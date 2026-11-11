Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y no tiene dinero que ganó con marcas: “¿Quién te está sangrando?”

La excongresista contó en ‘Magaly TV, La Firme’ que su hija mantiene compromisos económicos con dos entidades bancarias. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La situación de Florcita Polo continúa generando preocupación en su entorno familiar. Esta vez, fue su propia madre, Susy Díaz, quien decidió pronunciarse públicamente sobre un problema que, según contó, viene afectando las finanzas de la empresaria e influencer. Durante su participación en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, la excongresista reveló que su hija mantiene importantes deudas con dos entidades bancarias y expresó su desconcierto al no comprender qué ocurrió con el dinero que obtuvo a través de sus trabajos con diferentes marcas.

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y lanza advertencia: “¿Quién te está sangrando?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La confesión se produjo en medio de la atención mediática que rodea a Florcita tras la denuncia por presunta agresión contra su expareja, Luiggi Yarasca. Aunque el caso ha concentrado buena parte de los comentarios sobre la vida personal de la hija de Susy, la exvedette sorprendió al poner sobre la mesa otro aspecto de su situación: las dificultades económicas que, de acuerdo con su versión, estaría atravesando.

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Lejos de limitarse a expresar su preocupación, Susy contó que ya había conversado directamente con Florcita para pedirle explicaciones sobre las obligaciones financieras que habría acumulado. La madre aseguró que le llamó la atención descubrir que su hija debía importantes cantidades de dinero a dos bancos, especialmente porque recordaba que había recibido ingresos por sus colaboraciones comerciales y campañas publicitarias.

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y lanza advertencia: “¿Quién te está sangrando?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La interrogante que le planteó fue directa y estuvo acompañada de una evidente preocupación por el destino de esos recursos. Para Susy, no resultaba sencillo entender cómo Florcita había llegado a esa situación económica después de haber trabajado con distintas marcas y generado ingresos a partir de su exposición pública.

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“Ella debe (brindó dos sumas fuertes de dinero) a dos bancos..... El dinero que había ganado trabajando con las marcas. Yo le dije a ella ‘qué está pasando’”, reveló durante su conversación en el espacio conducido por Magaly Medina.

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y lanza advertencia: “¿Quién te está sangrando?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Susy Díaz cuestiona el destino del dinero que ganó Florcita Polo

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones de Susy fue su referencia a los ingresos que Florcita habría conseguido mediante sus trabajos con marcas. La exvedette recordó que su hija había tenido oportunidades comerciales y que, por esa razón, esperaba que pudiera administrar esos recursos sin llegar a acumular compromisos financieros de semejante magnitud.

La preocupación de una madre que observa cómo su hija enfrenta dificultades económicas se convirtió en el eje de su intervención televisiva. Susy dejó claro que no comprende qué pasó con el dinero que recibió Florcita y que considera necesario conocer las razones por las que ahora tendría obligaciones pendientes con dos entidades bancarias.

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Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y lanza advertencia: “¿Quién te está sangrando?”. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, la excongresista utilizó una expresión contundente para referirse a la posibilidad de que alguna persona esté perjudicando económicamente a su hija. Su reclamo no estuvo dirigido únicamente a Florcita, sino también a quien, según su sospecha, podría estar aprovechándose de su confianza o de su situación.

“La persona que está ‘sangrando’ a mi hija, que se abstenga al castigo divino”, manifestó Susy Díaz, dejando en evidencia su indignación ante la posibilidad de que alguien esté obteniendo beneficios a costa de la influencer.

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y lanza advertencia: “¿Quién te está sangrando?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo dejó de hablarle a su madre durante 15 días

El reclamo de Susy Díaz no habría sido bien recibido inicialmente por Florcita Polo. La excongresista contó que, después de cuestionarla por sus deudas y preguntarle qué estaba sucediendo con el dinero, su hija decidió dejar de hablarle durante 15 días.

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Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y lanza advertencia: “¿Quién te está sangrando?”. Captura: Magaly TV La Firme.

La exvedette no detalló si posteriormente lograron conversar sobre el tema ni si Florcita le explicó el origen de las obligaciones bancarias. Tampoco precisó los montos exactos de las deudas, aunque sí remarcó que se trataría de dos sumas importantes y que están relacionadas con dos entidades financieras.

Pese a la reacción de su hija, Susy dejó claro que no piensa desentenderse del asunto. Por el contrario, manifestó su intención de acudir personalmente a los bancos para averiguar qué ocurrió con el dinero y conocer mayores detalles sobre la situación financiera de Florcita.

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y lanza advertencia: “¿Quién te está sangrando?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Susy Díaz quiere acudir a los bancos para investigar las deudas de su hija

La preocupación de Susy Díaz no quedó únicamente en el reclamo que le hizo a Florcita. Durante su intervención en ‘Magaly TV, La Firme’, también expresó que desea acercarse a las entidades bancarias para conocer qué sucedió con los recursos de su hija.

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La excongresista considera que necesita obtener información que le permita comprender cómo se generaron esas obligaciones y qué pasó con los ingresos que Florcita consiguió trabajando con marcas. Su intención, según explicó, es ir directamente a los bancos y revisar la situación, en lugar de quedarse solamente con las dudas que surgieron después de conversar con su hija.

Susy Díaz revela que Florcita Polo está endeudada con dos bancos y lanza advertencia: “¿Quién te está sangrando?”. Captura: Magaly TV La Firme.