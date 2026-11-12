Servando y Florentino Primera regresan al Perú con su tour mundial: fecha, lugar y cómo acceder a la preventa

Guardar

Servando y Florentino volverán a encontrarse con el público peruano. Los hermanos venezolanos llegarán a Lima con Se buscan: ‘Vivos o Inmortales – World Tour 2027′, una gira que recupera las canciones que marcaron distintas etapas de su carrera y que busca reunir a los seguidores que los acompañaron desde su paso por Salserín hasta su consolidación como dúo.

El concierto promete una noche de salsa, nostalgia y reencuentro generacional. Servando y Florentino Primera preparan un repertorio con clásicos que permanecen vigentes entre sus seguidores peruanos, entre ellos “Una fan enamorada”, “Estás hecha para mí”, “Alíviame”, “Una canción que te enamore”, “Te regalo la luna” y “Muchacho solitario”.

PUBLICIDAD

La presentación en Lima será parte de una gira internacional que los ha llevado por escenarios de América y Europa. El dúo ha construido un espectáculo que combina sus temas más reconocidos con una propuesta renovada, en la que revisitan la salsa desde una producción pensada para las nuevas audiencias, sin dejar de lado las canciones que los convirtieron en referentes de la música tropical venezolana

Un regreso para los seguidores de Salserín y del dúo Primera

Servando y Florentino comenzaron a ganarse un lugar entre el público latinoamericano durante su etapa en Salserín. Sus voces formaron parte de una generación que convirtió la salsa juvenil en un fenómeno musical y llevó canciones románticas a fiestas, radios y reuniones familiares.

PUBLICIDAD

Tras continuar sus carreras como dúo, los hermanos Primera mantuvieron una relación cercana con su público a través de composiciones que conservaron el tono romántico y bailable de sus primeros años. Sus letras, centradas en el amor, el desamor y la nostalgia, lograron mantenerse en la memoria de quienes crecieron con su música.

El anuncio de su retorno a Lima se produce luego de las solicitudes de fanáticos peruanos que esperaban una nueva oportunidad para verlos en directo. La gira Se buscan: Vivos o Inmortales se presenta como una celebración de esa trayectoria. El título alude al reencuentro con una historia musical que ha acompañado a varias generaciones y a la vigencia de canciones que siguen siendo coreadas en distintos países.

PUBLICIDAD

La preventa de entradas comenzará el 13 de noviembre a través de Teleticket.

Fecha y lugar del concierto

Servando y Florentino se presentarán el próximo 12 de marzo de 2027 en el Multiespacio Costa 21, ubicado en Lima. La fecha forma parte de su gira mundial y será una oportunidad para que el público peruano escuche en vivo los temas más populares de los artistas venezolanos.

Servando y Florentino regresarán a Lima con su gira Se buscan: Vivos o Inmortales – World Tour 2027.

¿Cuándo inicia la preventa?

La preventa de entradas comenzará el 13 de noviembre y estará disponible hasta el 20 de noviembre a través de Teleticket.

Los compradores que utilicen tarjetas CMR de Banco Falabella accederán a un descuento de hasta el 35%, de acuerdo con la información difundida para el evento.

El beneficio tendrá una vigencia limitada durante los días establecidos para la preventa. Los seguidores interesados deberán revisar las condiciones de compra, las localidades habilitadas y la disponibilidad de entradas en la plataforma oficial antes de completar la operación.

PUBLICIDAD

El Multiespacio Costa 21 volverá a recibir una producción de música latina con un formato pensado para el baile y la interacción del público. La elección del recinto permitirá que el concierto reúna a grupos de amigos, parejas y familias que siguen a Servando y Florentino desde sus primeros éxitos.

“Una fan enamorada” y “Estás hecha para mí” figuran entre los clásicos esperados por los seguidores peruanos.

Una noche de salsa, recuerdos y celebración

El retorno de los hermanos Primera a Perú estará atravesado por una conexión que sus seguidores mantienen desde hace décadas. Para muchos asistentes, será la oportunidad de escuchar nuevamente canciones que marcaron la adolescencia, los primeros amores y distintas etapas personales.

Para otros, especialmente quienes conocieron al dúo mediante redes sociales o plataformas de música, el concierto será una primera experiencia con un repertorio que conserva su fuerza en vivo. Esa convivencia entre generaciones es una de las características que acompaña la actual gira de Servando y Florentino.

PUBLICIDAD

En el espectáculo no faltarán los temas que el público asocia de inmediato con los hermanos Primera. “Una fan enamorada” es una de las composiciones más esperadas por sus seguidores, mientras que “Estás hecha para mí” y “Alíviame” mantienen un lugar especial en el repertorio romántico del dúo.

“Te regalo la luna”, “Una canción que te enamore” y “Muchacho solitario” completan una lista de canciones que permite anticipar una velada marcada por los recuerdos. El concierto buscará trasladar al escenario esa mezcla de energía y emoción que caracteriza a los encuentros de los artistas con sus fanáticos.

La propuesta musical de los hermanos Primera combina historia y actualidad, con un álbum conceptual que integra colaboraciones inéditas y renueva su identidad sonora. (Difusión)