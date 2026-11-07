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Perú en los Latin Grammy 2026: dónde y cuándo ver a Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona en competencia

La delegación nacional tendrá presencia en música folclórica, pop, nuevos talentos y composición clásica durante la edición número 27 de los premios

Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona representan al Perú en los Latin Grammys 2026
Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona representan al Perú en los Latin Grammys 2026
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Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona representarán al Perú en los Latin Grammys 2026, cuya ceremonia se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Los artistas peruanos competirán en categorías que abarcan la música de raíz, el pop, la distinción a nuevos talentos y la composición clásica.

La edición número 27 de los premios de la Academia Latina de la Grabación reunirá a intérpretes, productores y compositores de la industria musical latinoamericana. El productor mexicano Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 candidaturas, seguido por CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, con siete menciones cada uno.

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En Perú, los Latin Grammy 2026 se podrán ver en vivo por TNT, en televisión por cable, y por la plataforma de streaming Max. La ceremonia se realizará desde las 19:00 horas, mientras que la antesala y la alfombra roja comenzarán a las 18:00 horas. Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX emitirán la gala para el público de Estados Unidos. Roselyn Sánchez será la conductora de una gala que tendrá una duración aproximada de tres horas.

Eva Ayllón vuelve a competir con la música criolla peruana

La participación de Eva Ayllón representa una nueva presencia de la música peruana en una premiación internacional. La intérprete, con más de cinco décadas de trayectoria, está nominada en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live].

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Su candidatura incorpora repertorios de la música criolla y afroperuana a una terna en la que compiten propuestas vinculadas a distintas tradiciones de América Latina. La artista ya recibió reconocimientos a lo largo de su carrera y mantuvo una actividad sostenida en escenarios nacionales e internacionales.

La nominación llega en un momento en que el Latin Grammy mantiene categorías dedicadas a expresiones musicales de raíz, con el objetivo de reconocer producciones asociadas a géneros tradicionales y sus cruces contemporáneos. Para el Perú, la presencia de Ayllón vuelve a situar a la música criolla dentro de una vitrina regional.

Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026
Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026

Nic obtuvo dos nominaciones en las categorías de pop

La cantante y compositora Nic, nombre artístico de Nicole Zignago, consiguió dos candidaturas en la edición 2026. La Academia Latina de la Grabación la incluyó entre los nominados con “(favorito)” en Mejor Canción Pop, además de otra postulación relacionada con su trabajo discográfico.

La artista forma parte de una generación de intérpretes peruanos que desarrolló su carrera entre la composición, las plataformas digitales y colaboraciones con figuras de la música latina. Su presencia en dos categorías incrementa la representación peruana en los apartados de pop, que suelen concentrar algunos de los lanzamientos con mayor circulación internacional.

La nominación de Nic también coincide con un año de alta competencia en las categorías generales y de pop. Karol G, Rosalía, Mon Laferte, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Milo J y CA7RIEL & Paco Amoroso figuran entre los nombres que concentran más candidaturas en esta edición.

Nicole Zignago en la alfombra de los Latin Grammy 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Nicole Zignago en la alfombra de los Latin Grammy 2025. REUTERS/Ronda Churchill

FABIÁN competirá por el premio a Mejor Nuevo Artista

El peruano FABIÁN fue nominado en la categoría de Mejor Nuevo Artista, una de las distinciones destinadas a intérpretes que irrumpieron recientemente en el circuito de la música latina. En esa terna enfrentará a Delilah, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

La nominación a Mejor Nuevo Artista coloca a FABIÁN entre 11 proyectos seleccionados por la Academia Latina de la Grabación. La categoría suele concentrar miradas sobre artistas que buscan ampliar su presencia en nuevos mercados y audiencias.

El músico peruano integra así una delegación que combina trayectorias consolidadas y propuestas emergentes. En la misma edición, la Academia también difundió contenidos con declaraciones de FABIÁN sobre su postulación, dentro de la serie de piezas audiovisuales dedicadas a los nominados.

Fabian es hijo de GianMarco Zignago y está abriéndose camino en el ámbito musical.
Fabian es hijo de GianMarco Zignago y está abriéndose camino en el ámbito musical.

Andre y Federico Tarazona amplían la presencia peruana

La cantautora Andre fue reconocida por “La Puñalá”, una nominación que sitúa su propuesta dentro de las categorías asociadas a las músicas de raíz, ‘Mejor canción de raíces’. Su inclusión abre espacio para un repertorio peruano que dialoga con sonoridades tradicionales desde una mirada actual.

Por su parte, Federico Tarazona figura en la candidatura ‘Mejor obra/ Composición clásica’. El músico peruano forma parte de la obra Tríptico Sudamericano, de la compositora Elodie Bouny, interpretada por Berta Rojas junto con Pedro Franco, Tarazona y Jorge Glem.

La participación de Tarazona extiende la representación peruana hacia la música clásica, un campo que suele tener menor visibilidad mediática dentro de la ceremonia, aunque forma parte de las 60 categorías que entregará la Academia Latina de la Grabación.

Andre y Federico Tarazona en competencia de los Latin Grammy 2026.
Andre y Federico Tarazona en competencia de los Latin Grammy 2026.

Karol G, Rosalía y Daddy Yankee estarán en el escenario de Las Vegas

Además de la competencia, los Latin Grammys 2026 confirmaron actuaciones de Karol G, Rosalía, Daddy Yankee, Anitta, Juanes, Mon Laferte, Carín León, Jorge Drexler, Rawayana, Kany García, Bizarrap, Bad Gyal y Grupo Niche, entre otros artistas.

La gala incluirá un homenaje al compositor mexicano José Alfredo Jiménez, bajo la producción musical de Edgar Barrera. Daddy Yankee, designado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, también formará parte de las presentaciones previstas.

Los ganadores serán elegidos por votación de los miembros de la institución, integrada por profesionales de la música en español y portugués. La ceremonia del 12 de noviembre definirá

Karol G y Grupo Niche se presentarán en la ceremonia principal de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy - crédito Latin Grammy/Instagram
Karol G y Grupo Niche se presentarán en la ceremonia principal de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy - crédito Latin Grammy/Instagram

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