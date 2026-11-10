Campaña veterinaria gratis para este 14 de noviembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los propietarios podrán acceder gratuitamente a vacunación antirrábica, uno de los servicios incluidos en la campaña organizada por la Municipalidad de San Isidro - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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La Municipalidad de San Isidro organizará este sábado 14 de noviembre una campaña veterinaria gratuita para perros y gatos. La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en el parque José de Acosta, ubicado en la calle Ugarte y Moscoso, en el cruce con el pasaje Acosta. Las inscripciones estarán disponibles hasta las 12 m.

La actividad ofrecerá servicios orientados al cuidado de las mascotas, entre ellos la vacunación antirrábica y la desparasitación interna y externa. Los propietarios podrán acudir con sus animales durante el horario establecido para acceder a las prestaciones contempladas en la campaña.

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La convocatoria también establece algunas recomendaciones para los responsables de las mascotas. Quienes lleven a sus animales deberán presentar la cartilla de vacunación vigente. Además, los perros grandes tendrán que asistir con bozal y correa.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria?

Vacunación antirrábica: aplicación de la vacuna contra la rabia como parte de los servicios veterinarios disponibles durante la jornada.

Desparasitación interna: atención destinada al control de parásitos internos de las mascotas.

Desparasitación externa: aplicación de un producto antipulgas en spray para el control de parásitos externos.

La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en el parque José de Acosta, ubicado en la calle Ugarte y Moscoso - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

Recomendaciones para los asistentes

Los responsables de los animales deberán llevar la cartilla de vacunación vigente al momento de acudir a la campaña. Este documento forma parte de las indicaciones comunicadas por la Municipalidad de San Isidro para la jornada veterinaria.

En el caso de los perros grandes, será obligatorio que asistan con bozal y correa. La recomendación deberá ser considerada por los propietarios antes de trasladar a sus mascotas al parque José de Acosta.

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La iniciativa forma parte de las acciones municipales orientadas al cuidado responsable de los animales de compañía. A través de servicios preventivos como la inmunización y el control de parásitos, los propietarios pueden atender aspectos básicos de la salud de sus mascotas y mantener actualizado su esquema de protección.

Esta campaña es importante porque facilita el acceso gratuito a servicios veterinarios preventivos que contribuyen al cuidado de la salud de perros y gatos - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación en las mascotas?

Previene problemas de salud: La desparasitación permite controlar organismos que pueden afectar el bienestar de perros y gatos. Los parásitos pueden instalarse en distintas partes del cuerpo y provocar alteraciones en el estado general del animal.

Ayuda a evitar molestias y síntomas: Una infestación parasitaria puede estar relacionada con problemas digestivos, pérdida de peso, picazón, irritación de la piel u otras molestias. El control periódico contribuye a mantener a la mascota en mejores condiciones.

Protege a los animales jóvenes: Cachorros y gatitos requieren especial atención, debido a que algunos parásitos pueden afectar su desarrollo. El seguimiento veterinario permite establecer cuándo corresponde realizar cada tratamiento según la edad y las características del animal.

Controla parásitos internos: La desparasitación interna está dirigida a organismos que pueden alojarse dentro del cuerpo de la mascota. Mantener este aspecto bajo control forma parte de las medidas básicas de prevención y cuidado veterinario.

Combate parásitos externos: Pulgas y otros parásitos que afectan la piel o el pelaje pueden causar picazón e irritación. Los productos antiparasitarios externos ayudan a controlar su presencia y reducir las molestias asociadas.

Reduce riesgos para otros animales: Controlar los parásitos también contribuye a disminuir su propagación entre mascotas que comparten espacios, especialmente cuando existe contacto frecuente con otros perros o gatos.

Contribuye al cuidado familiar: Algunos parásitos presentes en animales pueden representar un riesgo para las personas. Por ello, mantener un adecuado control veterinario forma parte de las medidas de higiene y prevención dentro del hogar.

Debe realizarse según indicación veterinaria: No todas las mascotas necesitan el mismo producto ni la misma frecuencia. La edad, el peso, el estado de salud y el estilo de vida influyen en la elección del tratamiento adecuado.