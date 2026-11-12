Perú

Papa León XIV recordó el pozo de Santa Rosa de Lima y dejó una oración por el Perú: “Quisiera dejar caer también mi plegaria”

Al cierre de su primer discurso ante las autoridades peruanas, el pontífice recordó el pozo de Santa Rosa de Lima y pidió la intercesión de la Virgen María y los santos peruanos para fortalecer la fraternidad en el país

El Papa León XIV dijo que quisiera dejar caer su plegaria al bendito pozo de Santa Rosa Lima y dejó su bendición para todo el pueblo de Perú
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El papa León XIV reservó uno de los pasajes más emotivos de su discurso en el Gran Teatro Nacional para recordar a Santa Rosa de Lima y el tradicional pozo donde generaciones de peruanos han depositado sus peticiones y esperanzas. Durante la parte final de su intervención ante las autoridades y representantes de la sociedad civil, el pontífice expresó su deseo de dejar también una oración por el país.

En su plegaria, pidió al Señor que, por intercesión de la Virgen María, Santa Rosa y todos los santos y beatos de esta tierra, el amor de Cristo ayude a los peruanos a reconocerse como hermanos y a encontrar en los demás motivos para amar a su patria. Su mensaje evocó una tradición profundamente arraigada en la religiosidad popular peruana.

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Composición con un sacerdote que habla en un atril ante una bandera y la estatua de una santa con un niño en brazos y corona floral
El papa León XIV pronuncia un discurso en el Gran Teatro Nacional en una visita vinculada a la veneración de Santa Rosa de Lima.

¿Qué representa el pozo de Santa Rosa de Lima?

El pozo de Santa Rosa se encuentra en el santuario dedicado a la primera santa de América, ubicado en el Centro Histórico de Lima. Es uno de los espacios más conocidos de su casa natal y está vinculado con una tradición de fe que permanece vigente entre sus devotos.

Durante generaciones, los fieles han acudido a este lugar para depositar cartas y mensajes con sus peticiones y esperanzas. Esta costumbre forma parte de la devoción popular hacia Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, cuya vida estuvo marcada por la oración, la caridad y la entrega a las personas necesitadas.

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Por ello, la referencia del papa León XIV a este espacio tuvo un significado especial: no solo recordó una tradición religiosa profundamente arraigada en el país, sino que también expresó su deseo de sumarse a las generaciones de peruanos que han acudido al pozo para dejar sus plegarias.

El Pozo de los Deseos es una de las representaciones de fe que aún se mantienen en Lima. (Andina)
El Pozo de los Deseos es una de las representaciones de fe que aún se mantienen en Lima. (Andina)

Papa pidió la intercesión de la Virgen María y Santa Rosa

Después de recordar el pozo, León XIV formuló una plegaria en la que mencionó a la Virgen María, Santa Rosa y los santos y beatos del Perú. El pontífice pidió al Señor que escuchara su oración por intercesión de estas figuras religiosas.

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La petición quedó expresada en el cierre de su intervención: “Por intercesión de la Santísima Virgen María, de Santa Rosa y de todos los santos y beatos de esta tierra, pido al Señor que el amor de Cristo los ayude a reconocer en cada peruano a un hermano, a una hermana, y en cada uno, un motivo más para amar a su patria”.
Composición con un pontífice vestido con muceta roja a la izquierda y una pintura de una mujer orando con manto azul a la derecha
El papa León XIV pronunció un discurso en el Gran Teatro Nacional en el que pidió la intercesión de la Virgen María y de Santa Rosa por la unidad del Perú. (Infobae Perú/Reuters )

León XIV pidió reconocer en cada peruano a un hermano

Uno de los mensajes centrales del cierre de su intervención fue el llamado del papa León XIV a reconocer en cada ciudadano a un hermano. “Que el amor de Cristo los ayude a reconocer en cada peruano a un hermano, a una hermana, y en cada uno, un motivo más para amar a su patria”, expresó.

La reflexión estuvo vinculada con una de las ideas que atravesó su discurso: el amor al país se manifiesta ante todo en el cuidado de quienes lo habitan. Minutos antes, el pontífice había señalado que amar a un pueblo significa desear que todos puedan vivir dignamente, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para contribuir a su bienestar.

En esa línea, León XIV recordó las muestras de solidaridad que encontró durante sus años de servicio en el Perú, entre ellas las faenas comunales, la ayuda entre familias y la hospitalidad. Sobre estas expresiones de unión, manifestó: “En estos gestos se descubre una manera de amar a la propia patria, que se manifiesta ante todo en el cuidado de quienes la habitan”. Para el pontífice, estas acciones cotidianas fortalecen los lazos de fraternidad y compromiso con el país.

Pope Leo gestures beside Peru's President Keiko Fujimori after addressing authorities, members of civil society and the diplomatic corps at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo gestures beside Peru's President Keiko Fujimori after addressing authorities, members of civil society and the diplomatic corps at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

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