvenida.

La expectativa no terminó en los alrededores de la base aérea. Desde que abandonó el Callao, el santo padre encontró a miles de peruanos apostados a lo largo de las avenidas que debía atravesar para llegar al Centro Histórico de Lima. Familias enteras, adultos mayores, jóvenes y niños aguardaron durante horas para verlo de cerca, mientras el pontífice respondía a las muestras de cariño con saludos desde el vehículo oficial y, posteriormente, desde el papamóvil. La escena se repitió en distintos puntos de la capital y convirtió su primer desplazamiento en un multitudinario recibimiento popular.

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El papa León XIV inició su recorrido hacia el Palacio de Gobierno en Perú, siendo recibido con gran entusiasmo y emoción por parte de los fieles y ciudadanos presentes. - América Noticias

Miles de fieles acompañaron a León XIV

Tras concluir la ceremonia de bienvenida en el Grupo Aéreo N.° 8, León XIV abordó el vehículo oficial del Vaticano para iniciar su desplazamiento hacia Lima. La comitiva avanzó por la avenida Elmer Faucett y continuó por las avenidas La Marina, Sucre y Brasil, en dirección a la basílica María Auxiliadora, ubicada en Breña. A lo largo de ese trayecto, las calles se abarrotaron de personas que buscaban un lugar desde donde observar al pontífice. Algunas incluso corrieron detrás del automóvil para mantenerse cerca de la comitiva y no perderse su paso.

El entusiasmo se mantuvo durante todo el desplazamiento. A su paso por el Callao y distintos sectores de Lima, los ciudadanos levantaban las manos, agitaban banderas y gritaban su nombre para llamar su atención. León XIV correspondía a esas muestras de afecto con saludos desde la ventana del vehículo, mientras la comitiva avanzaba entre los asistentes. La concentración continuó hasta la avenida Brasil, donde estaba previsto uno de los momentos más esperados de la jornada: el cambio de vehículo para que el papa abordara el papamóvil y pudiera acercarse aún más a los fieles.

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Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

León XIV abordó el papamóvil

Frente a la basílica María Auxiliadora, León XIV descendió del vehículo oficial y realizó el cambio para abordar el famoso papamóvil. Su aparición en este vehículo desató nuevas muestras de entusiasmo entre quienes aguardaban en la avenida Brasil. Desde allí, el sumo pontífice pudo saludar con mayor cercanía a las personas que se habían congregado a ambos lados de la vía para acompañarlo durante su ingreso a la capital.

La algarabía también se trasladó hacia la plaza Bolognesi y las avenidas Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega. En los alrededores de las estaciones del Metropolitano, incluso quienes se encontraban dentro de las instalaciones se sumaron a los gritos y saludos al reconocer el paso del representante de la Iglesia católica. El fervor de los asistentes se mantuvo mientras el papamóvil continuaba su desplazamiento hacia el Centro Histórico, donde otra concentración de ciudadanos esperaba su llegada.

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Miles de peruanos se congregaron para recibir al Papa León XIV a su llegada. El video muestra la emoción de la multitud y el saludo del Papa mientras avanza en el papamóvil. - América Noticias

Plaza de Armas recibió a León XIV con una multitud de fieles

El recorrido alcanzó uno de sus momentos más concurridos en los alrededores de la Plaza de Armas de Lima. La histórica explanada y sus calles aledañas reunieron a numerosos fieles que aguardaban el ingreso del santo padre a Palacio de Gobierno. Banderas, pancartas y expresiones de bienvenida acompañaron la espera de quienes buscaban verlo, saludarlo o recibir su bendición antes de su encuentro con la presidenta Keiko Fujimori.

La magnitud del recibimiento convirtió el primer desplazamiento de León XIV por Lima en una de las escenas más llamativas de su llegada al Perú. Desde el Callao hasta el corazón del Centro Histórico, miles de personas permanecieron en las calles para acompañarlo, mientras el pontífice respondía a las muestras de cariño durante su trayecto. Su regreso tiene un significado especial para el país donde desarrolló buena parte de su vida religiosa y ejerció como obispo de Chiclayo antes de convertirse en líder de la Iglesia católica.

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Peru's President Keiko Fujimori stands alongside Pope Leo XIV during a welcome ceremony at the Government Palace in Lima on November 11, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)