Perú

Decenas de fieles esperaron al papa León XIV en el Metropolitano y recibieron con emoción su cálido saludo

Entre banderines blancos y celulares en alto, los asistentes aprovecharon su paso por la avenida Alfonso Ugarte para acercarse visualmente al Santo Padre y expresarle su afecto durante su primer recorrido por Lima

Decenas de personas se congregaron en los paraderos del Metropolitano, en la avenida Alfonso Ugarte, para ver el paso del papamóvil. El papa León XIV respondió a las muestras de cariño y saludó a los asistentes. Fuente: TV Perú Noticias
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El paso del papa León XIV por la avenida Alfonso Ugarte reunió a decenas de personas que encontraron en las estaciones del Metropolitano un punto para observar de cerca el recorrido del papamóvil. Entre banderines blancos, teléfonos celulares y saludos, los asistentes aguardaron el desplazamiento del Santo Padre por el Cercado de Lima durante la noche del miércoles 11 de noviembre.

La presencia de los fieles llamó la atención durante la transmisión en vivo del recorrido papal. Desde uno de los puntos de la avenida, los periodistas destacaron la cantidad de personas que permanecía en los alrededores de la estación del Metropolitano, a la altura de la avenida España, para recibir a Robert Prevost.

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El ambiente también dejó algunas escenas particulares de la jornada. Mientras el vehículo avanzaba por la vía, los asistentes extendieron las manos para saludar al Pontífice y levantaron pequeñas banderas blancas, en referencia a los colores característicos de la bandera del Vaticano.

Un vehículo blanco con cabina de vidrio transporta a un pontífice que saluda ante personas reunidas frente a una estación de transporte
El papa León XIV saluda a los asistentes congregados en un paradero del Metropolitano durante su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte. (Captura TV Perú Noticias)

Estaciones del Metropolitano se convirtieron en puntos de encuentro para ver al Papa

La avenida Alfonso Ugarte concentró a numerosos fieles que buscaron un lugar desde donde observar el paso del papamóvil. Uno de los puntos con mayor presencia de personas fue el sector de la estación ubicada cerca de la avenida España, donde los asistentes se reunieron para seguir el recorrido.

Las imágenes mostraron a los asistentes extendiendo los brazos para saludar a León XIV mientras el vehículo avanzaba por la avenida. Algunos también prepararon pequeños banderines blancos para acompañar el desplazamiento del religioso, que respondió a las muestras de afecto desde el papamóvil.

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Miles de peruanos se congregaron para recibir al papa León XIV a su llegada. El video muestra la emoción de la multitud y el saludo del Papa mientras avanza en el papamóvil. - América Noticias

El papa León XIV también respondió a las muestras de afecto de quienes aguardaban en las estaciones del Metropolitano. Desde el papamóvil, el Santo Padre levantó la mano para saludar a los asistentes, quienes extendieron los brazos y agitaron sus pequeños banderines blancos al verlo pasar por la avenida Alfonso Ugarte.

León XIV saludó a los fieles durante su recorrido por Alfonso Ugarte

La comitiva papal continuó por la avenida Alfonso Ugarte hasta girar hacia la avenida Bolivia. El desplazamiento estuvo acompañado por el personal de seguridad y la escolta que resguardó al Santo Padre durante su trayecto por el centro de Lima.

Durante la cobertura, los periodistas también hicieron referencia a la Guardia Suiza, cuerpo encargado de la protección del Papa en el Vaticano y que forma parte del esquema de seguridad durante sus desplazamientos. La transmisión describió la presencia de distintos anillos de protección alrededor del Pontífice.

Vive la emoción de la visita del papa León XIV a Lima, Perú. Este video captura la increíble acogida que recibió durante su recorrido en caravana, con una multitud de personas abarrotando las calles para ver al Pontífice.

El papamóvil permitió que León XIV mantuviera contacto visual con las personas que se encontraban a ambos lados de la vía. Los fieles aprovecharon esos momentos para saludarlo y registrar su paso con sus celulares, en una jornada marcada por las muestras de cercanía hacia quien fue obispo de Chiclayo.

ATU dispuso cambios temporales en los servicios del Metropolitano

El recorrido del Papa también implicó modificaciones en el transporte público del Cercado de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, por disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), se realizó un recorte temporal de los servicios regulares y expresos que circulan por las avenidas Alfonso Ugarte, Tacna y Emancipación.

Visita del papa León XIV a Peru
Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Connie FRANCE / AFP)

La entidad precisó que las estaciones ubicadas en el Cercado de Lima permanecieron cerradas temporalmente mientras se desarrollaban las medidas de seguridad por el desplazamiento del Santo Padre.

Desde el sur, únicamente operaron la ruta C y el Expreso 1, desde el terminal Matellini hasta la estación Central. En tanto, desde el norte, continuaron funcionando las rutas A y B. La primera circuló desde el terminal Naranjal hasta la estación Caquetá, mientras que la segunda mantuvo su recorrido desde el terminal Chimpu Ocllo hasta ese mismo punto.

Visita del papa León XIV a Peru
Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Anthony Nino de Guzman / AFP)

La ATU recomendó a los usuarios tomar rutas y vías alternas, además de mantenerse informados mediante sus canales oficiales hasta el restablecimiento progresivo del servicio habitual.

Metropolitano restablece sus servicios tras el paso del papa León XIV

Tras el recorrido del papa León XIV por la avenida Alfonso Ugarte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los servicios regulares A y B, así como los expresos del Metropolitano, retomaron su circulación por esta vía. Sin embargo, el servicio regular C continuó con su recorrido hasta la estación Central.

La entidad también precisó que las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecieron cerradas. Asimismo, recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer las próximas actualizaciones del servicio.

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