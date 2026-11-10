Vigilia con el Papa León XIV: ¿a qué hora abrirán las puertas del Estadio Nacional?

Vigilia de los jóvenes por el papa León XIV: cuáles son los requisitos para entrar al Estadio Nacional| Foto: Andina/Vatican News

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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Arzobispado de Lima firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para coordinar las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV al Perú, entre ellas la Vigilia de Oración con los Jóvenes y los Universitarios, que se realizará este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, y representantes del Arzobispado, entre ellos el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Lima, monseñor Guillermo Elías. La firma consolida una alianza entre el Estado y la Iglesia para garantizar el desarrollo ordenado de uno de los eventos religiosos más esperados del año.

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Un afiche informativo anuncia la vigilia juvenil con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, con acceso gratuito mediante boleto digital para personas de 16 a 35 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este convenio expresa algo que para nosotros es muy importante: las instituciones deben trabajar juntas cuando existe un propósito que une al país. Desde el IPD pondremos nuestra infraestructura y nuestras capacidades al servicio de las actividades vinculadas a la visita del papa León XIV”, afirmó Fernández Cáceres durante el acto de suscripción.

El presidente del IPD también destacó que el Estadio Nacional, además de ser “la casa del deporte peruano”, puede transformarse en un espacio de encuentro, integración y convivencia para toda la sociedad. La institución pondrá a disposición su infraestructura deportiva completa, incluido el terreno de juego, para el desarrollo de la vigilia.

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Como parte del convenio, se estima que la convocatoria reunirá a más de 50.000 jóvenes de entre 16 y 35 años provenientes de distintas partes del país, en lo que será uno de los eventos multitudinarios más importantes organizados en el recinto en los últimos años.

Un afiche informativo presenta los detalles y el acceso gratuito a la vigilia juvenil con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las puertas del estadio abren siete horas antes del inicio

El encuentro con el sumo pontífice está programado de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11:00 a. m., con un margen de siete horas para que los asistentes puedan ingresar sin aglomeraciones. El acceso se realizará por los sectores norte, sur, oriente y occidente del recinto.

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Cada sector contará con múltiples puertas habilitadas para distribuir el flujo de personas: las tribunas Occidente (baja, intermedia y alta) corresponden a las puertas 01 a 08; las tribunas Oriente (baja, intermedia y alta) a las puertas 19 a 26; la Tribuna Norte a las puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17; y la Tribuna Sur a las puertas 28 a 33. Los accesos al campo de juego se realizarán por las puertas 09, 18, 27 y 34.

Teleticket habilita el registro gratuito para participar en la vigilia juvenil con el papa León XIV, programada para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud desplegará 850 profesionales y 16 ambulancias dentro del recinto

Para garantizar la atención de los asistentes, el Ministerio de Salud dispuso 16 ambulancias dentro del recinto, 850 profesionales de la salud y 50 brigadas de búsqueda activa distribuidas estratégicamente en el estadio. Además, participarán voluntarios equipados con mochilas de emergencia para atender situaciones de primeros auxilios.

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El dispositivo sanitario es uno de los más amplios desplegados en el estadio para un evento de esta naturaleza, y refleja el nivel de preparación que las autoridades han adoptado ante la magnitud de la convocatoria prevista.

El papa León XIV reza frente al Estadio Nacional del Perú en el marco de una vigilia con jóvenes en la ciudad de Lima.

El Estadio Nacional cumple 74 años y ya fue sede de los Panamericanos Lima 2019

El Estadio Nacional tiene 74 años de historia y es uno de los principales símbolos del deporte peruano. Entre los hitos que albergó figuran las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que convirtieron al recinto en escenario de proyección internacional para el país.

Ahora, el convenio suscrito entre el IPD y el Arzobispado de Lima sitúa al estadio en el centro de un evento de otra índole, igualmente histórico: la visita de un papa que nació en el Perú y que regresa al país como líder de la Iglesia Católica universal.

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El papa León XIV encabezará un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita pastoral a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Las entradas son gratuitas y están disponibles a través de Teleticket

Las entradas para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV son gratuitas y se pueden obtener a través de la plataforma Teleticket. La promoción es válida del 9 al 12 de noviembre de 2026, o hasta agotar el stock disponible, para personas de entre 16 y 35 años.

Cada entrada es nominada, personal e intransferible, y el límite es de una entrada por cliente. Para el ingreso, los asistentes deberán presentar su documento de identidad —DNI, carné de extranjería o pasaporte— en físico, junto con la entrada impresa o en formato digital.

Una plataforma digital ofrece entradas gratuitas para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los menores de entre 16 y 17 años deben contar con autorización firmada por sus padres

Los jóvenes de entre 16 y 17 años pueden asistir al evento, pero deben ser registrados por un adulto responsable desde su propia cuenta de Teleticket. Además, se deberá completar y firmar una declaración jurada de autorización de los padres o tutores. No está permitido el ingreso de menores de 16 años bajo ninguna circunstancia.

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Tanto el menor como el adulto responsable deben contar con su propia entrada, asignada al mismo sector, y ubicarse juntos durante toda la vigilia. Las autoridades podrán solicitar la presentación del documento de identidad de ambos al momento del ingreso, según las disposiciones del organizador.