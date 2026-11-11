Perú

Keiko Fujimori no estará en la despedida al papa León XIV por reunión con el presidente de China Xi Jinping el 17 de noviembre

La mandataria explicó sus razones para ausentarse del acto religioso y aseguró que intentó modificar su agenda internacional sin éxito

La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronuncia sobre la próxima visita del Papa León XIV a Perú, abordando las controversias políticas y la importancia del evento para el país.
Guardar

La presidenta Keiko Fujimori, confirmó que no estará presente en la misa de despedida del papa León XIV en el país, programada en la base aérea Las Palmas, debido a que para esa fecha ya se encontrará en Asia en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La mandataria sostendrá una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, fijada para el 17 de noviembre, en declaraciones recogidas por Canal N.

La funcionaria explicó que sí participará de la ceremonia de bienvenida al pontífice, prevista para los próximos días, y detalló los preparativos para ese acto. Según precisó, el recibimiento incluirá la presencia de tres coros infantiles, entre ellos uno integrado por niños de Conadis, el organismo estatal dedicado a la integración de personas con discapacidad.

PUBLICIDAD

Montaje con una mujer a la izquierda, Xi Jinping a la derecha y un círculo central con un hombre de anteojos vestido con sotana blanca papal.
La presidenta Keiko Fujimori viajará a la cumbre de APEC para reunirse con Xi Jinping en fechas que coinciden con los actos finales de la visita del papa León XIV a Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Viaje por APEC coincide con visita de León XIV

Fujimori remitió un oficio al Congreso de la República en el que solicitó autorización para viajar del 15 al 21 de noviembre con el objetivo de participar en las reuniones del Foro APEC. Durante ese período, la agenda contempla el encuentro con Xi Jinping el 17 de noviembre, fecha que coincide con el tramo final de la visita del papa León XIV al territorio peruano.

La mandataria indicó que se evaluaron alternativas para evitar la superposición de agendas. “Hemos tratado de hacer malabares, tratar de cambiar la fecha, los horarios y eran imposibles”, afirmó la presidenta en declaraciones a Canal N, al justificar la imposibilidad de modificar el cronograma del viaje.

PUBLICIDAD

Retratos combinados de Keiko Fujimori con traje azul y camisa blanca, y de Xi Jinping con traje oscuro y corbata roja
La mandataria Keiko Fujimori sostendrá un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, durante las actividades oficiales del foro APEC. (Infobae Perú/Agencia Andina)

“No politicen una llegada tan hermosa”

El anuncio del viaje generó cuestionamientos de sectores de la oposición en el Congreso, que objetaron que la jefa de Estado no asista a la misa de despedida del Papa en la base aérea Las Palmas por mantenerse en el extranjero en esas fechas. El reclamo se centró en la coincidencia entre un acto religioso de relevancia nacional y el compromiso internacional de la mandataria.

Ante las críticas, Fujimori remarcó su identidad religiosa y rechazó las observaciones recibidas. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe. Católica, creyente y practicante”, respondió en diálogo con Canal N. La presidenta pidió además a sus críticos “que no politicen una llegada tan hermosa” y calificó la visita del pontífice como “un momento de alegría, de unidad y de reconciliación para los peruanos”.

Keiko Fujimori

Agenda incluye El Niño y comercio exterior

La mandataria vinculó su participación en el Foro APEC con la necesidad de gestionar apoyo internacional ante el fenómeno de El Niño, que afecta a distintas regiones del país. Fujimori adelantó que buscará obtener donaciones para enfrentar esta emergencia climática durante su estadía en la región asiática.

La jefa de Estado también adelantó gestiones orientadas a fortalecer el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones hacia Perú. Según indicó, estos objetivos forman parte de la misma agenda que la llevará a reunirse con Xi Jinping y con otros líderes presentes en el foro multilateral.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriPapa León XIVXi JinpingChinaAPEC 2026peru-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

El piloto asistió a un evento de reggaetón en el Estadio Nacional junto a Israel Dreyfus, habló de su nueva etapa personal y sostuvo que la ruptura se mantiene

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

Así será el recorrido del papa León XIV desde el aeropuerto hasta su primer destino

El pontífice arribará este miércoles 11 de noviembre a las 17:30 y alternará un vehículo cerrado con el papamóvil antes de llegar al Centro Histórico de Lima

Así será el recorrido del papa León XIV desde el aeropuerto hasta su primer destino

Roban minivan con niño de 11 años dormido en Carabayllo: presuntos ladrones lo abandonan junto al vehículo en Puente Piedra

El menor permaneció dormido durante el robo y fue ubicado ileso casi dos horas después, tras un mensaje con la ubicación enviado al hermano mayor de la víctima

Roban minivan con niño de 11 años dormido en Carabayllo: presuntos ladrones lo abandonan junto al vehículo en Puente Piedra

Mañana llega el Papa León XIV al Perú: hora de arribo, lugar de recepción y agenda

Robert Prevost volverá al país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral. Su recorrido comenzará en Lima y continuará por otras cinco ciudades hasta el 16 de noviembre

Mañana llega el Papa León XIV al Perú: hora de arribo, lugar de recepción y agenda

Marcos Martinich piensa en cerrar la temporada con Cienciano obteniendo un nuevo cupo a Copa Sudamericana: “Pelearemos para sellar la clasificación”

El lateral izquierdo argentino confía en que el ‘papá’ sacará adelante su test de cierre de temporada contra Sporting Cristal. Solo una victoria aseguraría un nuevo pasaje a su escenario favorito

Marcos Martinich piensa en cerrar la temporada con Cienciano obteniendo un nuevo cupo a Copa Sudamericana: “Pelearemos para sellar la clasificación”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Ministro del Interior anuncia reforma policial para fortalecer la disciplina, los ascensos y la formación de efectivos

Reducción de S/450 millones al presupuesto del Congreso en pausa: Cámara Diputados no asistió a reunión convocada por el Senado

Ministro de Justicia avala que López Aliaga no vuelva a la alcaldía de Lima: “La Constitución dice que no hay reelección”

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

Perú en los Latin Grammy 2026: dónde y cuándo ver a Eva Ayllón, Nic, FABIÁN, Andre y Federico Tarazona en competencia

Luiggi Yarasca evita explicar los moretones de Florcita Polo y enfrenta a Magaly Medina en vivo: “A mí no me amenaces”

Luiggi Yarasca presenta inédito audio para negar agresión a Florcita Polo: “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”

Luiggi Yarasca exige a Florcita Polo que se retracte de denuncia de agresión y advierte tener pruebas: “Tengo cómo demostrarlo”

DEPORTES

Marcos Martinich piensa en cerrar la temporada con Cienciano obteniendo un nuevo cupo a Copa Sudamericana: “Pelearemos para sellar la clasificación”

Marcos Martinich piensa en cerrar la temporada con Cienciano obteniendo un nuevo cupo a Copa Sudamericana: “Pelearemos para sellar la clasificación”

Franco Navarro e hijo fueron sancionados tras altercado con Horacio Melgarejo: prohibición de ingreso a estadios y multa económica

Universitario se pronuncia tras versiones de indisciplina en su plantel: “Hay intereses por generar inestabilidad”

Conmebol Libertadores le dio la bienvenida a Alianza Lima y Universitario: equipos peruanos confirmados para la edición 2027

Alejandro Schneider minimiza las críticas al rendimiento de Alianza Lima: “No tengo la menor idea qué dicen”