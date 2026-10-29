Gol de Luis Iberico tras pivoteo de Rafael Lutiger para poner el 1-0 en Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

El delantero abrió el marcador tras cabezazo por el segundo palo de los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

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Sporting Cristal no ha tardado en estrenar el luminoso del estadio Alberto Gallardo en su juego ante Alianza Lima. Por medio de un tanto de cabeza de Luis Iberico, los de Roberto Mosquera han marcado el 1-0 en San Martín de Porres. ’Luiki’ conectó luego de un gran gesto técnico de Rafael Lutiger para habilitarlo.

El cuadro ’celeste’ inició con sus líneas adelantadas y presión sobre la salida ’blanquiazul’. La propuesta apuntó a recuperar rápido la pelota y atacar por los costados, con la velocidad de Maxloren Castro y Santiago González como una de las principales vías ofensivas.

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Alianza Lima también buscó instalarse en campo rival en los minutos iniciales. El conjunto de Pablo Guede encontró espacios para aproximarse al arco de Diego Enríquez, aunque sus ataques no tuvieron la claridad necesaria para inquietar al guardameta rimense.

La primera ocasión clara de Sporting Cristal llegó a través de una pelota detenida. Yoshimar Yotún ejecutó un tiro de esquina desde el sector derecho y envió el balón al centro del área, donde Rafael Lutiger ganó en el juego aéreo.

Gol de Luis Iberico tras pivoteo de Rafael Lutiger para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

El defensor no buscó definir y optó por un pivoteo preciso hacia el segundo palo. La maniobra dejó a Iberico sin marca frente al arco de Alejandro Duarte. El delantero conectó de cabeza a corta distancia y desató la celebración en el recinto de San Martín de Porres.

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La acción exhibió una falla en la marca de Alianza Lima, que no logró seguir el movimiento de ‘Luiki’ dentro del área. Sporting Cristal aprovechó esa desatención para golpear en su primera aproximación de riesgo y tomar una ventaja temprana.

El tanto confirmó el momento ofensivo de Luis Iberico, quien se ha convertido en una de las piezas de mayor rendimiento en el equipo de Mosquera. El atacante llegó a este clásico luego de marcar en los cuatro partidos previos del Clausura.

Con el gol frente a Alianza Lima, el delantero alcanzó los diez tantos en el año. Su presencia en el área y su capacidad para atacar los espacios han sido recursos relevantes para Cristal en una etapa decisiva de la temporada.

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Luis Iberico abrió la cuenta para Sporting Cristal en el clásico ante Alianza Lima. Crédito: Sporting Cristal.

El encuentro se juega con intensidad por la necesidad de ambos equipos de mantenerse cerca de Sport Huancayo y Universitario. Antes del inicio de la jornada, rimenses e ’íntimos’ sumaban 25 puntos y compartían la persecución del líder del Torneo Clausura.

Alianza Lima empató el encuentro

Alianza Lima reaccionó después del gol celeste y encontró el empate a los 25 minutos. Jairo Vélez aprovechó una acción ofensiva dentro del área para controlar el balón y sacar un remate de derecha que venció la resistencia de Diego Enríquez.

El volante ecuatoriano nacionalizado peruano apareció en una zona favorable tras un rechazo fallido de Rafael Lutiger. Vélez definió con potencia y estableció el 1-1, un resultado que devolvió equilibrio a un partido que comenzó con ventaja para Sporting Cristal.

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La anotación confirmó la importancia de Vélez dentro del funcionamiento ofensivo de los de Pablo Guede. El mediocampista ha intervenido en varios de los resultados recientes del equipo y volvió a responder en un encuentro de alta exigencia, ante un rival directo por el Clausura.

El volante puso el empate con violento remate en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Partido vital para Sporting Cristal

El compromiso tiene impacto en las dos tablas de la Liga 1. En el Clausura, una victoria de Sporting Cristal lo acercaría a los primeros lugares y le permitiría superar a varios de los equipos que comparten 25 unidades en la lucha por el título.

En la tabla acumulada, los celestes iniciaron la fecha en el noveno puesto con 44 puntos. Un triunfo ante Alianza Lima podría llevarlos a la octava posición, una zona que mantiene abiertas sus aspiraciones de clasificación internacional para la próxima temporada.

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Además, Sporting Cristal necesita terminar entre los mejores ubicados del acumulado para sostener sus opciones de acceder a los ’play-offs’. Si consigue el Torneo Clausura, el club rimense podría disputar esa instancia y pelear por los cupos a la Copa Sudamericana.