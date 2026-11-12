Perú

El papa León XIV con la blanquirroja: recibió una camiseta de la selección peruana con su nombre en Lima

El alcalde Renzo Reggiardo otorgó la indumentaria de la selección del Perú al obispo de Roma, durante su recepción oficial en la sede metropolitana, donde también le entregaron las llaves de la histórica capital

El Papa León XIV inicia su visita apostólica a Perú con un emotivo recibimiento en la capital. Conoce los detalles de su llegada y los primeros gestos de bienvenida.
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El papa León XIV recibió este jueves 12 de noviembre una camiseta de la selección peruana de fútbol con su nombre y posó con ella durante unos segundos luego de que el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se la entregara en el Palacio Municipal, previo a su encuento con los obispos.

El gesto tuvo lugar en el marco de la visita del Santo Padre a Lima, donde cumplió actividades institucionales y participó de una ceremonia en la sede municipal. Reggiardo recibió al papa y también le hizo entrega de la Llave de la Ciudad.

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La camiseta llevó el nombre pontificio de León XIV y fue entregada como parte del recibimiento oficial. En un fotografía compartida por la Municipalidad de Lima, se observa a Robert Prevost sostener la ‘blanquirroja’ junto al burgomaestre capitalino, mientras ambos miran hacia las cámaras.

El alcalde Renzo Reggiardo entregó una camiseta de la selección peruana de fútbol con su nombre al papa León XIV en el Palacio Municipal. (REUTERS/Leslie Moreno)
El alcalde Renzo Reggiardo entregó una camiseta de la selección peruana de fútbol con su nombre al papa León XIV en el Palacio Municipal. (REUTERS/Leslie Moreno)

Entrega de la camiseta

La cuenta oficial de la Municipalidad de Lima publicó el registro del encuentro y señaló que el alcalde Reggiardo recibió al papa en el Palacio Municipal. El mensaje incluyó la etiqueta “#ElPapaVuelveACasa” y describió la agenda que cumplió el pontífice en el edificio.

“Durante su visita, el Santo Padre firmó el Libro de Oro y participó en la develación de una placa en su honor”, indicó la institución. La publicación también señaló que recibió una camiseta de la selección peruana como símbolo del afecto de la ciudadanía.

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En la imagen, León XIV aparece vestido con sotana blanca y sostiene la camiseta por la parte superior. La prenda exhibe el escudo de la Federación Peruana de Fútbol y la franja roja que identifica a la selección nacional.

El acto incluyó la entrega de la Llave de la Ciudad, una distinción otorgada por la comuna limeña durante la visita del pontífice. Reggiardo también aparece en la fotografía con un traje oscuro y corbata azul, al lado del papa.

El pontífice firmó el Libro de Oro y asistió a la develación de una placa en su honor en la sede municipal. (REUTERS/Leslie Moreno)
El pontífice firmó el Libro de Oro y asistió a la develación de una placa en su honor en la sede municipal. (REUTERS/Leslie Moreno)

Llegada del pontífice a Perú

La entrega de la camiseta se produjo luego de la llegada de León XIV al país, ocurrida el 11 de noviembre. La visita marcó su regreso a Perú desde su elección como jefe de la Iglesia Católica.

Durante esa jornada, el pontífice participó de una ceremonia protocolar en el Palacio de Gobierno, donde entonó el Himno Nacional del Perú. Las cámaras registraron el momento en el que acompañó las estrofas junto a la presidenta de la república, Keiko Fujimori.

La escena tuvo repercusión entre los asistentes y en redes sociales. Entre los mensajes compartidos por usuarios apareció la frase: “PAPA LEÓN, PERÚ TE AMA”.

Según la información difundida sobre la ceremonia, la interpretación del himno ocurrió antes de que el papa ingresara al Palacio de Gobierno para una reunión privada con la presidenta. Al cierre del acto, un integrante de la organización pidió autorización al Santo Padre para ordenar el descanso de las tropas presentes.

“Permiso, Su Santidad, la ceremonia ha terminado. Solicito permiso para colocar en descanso a las tropas”, se escuchó antes de las órdenes dirigidas a los efectivos durante el protocolo.

Visita del papa León XIV a Peru
La llegada de León XIV a Perú el 11 de noviembre marcó su regreso al país tras su elección como jefe de la Iglesia Católica. (Tiziana FABI / AFP)

El recorrido del papa León XIV

Antes de llegar a la capital, cientos de personas se concentraron en la avenida Elmer Faucett, en el Callao, para esperar el paso de la comitiva papal desde la Base Aérea. Los asistentes se ubicaron detrás de las barreras dispuestas a lo largo de la vía.

León XIV saludó desde su vehículo a quienes lo esperaban durante el trayecto hacia Lima. Más tarde, abordó el papamóvil en la Basílica María Auxiliadora, en la avenida Brasil, para continuar el recorrido hasta el Palacio de Gobierno.

El vínculo del pontífice con Perú fue recordado durante la visita. Robert Prevost llegó al país como misionero agustino, luego fue obispo de Chiclayo y obtuvo la ciudadanía peruana.

En ese contexto, la entrega de la camiseta de la selección peruana formó parte de los actos que acompañaron su presencia en Lima. La publicación municipal precisó que la prenda fue ofrecida “como símbolo del cariño de los peruanos”.

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