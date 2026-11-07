Thiago Kosloski advierte fuerte problema en Liga 1 que condiciona a Perú Sub-20: “Tengo un jugador muy importante que en el año registra 70 minutos”

Thiago Kosloski saludando a un puntual de Perú U20. - Crédito: FPF

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La Federación Peruana de Fútbol, como parte de su nueva polémica de recambio generacional, ha apostado por Thiago Kosloski para que no solo encabece el proyecto de Perú U20, también construya una base de jóvenes con talento que, a largo plazo, puedan ascender a la disciplina nacional encabezada por Mano Menezes.

La sensación, sin embargo, es que el avance del trabajo del asistente de Menezes se verá demorado, en muy buena medida, por la escasa apuesta de los talentos en totalidad a lo largo de la Liga 1. El problema no es ajeno para el brasileño debido a que de donde proviene sucede algo similar, pero su misión en tierra nueva será contribuir con un giro radical.

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Thiago Kosloski, responsable del área formativa de la selección peruana; en su primera prueba de nivel ganó una medalla de bronce en los Juegos ODESUR 2026. - Crédito: FPF

“Los clubes aquí no tienen mucha diferencia del fútbol brasileño. No hay obligación ni tradición de colocar jóvenes para jugar. ¿Por qué? Porque aquí no viven de ventas ni negociaciones de futbolistas. Entonces, estamos ante una situación muy desafiante para hablar de un proceso formativo”, explicó Kosloski en una charla con el podcast The Pitch Invaders.

El escollo ha empezado a repercutir con mucha fuerza en el trabajo del CT de la división U20. Ante la falta de regularidad y confianza, la mano derecha de Menezes ha lamentado que un joven con proyección haya perdido un año de calendario en su crecimiento futbolístico.

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“Por ejemplo, tengo un jugador muy importante, no citaré nombre, dentro de Perú U20 que en el año tiene 70 minutos. ¿Cómo uno desenvuelve a un jugador que no juega?“, lamentó Thiago.

“Existen estudios de futbolistas que llegan a U15 con más de 10.000 horas de juego. Estamos ante un problema grave que la FPF, a partir de la llegada del profesor Mano Menezes, ahora, está tratando de resolver”, sumó.

Selección peruana Sub 20 cayó en su primer amistoso ante Ecuador por 3-2. Crédito: La Bicolor.

Medida aprobada

Definido el inconveniente que impide la progresión del fútbol peruano, al igual que la selección nacional, todos los involucrados en la Federación Peruana de Fútbol han acordado el retorno de una medida que, por lo general, ocasiona voces disidentes.

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“A partir del año que viene estamos instaurando una bolsa de minutos, donde será obligatorio para los clubes tener a jugadores debajo de los 23 años jugando en Liga 1; eso con certeza ayudará en el desenvolvimiento de nuevos talentos que nuestra selección tanto precisa”, desveló Kosloski.

Una vez que esa norma eche a andar, la observación de futuribles seleccionados será mejor toda vez que llegarán a la Villa Deportiva Nacional con un mayor bagaje, el cual les permitirá una línea de crecimiento vigilada íntegramente por el técnico de la selección peruana Sub-20.

“Hoy en día, el proceso formativo se centra en gran medida en el desarrollo del atleta, tanto en el aspecto táctico y la comprensión del juego como, de manera muy significativa, en el desarrollo individual”, sostuvo.

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Thiago Kosloski se hará cargo de la dirección técnica de Perú U19 en los Juegos Suramericanos 2019. - Crédito: ITEA

Un paso final, que de hecho se ha venido realizando en el inicio de la gestión de Thiago Kosloski, es el reforzamiento de los llamados microciclos, que son apreciados como filtros para promover a posibles puntuales con condiciones al elenco principal.

“Hoy la selección peruana, a través de la categoría U20, tiene la condición de traer futbolistas para hacer microciclos semanales dentro de la selección. Yo paso a trabajar con ellos sea parte táctica o individual para realizar partidos de entrenamiento contra clubes de la Liga 1, lo cual es muy provecho para ambos lados”, subrayó.

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