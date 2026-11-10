Papa León XIV en Chiclayo: dónde estará, qué lugares visitará y cómo llegar

Un cartel del Gobierno Regional de Lambayeque y la Diócesis de Chiclayo presenta la Ruta de León con la figura del papa León XIV en un espacio público. (Foto: Clara Giraldo)

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El Papa León XIV llegará a Chiclayo el próximo 13 de noviembre para una visita de dos días que lo llevará por la costa, la sierra y los principales centros pastorales de la región norteña del Perú. La agenda oficial, divulgada por el Vaticano, combina celebraciones multitudinarias al aire libre, encuentros con la comunidad universitaria y un acto de clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, el primer santo americano.

La jornada del primer día comenzará a las 07:40 con la salida del pontífice desde la Base Aérea del Callao, en Lima, a bordo de una aeronave que aterrizará en la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” de Chiclayo a las 09:10. Desde allí, los traslados terrestres lo conducirán hacia los distintos escenarios programados en la capital lambayecana.

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La ciudad de Chiclayo en Perú se prepara para recibir al Papa León XIV con gran entusiasmo. Infobae Perú conversó con ciudadanos que expresaron su alegría y esperanza por la visita del Sumo Pontífice. | Infobae Perú

El acto central de la mañana del 13 de noviembre será la Santa Misa en las Pampas de Pimentel, prevista para las 10:30, con homilía del Santo Padre ante una congregación que se espera sea masiva. Pimentel es la localidad costera donde León XIV ejerció como obispo de Chiclayo, lo que otorga a esta parada un carácter simbólico particular dentro del itinerario.

Poco antes del mediodía, a las 12:40, el Papa realizará una visita privada a la capilla “San Óscar Arnulfo Romero”, donde ofrecerá un saludo a los presentes. Este momento más íntimo antecederá a una tarde intensa de encuentros pastorales y académicos que se extenderán hasta la noche.

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Por la tarde, a las 16:30, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz recibirá al Santo Padre para un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales de la diócesis. Acto seguido, a las 17:45, León XIV se trasladará a la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo” para un encuentro con el mundo universitario, ocasión en la que pronunciará un discurso.

Un panel promocional en Chiclayo detalla el itinerario del papa por las ciudades peruanas de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. (Foto: Clara Giraldo)

El Papa cenará con sacerdotes de la diócesis antes de cerrar el primer día

La jornada del 13 concluirá a las 19:00 con una cena en el Colegio “Santo Toribio de Mogrovejo”, compartida con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo. Se trata de un momento de carácter reservado que cierra un día de alta intensidad pastoral y que subraya el vínculo personal de León XIV con la comunidad clerical que lo tuvo como obispo.

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Este tipo de encuentros informales con el clero local forma parte del estilo que el pontífice ha impreso a sus visitas apostólicas desde su elección, priorizando el contacto directo con quienes trabajan en las parroquias y comunidades de base.

Un arco en Chiclayo exhibe letras doradas con el nombre de la ciudad y la frase «Ciudad del papa León XIV» bajo un cielo despejado. (Foto: Clara Giraldo)

El 14 de noviembre arranca con la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral

El segundo día de la visita comenzará a las 08:00 con el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, una ceremonia de gran carga devocional para la comunidad local. El Santo Padre presidirá la liturgia e impartirá la homilía ante los fieles congregados en el templo.

A las 09:10, León XIV partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, una localidad enclavada en la sierra de Cajamarca, a aproximadamente 200 kilómetros al este de la capital regional. El vuelo tiene una duración estimada de 40 minutos, con llegada prevista al helipuerto local a las 09:50.

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El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina

La misa en Santa Cruz de Succhabamba será el momento más íntimo de la gira

A las 11:00, el Papa celebrará una Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, una comunidad de alta ruralidad donde la presencia pontificia adquiere una dimensión de cercanía con los sectores más vulnerables. Este acto, con homilía incluida, es uno de los de mayor simbolismo en todo el itinerario peruano del pontífice.

A las 13:15 se iniciará el regreso en helicóptero hacia Chiclayo, con llegada prevista a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” a las 14:00. El vuelo de retorno conectará la jornada serrana con el acto final de la tarde, que tendrá lugar en uno de los santuarios más venerados del norte peruano.

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Se agotaron las entradas para la coronación de la Virgen Inmaculada| Foto: Diócesis de Chiclayo

El cierre del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo pondrá punto final a la visita

A las 17:30, el Santuario de “Santo Toribio de Mogrovejo” será el escenario del último acto oficial: un encuentro de oración con la comunidad católica en el marco de la clausura del Año Jubilar dedicado al patrono de los obispos latinoamericanos. El Papa pronunciará un discurso en esta ocasión.

Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, fue el primer santo canonizado nacido en América y es figura central de la historia de la Iglesia en el continente. Su jubileo convirtió a Chiclayo en un punto de referencia del catolicismo latinoamericano durante 2026, y la presencia del Sumo Pontífice para cerrar ese ciclo representa el punto culminante de las celebraciones.

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