Keiko Fujimori no estará en la despedida al papa León XIV por reunión con el presidente de China Xi Jinping el 17 de noviembre

La presidenta Keiko Fujimori, confirmó que no estará presente en la misa de despedida del papa León XIV en el país, programada en la base aérea Las Palmas, debido a que para esa fecha ya se encontrará en Asia en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La mandataria sostendrá una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, fijada para el 17 de noviembre, en declaraciones recogidas por Canal N.
La funcionaria explicó que sí participará de la ceremonia de bienvenida al pontífice, prevista para los próximos días, y detalló los preparativos para ese acto. Según precisó, el recibimiento incluirá la presencia de tres coros infantiles, entre ellos uno integrado por niños de Conadis, el organismo estatal dedicado a la integración de personas con discapacidad.
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Viaje por APEC coincide con visita de León XIV
Fujimori remitió un oficio al Congreso de la República en el que solicitó autorización para viajar del 15 al 21 de noviembre con el objetivo de participar en las reuniones del Foro APEC. Durante ese período, la agenda contempla el encuentro con Xi Jinping el 17 de noviembre, fecha que coincide con el tramo final de la visita del papa León XIV al territorio peruano.
La mandataria indicó que se evaluaron alternativas para evitar la superposición de agendas. “Hemos tratado de hacer malabares, tratar de cambiar la fecha, los horarios y eran imposibles”, afirmó la presidenta en declaraciones a Canal N, al justificar la imposibilidad de modificar el cronograma del viaje.
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“No politicen una llegada tan hermosa”
El anuncio del viaje generó cuestionamientos de sectores de la oposición en el Congreso, que objetaron que la jefa de Estado no asista a la misa de despedida del Papa en la base aérea Las Palmas por mantenerse en el extranjero en esas fechas. El reclamo se centró en la coincidencia entre un acto religioso de relevancia nacional y el compromiso internacional de la mandataria.
Ante las críticas, Fujimori remarcó su identidad religiosa y rechazó las observaciones recibidas. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe. Católica, creyente y practicante”, respondió en diálogo con Canal N. La presidenta pidió además a sus críticos “que no politicen una llegada tan hermosa” y calificó la visita del pontífice como “un momento de alegría, de unidad y de reconciliación para los peruanos”.
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Agenda incluye El Niño y comercio exterior
La mandataria vinculó su participación en el Foro APEC con la necesidad de gestionar apoyo internacional ante el fenómeno de El Niño, que afecta a distintas regiones del país. Fujimori adelantó que buscará obtener donaciones para enfrentar esta emergencia climática durante su estadía en la región asiática.
La jefa de Estado también adelantó gestiones orientadas a fortalecer el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones hacia Perú. Según indicó, estos objetivos forman parte de la misma agenda que la llevará a reunirse con Xi Jinping y con otros líderes presentes en el foro multilateral.
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