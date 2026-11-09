Transportistas de Lima y Callao marcharán este martes hacia el Congreso para exigir respuestas al Gobierno frente a la ola de ataques y extorsiones

Mientras el país se prepara para la visita del Papa, los transportistas alzan la voz contra la violencia que sufren a diario. Se detalla la convocatoria a una movilización y las exigencias al gobierno. ATV Noticias

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La inseguridad que afecta al transporte público de Lima y Callao motivó una nueva convocatoria de protesta por parte de los gremios del sector. Los conductores y representantes de empresas buscan exigir respuestas a las autoridades frente a los ataques armados, las amenazas extorsivas y los asesinatos que afectan a quienes trabajan en las rutas de la capital.

La movilización está prevista para este martes 10 de noviembre y contará con la participación de más de 50 empresas de transporte público. La medida también contempla la suspensión temporal de sus servicios durante el desarrollo de la protesta, por lo que los pasajeros podrían encontrar menos unidades disponibles en distintas rutas de Lima.

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La convocatoria corresponde a la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente, Martín Valeriano, señaló que el gremio espera una respuesta de las autoridades nacionales ante los reclamos de seguridad. La organización también busca que representantes del Ejecutivo atiendan a los trabajadores del sector.

La concentración comenzará a las 7:00 a.m. en las inmediaciones de la plaza de Acho. Desde ese punto, los manifestantes se dirigirán hacia el Congreso de la República, donde tienen previsto solicitar una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.

Más de 50 empresas suspenderán sus servicios durante la movilización

| Agencia Andina

La protesta tendrá repercusiones en el funcionamiento del transporte público. Según informó Infobae, más de 50 empresas afiliadas a Anitra suspenderán sus operaciones durante el recorrido de la marcha. La medida responde a la decisión de los transportistas de participar en la jornada de protesta y exigir medidas concretas frente a la criminalidad.

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Martín Valeriano confirmó que las compañías de su gremio acatarán la convocatoria y señaló que otras empresas también podrían incorporarse. La suspensión de los servicios será temporal y estará vinculada al desarrollo de la movilización.

El dirigente explicó que la protesta busca visibilizar los hechos de violencia contra los trabajadores del sector y reclamar acciones por parte del Gobierno. En ese sentido, cuestionó los resultados de las medidas de seguridad anunciadas por las autoridades.

“El martes nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones, porque de nada vale muchas fotografías en el tema de seguridad y no hay resultado hasta el momento”, declaró Valeriano a RPP.

La organización también espera la participación de representantes del Poder Ejecutivo en las conversaciones sobre seguridad. Valeriano sostuvo que los problemas del sector requieren atención de las autoridades nacionales y no solamente medidas dirigidas a las empresas de transporte.

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“Hay una inacción del Gobierno, una desatención en materia de seguridad, no solamente a los transportistas, sino a la ciudadanía en general”, manifestó el presidente de Anitra, añadió.

Anitra advierte posible convocatoria a un paro de transportistas

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, exigió la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. (Andina)

La movilización del martes podría dar paso a una medida de mayor alcance si las autoridades no atienden las exigencias del gremio. Martín Valeriano advirtió que Anitra convocaría a un paro en los próximos días si no existen respuestas sobre la protección de los trabajadores del transporte público.

El dirigente vinculó esta posibilidad con la necesidad de obtener compromisos concretos en materia de seguridad. Por el momento, la convocatoria anunciada corresponde a una marcha de protesta, acompañada por la suspensión temporal de los servicios de las empresas participantes.

La advertencia también fue recogida por RPP, que precisó que el gremio espera ser recibido por representantes del Gobierno para abordar los hechos delictivos contra conductores y operadores de las unidades.

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Asesinato de conductor de la línea A2 precedió a la convocatoria

La protesta también se produce después del asesinato de Ismael Yanez, conductor de la línea A2, quien cubría la ruta entre Chorrillos y San Juan de Miraflores. De acuerdo con Infobae, el trabajador recibió disparos durante su recorrido del domingo 8 de noviembre en la zona de Entrada 12, en Pamplona Alta.

Dos ocupantes de una motocicleta interceptaron la combi y dispararon contra el conductor. Los atacantes realizaron al menos seis disparos antes de escapar del lugar.

Pese a las heridas, Yanez intentó avanzar en busca de ayuda, pero perdió el control de la unidad y chocó en el cruce de las avenidas Miguel Seminario y Edilberto Quispe.

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El caso se suma a otro ataque contra una unidad de la misma línea ocurrido en noviembre de 2025, también en Pamplona Alta. En aquella oportunidad, un pasajero de 25 años, identificado como Luis Caja Salcedo, murió tras recibir un disparo mientras viajaba en una combi que se dirigía hacia Rinconada.