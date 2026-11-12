Perú

Papa León XIV recuerda a las autoridades peruanas que la política es una forma de caridad y pide trabajar por el bien común

El pontífice citó al papa Francisco para recordar que la política es “una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”. También destacó la importancia de la democracia, las instituciones y el servicio público como herramientas para mejorar la vida de los ciudadanos

Ante la presidenta y representantes de diversas instituciones, el papa retomó una enseñanza de Francisco para señalar que la política debe ser una vocación de servicio.
Ante la presidenta y representantes de diversas instituciones, el papa retomó una enseñanza de Francisco para señalar que la política debe ser una vocación de servicio. Foto: EFE
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El papa León XIV dedicó una parte importante de su discurso ante las autoridades peruanas a reflexionar sobre el significado de la política y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. Durante su intervención en el Gran Teatro Nacional, el pontífice recordó que gobernar y representar a los ciudadanos implica un compromiso con el bienestar colectivo, por encima de los intereses particulares.

Ante la presidenta de la República y representantes de diferentes instituciones, el Santo Padre utilizó una enseñanza de su predecesor, el papa Francisco, para destacar que la actividad política debe entenderse como una vocación de servicio.

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El Papa Francisco, que visitó esta querida tierra en 2018, recordó que la política «es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común»”, expresó.

El Papa indicó que la política puede ser una alta vocación de caridad. La importancia de la escucha activa, la paciencia en el desacuerdo y la búsqueda sincera del bien del país para construir una sociedad más justa y pacífica.

La cita corresponde a la exhortación apostólica Evangelii gaudium, en la que Francisco reflexionó sobre la dimensión social de la evangelización y el compromiso con quienes más necesitan atención.

León XIV retomó esta enseñanza para dirigirse a las autoridades peruanas y recordarles que el ejercicio de sus responsabilidades debe traducirse en acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de la población.

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“Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él”

Antes de referirse directamente a la política, el pontífice compartió una reflexión sobre el significado de amar a la patria. Desde su experiencia de varias décadas en el Perú, recordó que aprendió a conocer a su gente, escuchar sus preocupaciones y compartir sus costumbres.

En uno de los pasajes más importantes de su intervención, afirmó:

“Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo por su bien”.

La frase permitió establecer una relación entre el afecto por el país y la responsabilidad de contribuir a su desarrollo. Para León XIV, el amor a la patria no se limita a un sentimiento, sino que se expresa mediante acciones dirigidas a cuidar a quienes forman parte de ella.

El pontífice señaló que esta manera de comprender el compromiso con los demás la aprendió gracias a los años que compartió con las comunidades peruanas.

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“Es un sentimiento que he llegado a comprender mejor gracias a ustedes y que hoy deseo compartir con quienes ejercen responsabilidades públicas”, manifestó.

De esta manera, dirigió su reflexión a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan la vida de millones de ciudadanos.

El mensaje del Papa sobre la democracia y las instituciones

Otro de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con la importancia de la democracia y el funcionamiento de las instituciones.

“La vida democrática reúne a personas de convicciones y aspiraciones diversas, unidas por un mismo destino nacional”, expresó León XIV.

Con esta afirmación, el pontífice reconoció que una sociedad democrática está formada por ciudadanos que pueden tener diferentes opiniones, creencias y proyectos, pero que comparten responsabilidades dentro de una misma nación, donde las instituciones deben ofrecer cauces de entendimiento y escuchar a la población.

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En otro pasaje de su intervención, el Papa destacó el esfuerzo de las familias que acompañan y cuidan a personas enfermas, adultos mayores, personas con discapacidad o quienes atraviesan dificultades de salud mental.

“Muchas familias sostienen silenciosamente esta tarea, a menudo con grandes sacrificios”, señaló.

Su reflexión estuvo acompañada de un llamado a las autoridades para respaldar esa entrega familiar mediante una atención oportuna. En particular, mencionó la necesidad de facilitar el acceso a la salud y fortalecer la medicina preventiva.

“Animo a las autoridades a respaldar esa entrega, facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva”, indicó.

De este modo, vinculó el rol del Estado y de las instituciones con una responsabilidad concreta: cuidar a quienes cuidan y responder a las necesidades reales de las familias.

Visita del papa León XIV a Peru
El papa señaló que el Estado y las instituciones deben asumir el compromiso de proteger a quienes brindan cuidados y atender las necesidades de las familias. Foto: AFP

El Perú necesita reconocer sus diferencias para construir unidad

El pontífice también dedicó varios pasajes a la diversidad cultural del país y a la importancia de que todas las comunidades puedan participar en la construcción de la identidad nacional.

Recordó que el Perú está formado por pueblos con distintas lenguas y tradiciones, y mencionó expresamente el quechua, el aimara y las lenguas de la Amazonía.

A esta herencia se suman las contribuciones afroperuanas y asiático-peruanas, que también forman parte de la historia nacional.

En ese contexto, León XIV destacó que las diferencias regionales y culturales no deben ser vistas como un obstáculo para la unidad.

“Las regiones del Perú conservan tradiciones propias y cada una aporta algo distinto a la vida nacional. La unidad de un pueblo se fortalece cuando esas diferencias encuentran su lugar y cada persona contribuye desde su propia historia y sus convicciones”, expresó.

El Papa León XIV tuvo un encuentro cercano con jóvenes cantantes y percusionistas, creando un ambiente de alegría y unidad.

Su mensaje también reconoció las prácticas de solidaridad que encontró durante sus años en el país.

“El Perú conserva expresiones cotidianas de solidaridad: las faenas comunales en las que los vecinos unen sus esfuerzos para realizar una obra que beneficia a todos, la ayuda que se prestan las familias ante las dificultades y la hospitalidad que tantas veces he constatado”, manifestó.

Para el Papa, estos gestos representan una forma de compromiso con el país que comienza con el cuidado de las personas.

La Doctrina Social de la Iglesia como orientación para el país

Hacia el final de su discurso, León XIV propuso a las autoridades y a quienes trabajan por el Perú recurrir a la Doctrina Social de la Iglesia como una herramienta para orientar sus esfuerzos.

“Quisiera proponerles también la Doctrina Social de la Iglesia, como una ayuda para iluminar y orientar los esfuerzos de cuantos trabajan por el bien de esta nación”, señaló.

Miles de peruanos se congregaron para recibir al papa León XIV a su llegada. El video muestra la emoción de la multitud y el saludo del Papa mientras avanza en el papamóvil. - América Noticias

Esta doctrina reúne enseñanzas de la Iglesia católica sobre asuntos sociales, económicos y políticos, y aborda principios como la dignidad humana, la solidaridad, el bien común y la responsabilidad frente a los más vulnerables.

El pontífice también recordó que la Iglesia desea continuar acompañando a quienes sufren y sirviendo a la dignidad de todas las personas, mediante sus comunidades, instituciones educativas y obras asistenciales.

Su discurso concluyó con una petición de unidad para el país. Después de evocar a la Virgen María, Santa Rosa de Lima y los santos peruanos, pidió que los ciudadanos puedan reconocerse unos a otros como hermanos.

“Que el amor de Cristo los ayude a reconocer, en cada peruano, a un hermano, a una hermana y, en cada uno, un motivo más para amar a su patria”, expresó.

Con estas palabras, León XIV dejó ante las autoridades peruanas una reflexión sobre el sentido del servicio público: la política, las instituciones y la democracia deben estar orientadas a construir condiciones para que todos puedan vivir dignamente.

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