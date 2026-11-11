Conmebol Libertadores le dio la bienvenida a Alianza Lima y Universitario: equipos peruanos confirmados para la edición 2027

El organismo sudamericano oficializó a los dos representantes del fútbol peruano en el torneo continental más importante de América del Sur, con situaciones distintas según su posición en la Liga 1 2026. (Liga 1)

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Con los brazos abiertos. La cuenta oficial de la Conmebol Libertadores en la red social X encendió las alarmas del fútbol peruano con dos publicaciones que confirmaron lo que los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes venían esperando: ambos clubes tienen asegurado su lugar en la Copa Libertadores 2027.

La Confederación Sudamericana de Fútbol los reconoció públicamente como los primeros representantes del Perú en el certamen continental del próximo año, aunque con caminos distintos hacia el torneo y condiciones diferentes según los resultados que aún se definan en el campeonato local.

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Dos bienvenidas, dos historias

Alianza Lima y Universitario aseguraron su presencia en la Copa Libertadores 2027, aunque por caminos distintos. Los blanquiazules tienen garantizada la fase de grupos, mientras los cremas esperan definir desde qué instancia comenzarán su participación. (Conmebol Libertadores)

El primer mensaje fue para el conjunto blanquiazul. La cuenta oficial del torneo publicó una salutación directa al club de La Victoria: “¡Bienvenido @ClubALoficial! Representante peruano para la CONMEBOL Libertadores 2027”. Con esa frase, la entidad continental ratificó lo que ya era un hecho consumado: Alianza Lima disputará la fase de grupos del torneo sudamericano.

La clasificación llegó por una doble condición: el club victoriano ganó el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y además encabeza la Tabla Acumulada del campeonato peruano, lo que le garantizó el ingreso directo a la instancia de grupos sin necesidad de sortear rondas previas. Será la participación número 32 del equipo blanquiazul en la Copa Libertadores.

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Minutos después, la Conmebol dirigió su atención hacia el otro grande del fútbol peruano. Para Universitario de Deportes, el organismo eligió un mensaje que subrayó el peso histórico del momento: “¡Clasificado a su CONMEBOL Libertadores número 37! Universitario estará presente en la próxima edición, rumbo a la Gloria Eterna”. La cifra habla por sí sola: el cuadro crema acumula 37 participaciones en el torneo continental más importante de América del Sur, una marca que refuerza su condición de club con mayor presencia peruana en la historia del certamen.

La ‘U’ espera definir su fase de ingreso

Universitario ya tiene asegurado su boleto a la Libertadores 2027, pero todavía necesita conocer desde qué instancia competirá. Su clasificación directa a la fase de grupos dependerá de si consigue llegar a la final de la Liga 1 (Conmebol Libertadores)

A diferencia de los íntimos, Universitario de Deportes aún no tiene resuelta la etapa desde la que ingresará a la competencia. La clasificación del equipo de Ate está garantizada, pero la fase de ingreso dependerá del resultado de la recta final de la Liga 1 2026. Si el conjunto crema llega a la gran final del campeonato peruano, accederá directamente a la fase de grupos de la Libertadores. En caso contrario, su participación comenzará desde las rondas preliminares.

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La clasificación de los cremas se concretó en la penúltima fecha del Torneo Clausura, cuando aseguraron el segundo lugar en la Tabla Acumulada. Ahora, con el campeonato nacional aún en definición, el equipo dirigido desde el banquillo crema pelea en dos frentes: sostener su posición en la Liga 1 y, de paso, aspirar a un cuarto título consecutivo que sería histórico para la institución.

Perú cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores 2027: dos corresponden a la fase de grupos y los otros dos se disputarán desde las fases previas. Con Alianza Lima y Universitario ya confirmados, restan dos lugares por asignarse, cuya definición quedará sujeta al desenlace del Clausura y los eventuales playoffs del campeonato local.

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El panorama de los últimos cupos peruanos

La última jornada del Clausura será determinante para conocer cómo se distribuirán los cupos restantes de Perú en la Libertadores. Melgar y Deportivo Garcilaso siguen atentos a los resultados que definirán las posiciones del acumulado y los playoffs (Liga 1)

La última fecha del Torneo Clausura tendrá incidencia directa en la distribución de los cupos restantes. Si Sport Huancayo o Sporting Cristal se adjudica el título del Clausura, el campeón accederá a la Libertadores y determinará además el orden de clasificación en los playoffs de la Liga 1 2026, lo que afectará las posiciones de Perú 1, Perú 2 y Perú 3 en el sorteo continental.

En ese escenario, Melgar —tercero en el acumulado con 57 puntos— y Deportivo Garcilaso —cuarto con 55— se mantienen como candidatos firmes a completar la cuota peruana en el torneo. Garcilaso, a su vez, buscará desplazar a Melgar del tercer puesto del acumulado para quedarse con el último boleto disponible en caso de que Huancayo o Cristal accedan a los playoffs por el título nacional.

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Lo que ya no tiene margen de duda es la presencia de los dos clubes más populares del Perú en la próxima edición del torneo sudamericano. La Conmebol los saludó, los reconoció y les marcó el camino hacia una nueva aventura continental que comenzará a inicios de 2027.