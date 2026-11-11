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Universitario se pronuncia tras versiones de indisciplina en su plantel: “Hay intereses por generar inestabilidad”

A través de un comunicado, el club ‘crema’ rechazó las acusaciones que involucraban a Andy Polo y Jorge Murrugarra en un supuesto abandono de la concentración antes del duelo ante Deportivo Moquegua

Universitario sale en defensa de Andy Polo y Jorge Murrugarra tras acusaciones de indisciplina.
Universitario sale en defensa de Andy Polo y Jorge Murrugarra tras acusaciones de indisciplina. Crédito: Prensa U
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Universitario de Deportes se pronunció sobre la presunta indisciplina que involucraba a Andy Polo y Jorge Murrugarra, luego de que se difundieran versiones sobre un supuesto abandono de la concentración antes del partido frente a Deportivo Moquegua. A través de sus canales oficiales, el club ‘crema’ emitió un comunicado para rechazar tajantemente dicha información.

En su pronunciamiento, la institución de Ate calificó de falsas las versiones que involucraban a sus futbolistas y expresó su preocupación por el impacto que estas podrían tener en la imagen del plantel y del propio equipo.

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“El Club Universitario de Deportes rechaza y condena categóricamente la difusión de información falsa que viene circulando en las últimas horas y que involucra a integrantes de nuestro plantel profesional”, señaló la ‘U’ en su pronunciamiento.

La polémica surgió luego de que el comunicador Diego Vásquez afirmara en el programa ‘Polaco Mañanero’ que Polo y Murrugarra habrían abandonado la concentración del plantel para salir a divertirse antes del empate 2-2 ante Deportivo Moquegua, por la penúltima jornada del Torneo Clausura. La versión generó comentarios sobre el comportamiento de ambos jugadores en un momento decisivo de la temporada.

El cuadro 'crema' igualó 2-2 con su rival de turno y no alcanzaron el liderato del campeonato - Crédito: L1MAX.

Universitario en defensa de sus futbolistas

En su pronunciamiento, Universitario también expresó su preocupación por la manera en que algunos comunicadores y medios de comunicación replicaron la información sin realizar el debido contraste. Según el club, estas publicaciones perjudican directamente la imagen de los integrantes de su plantel profesional.

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“Asimismo, expresa su preocupación por la irresponsabilidad con la que algunos comunicadores y medios de comunicación replican versiones sin el debido contraste ni verificación, afectando seriamente la imagen de nuestros futbolistas y de nuestra institución”, agregó.

La institución ‘crema’ también relacionó la difusión de estas versiones con el momento que atraviesa el campeonato nacional. Universitario considera que, en esta etapa decisiva, pueden existir sectores interesados en generar inestabilidad y división dentro del equipo.

Entendemos que, en esta etapa decisiva del torneo nacional, puedan surgir intereses de determinados sectores y comunicadores por generar escenarios de inestabilidad y propiciar la desunión”, manifestó el club.

Andy Polo fue titular ante CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026.
Andy Polo fue titular ante CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Universitario

El mensaje de Universitario a sus hinchas

Finalmente, la ‘U’ aprovechó el comunicado para dirigirse a sus seguidores y pedirles que mantengan el respaldo al plantel profesional en la recta final de la temporada. El equipo dirigido por Fabián Bustos continúa en carrera por el objetivo del tetracampeonato y afrontará la última jornada del Clausura ante Sport Huancayo.

Exhortamos a nuestros hinchas a mantenerse más unidos que nunca, a confiar en nuestros jugadores y en el trabajo que se viene realizando. Hoy más que nunca, el compromiso y el respaldo de nuestra familia crema son fundamentales para seguir firmes en el camino hacia el objetivo que todos compartimos”, expresó.

El pronunciamiento concluyó con un mensaje dirigido a la hinchada: “¡Con la U hasta el final!”.

De esta manera, Universitario fijó su posición frente a las versiones que involucraban a Andy Polo y Jorge Murrugarra, y negó que la información difundida sobre un supuesto acto de indisciplina sea cierta.

El comunicado de Universitario sobre supuestos casos de indisciplina en su plantel.
El comunicado de Universitario sobre supuestos casos de indisciplina en su plantel. Crédito: Prensa U

Universitario buscará el Clausura ante Sport Huancayo

Universitario afrontará una verdadera final en la última jornada del Torneo Clausura. El equipo de Fabián Bustos visitará a Sport Huancayo, actual líder del campeonato, con la obligación de conseguir una victoria para mantener sus opciones de quedarse con el segundo certamen de la temporada.

Los ‘cremas’ suman 32 puntos y necesitan derrotar al ‘rojo matador’, que tiene 34 unidades, y esperar que Sporting Cristal no consiga una victoria ante Cienciano. Si se cumplen ambos resultados, la ‘U’ se quedará con el Clausura y clasificará directamente a la final nacional frente a Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura.

En cambio, si empata o pierde ante Sport Huancayo, Universitario ya no tendrá posibilidades de ganar el Clausura y deberá disputar las semifinales de los playoffs. Por ello, el compromiso de la última fecha será determinante para definir el camino de los ‘merengues’ en la lucha por el tetracampeonato.

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