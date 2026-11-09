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Fabián Bustos descarta que Universitario contemple perder ante Sport Huancayo: “Esas cosas en este club nunca pasan”

El entrenador crema rechazó la posibilidad de que su equipo especule con el resultado de la última fecha del Torneo Clausura para definir a su rival en una eventual semifinal

El estratega argentino fue contundente al referirse a los escenarios que afronta la ‘U’ en la última jornada del Clausura y reafirmó que el equipo saldrá a competir para seguir en carrera por el título. (Video: L1MAX)
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Universitario de Deportes afrontará la última jornada del Torneo Clausura 2026 con la posibilidad de definir su futuro en la lucha por el título nacional. En medio de los distintos escenarios que podrían presentarse, surgió la posibilidad de que el cuadro ‘crema’ pueda especular con el resultado frente a Sport Huancayo para influir en el rival que tendría en una eventual semifinal. Ante esta situación, Fabián Bustos salió al frente y dejó una contundente respuesta.

En declaraciones para ‘L1MAX’, el entrenador argentino rechazó tajantemente que la ‘U’ contemple la posibilidad de dejarse ganar ante el conjunto huancaíno. El estratega recordó la historia y la tradición de la institución merengue, y aseguró que existen principios que no se negocian, independientemente de las circunstancias deportivas.

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No, está loco. Esta es la ‘U’, este es el equipo con una tradición enorme. Esas cosas en este club nunca pasan. En la cancha el rival te puede ganar o no, pero esta es la ‘U’ y la garra, la pasión y lo que el hincha siente, no se negocia”, manifestó.

Fabián Bustos también fue enfático al señalar que no comparte la idea de elegir al rival en una eventual semifinal. Para el técnico, Universitario debe enfocarse en competir y buscar el campeonato, sin realizar cálculos sobre los posibles cruces de la siguiente instancia.

No se puede elegir rival. Primero no se puede y no se debe elegir. Esa es mi forma de pensar. No podés elegir con quién querés jugar ni nada. Vinimos para ser campeones, para intentar el tetracampeonato. Estamos en carrera. Aseguramos seguir en carrera. No es lo que queríamos (por el empate con CD Moquegua). Entiendo al hincha”, agregó.

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El técnico de Universitario descartó que su equipo busque perder ante Sport Huancayo para elegir a su rival en una eventual semifinal.
El técnico de Universitario descartó que su equipo busque perder ante Sport Huancayo para elegir a su rival en una eventual semifinal. Crédito: Prensa U

Fabián Bustos reconoció que esperaba otro resultado ante CD Moquegua

Por otro lado, el entrenador de Universitario se refirió al empate frente a CD Moquegua, resultado que no permitió al equipo ‘crema’ llegar con un panorama más favorable a la última jornada del Clausura en busca de una final directa. Bustos reconoció que esperaba conseguir los tres puntos para tener mayores posibilidades de acercarse al objetivo, aunque remarcó que el plantel se mantiene competitivo y con la convicción de pelear por el título.

“En un año difícil hemos conseguido enrumbar. Obviamente, me hubiera gustado ganar y estar más cómodo, a lo mejor estar más cerca del Clausura. Nada es fácil y lo vamos a pelear. Estamos fuertes y el equipo está bien y competimos”, sostuvo.

Finalmente, el estratega recordó que, durante buena parte de la temporada, pocos consideraban a Universitario como candidato a conquistar el campeonato. Sin embargo, destacó que el equipo logró mantenerse en la pelea y ahora tiene la posibilidad de luchar por un nuevo título nacional.

“Estaría bueno que repasen lo que se decía. Nadie lo daba como candidato o como posible campeón a Universitario. Hoy ya somos un posible campeón”, sentenció.

El cuadro 'crema' igualó 2-2 con su rival de turno y no alcanzaron el liderato del campeonato - Crédito: L1MAX.

¿Qué necesita Universitario en la última fecha del Clausura?

Universitario tendrá que visitar a Sport Huancayo en la jornada decisiva del campeonato. El resultado de ese compromiso, junto con el que consiga Sporting Cristal frente a Cienciano, será determinante para definir quién se queda con el Torneo Clausura y cómo queda el camino hacia la definición del título.

Por ello, el encuentro ante el ‘Rojo Matador’ puede marcar el destino de los ‘cremas’: una victoria podría acercarlos a la posibilidad de quedarse con el Clausura, mientras que otros resultados podrían llevarlos a disputar una semifinal. Pese a los distintos escenarios, Bustos dejó claro que su equipo no piensa especular y que saldrá a competir con la intención de seguir en carrera por el tetracampeonato.

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