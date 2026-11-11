Perú

Néstor Villanueva recibe respaldo tras escándalo de Florcita Polo y Luiggi Yarasca: “Desde que te separaste...”

El cantante reaccionó a los comentarios de usuarios que recordaron su separación de la hija de Susy Díaz y le expresaron su apoyo ante la posibilidad de reencontrarse con sus hijos, a quienes, según la información difundida, no ve desde hace cinco años

La periodista reveló que la familia de la hija de Susy Díaz le comunicó sobre una presunta agresión. Horas antes, la modelo habría protagonizado una escena de llanto y desesperación en un hotel de Pachacámac. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La controversia que rodea a Florcita Polo tras denunciar a su expareja Luiggi Yarasca por presunta agresión física también terminó involucrando a su anterior relación sentimental con Néstor Villanueva. Mientras la hija de Susy Díaz atraviesa un complicado momento por las revelaciones sobre su convivencia con el empresario, el cantante volvió a aparecer en las conversaciones de los usuarios de redes sociales, donde recibió mensajes de respaldo relacionados con su separación y el distanciamiento que mantiene de sus hijos.

Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.
Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.

La situación tomó mayor notoriedad luego de que se conociera que el cantante de cumbia habría compartido con sus pequeños, pese a que, según la información difundida, no mantiene contacto con ellos desde hace aproximadamente cinco años.

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Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.
Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.

En medio de ese escenario, el cantante tuvo una reacción que no pasó inadvertida. Aunque no publicó un pronunciamiento extenso sobre la situación de Florcita ni ofreció detalles sobre su relación actual con los niños, sí interactuó con mensajes que le dejaron sus seguidores. Uno de ellos llamó especialmente la atención porque cuestionaba la imagen que, según la usuaria, se había construido sobre él durante su relación con la influencer.

El comentario hacía referencia a las versiones que circularon después de su separación y sostenía que el tiempo habría cambiado la percepción que algunas personas tenían del cantante. Villanueva respondió dándole ‘me encanta’, una reacción que fue interpretada como una señal de respaldo al mensaje recibido.

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Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.
Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.

Néstor Villanueva da ‘me encanta’ a mensaje que cuestiona las versiones sobre su separación de Florcita Polo

Uno de los comentarios que recibió mayor atención fue el de una usuaria que se dirigió directamente al cantante para expresar que había cambiado su opinión sobre él. En su mensaje, recordó las acusaciones y cuestionamientos que circularon durante su relación con Florcita, pero sostuvo que, después de la separación, no habría vuelto a verlo involucrado en escándalos similares.

Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.
Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.

“Qué equivocada estuve al pensar que era un mal hombre, pero el tiempo te dio la razón a ti y desde que te separaste de Flor nunca se te vio en escándalos a excepción de lo que Flor decía, pero demostrastes ser todo un caballero, y tienes una voz increíble, sigue para adelante, la justicia tarda pero llega”, escribió la internauta.

Villanueva reaccionó con un ‘me encanta’ al comentario, gesto que llamó la atención porque se produjo precisamente cuando su nombre volvió a ser mencionado en medio de las revelaciones sobre la relación de Florcita con Luiggi Yarasca.

Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.
Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.

Usuarios piden que Néstor Villanueva pueda reencontrarse con sus hijos

Además del mensaje que recordó su separación de Florcita, otros internautas aprovecharon las publicaciones del cantante para expresarle buenos deseos y referirse directamente a sus hijos. Los comentarios estuvieron marcados por pedidos para que pueda recuperar el contacto con los menores y volver a participar de manera cercana en sus vidas.

Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.
Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.

Entre los mensajes que recibió se encontraron expresiones de apoyo como: “Dios quiera que pronto puedas ver a tus hijos, suerte Néstor”.

Otra persona también le dedicó unas palabras de aliento y manifestó su deseo de que el cantante pueda superar el distanciamiento familiar: “Dios te recompense después de tanto sufrimiento y puedas estar presente en la vida de tus hijos, el karma existe”.

Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.
Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.

Florcita Polo aseguró que sus hijos habrían presenciado los maltratos de Luiggi Yarasca

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia contra Luiggi Yarasca tiene que ver con lo que Florcita Polo manifestó sobre la convivencia familiar. La influencer aseguró que sus hijos habrían sido testigos de los episodios de presuntos maltratos que, según su versión, ocurrieron durante su relación con el empresario.

La situación generó especial preocupación porque los menores aparecen mencionados en medio de las revelaciones sobre la convivencia de la pareja. De acuerdo con lo difundido, Florcita habría permitido que Néstor Villanueva compartiera con los niños pese al prolongado distanciamiento que mantenía con ellos.

Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.
Néstor Villanueva rompe su silencio en redes tras denuncia de Florcita Polo y mensajes sobre sus hijos. Captura: IG.

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