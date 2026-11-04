Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Liga 1 confirmó cómo se jugará la fecha final del Torneo Clausura 2026. Crédito: Difusión.

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La Liga 1 dio a conocer la programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, jornada que cerrará el segundo certamen de la temporada. El calendario tendrá una distribución inusual: los nueve partidos se desarrollarán entre el viernes 13 y el domingo 22 de noviembre, con una pausa por la fecha FIFA y la final de la Copa de la Liga.

La definición del Clausura se extenderá durante nueve días de programación, aunque los encuentros que decidirán al campeón se concentrarán el domingo 22. Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima disputarán sus respectivos compromisos en simultáneo, con horarios todavía por confirmar.

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La última fecha también tendrá incidencia en la parte baja de la tabla acumulada. Además de la lucha por el título, los resultados determinarán al club que perderá la categoría y acompañará a UTC en la Liga 2 de la temporada 2027.

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026

Viernes 13 de noviembre

UTC vs. Los Chankas (13:00 horas, estadio Héroes de San Ramón)

Domingo 15 de noviembre

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (13:00 horas, estadio Juan Maldonado Gamarra)

Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (15:15 horas, Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Lunes 16 de noviembre

CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:00 horas, estadio 25 de Noviembre)

Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:00 horas, estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Miércoles 18 de noviembre

Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas, estadio Campeones del 36)

Domingo 22 de noviembre

Sporting Cristal vs. Cienciano (horario por confirmar, estadio Alberto Gallardo)

Sport Huancayo vs. Universitario (horario por confirmar, estadio IPD Huancayo)

Alianza Lima vs. FC Cajamarca (horario por confirmar, estadio Alejandro Villanueva)

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Crédito: X Liga 1.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

La fecha 15 de la Liga 1 2026 se podrá seguir en directo por televisión y plataformas digitales. La señal L1 Max concentrará la transmisión de los partidos programados para la jornada.

Los aficionados que sigan los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras podrán utilizar la aplicación Liga 1 Play. La plataforma ofrecerá la programación correspondiente a la fecha.

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Quienes no puedan acompañar los partidos en tiempo real dispondrán de la cobertura de Infobae Perú. El medio informará las incidencias de cada duelo antes, durante y después de la jornada.

La Federación Peruana de Fútbol ajustará el reglamento de contrataciones a partir de la próxima temporada: seis foráneos por plantel y cinco en cancha en la primera división. (Liga 1)

Así va la pelea por el Torneo Clausura 2026

La definición del Torneo Clausura se mantiene abierta a falta de la última fecha. Sporting Cristal y Sport Huancayo comparten el primer lugar con 31 puntos tras 15 partidos, aunque los ‘celestes’ tienen ventaja en la diferencia de goles: +17 contra +8 del cuadro huancaíno.

Universitario aparece tercero con 30 unidades, pero disputó un partido menos que sus dos rivales directos. El equipo ‘crema’ tiene una diferencia de goles de +11 y, si gana su encuentro pendiente ante Sport Boys, llegará a 33 puntos para asumir el liderato en solitario antes de la fecha final.

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Cristal atraviesa un mejor momento reciente, con cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones. Sport Huancayo registra una campaña similar, con cuatro victorias en ese mismo tramo, mientras que Universitario encadenó tres triunfos tras una derrota (Deportivo Garcilaso) y un empate (Melgar). La lucha por el título dependerá de los resultados de los tres candidatos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Así va la pelea por no descender a la Liga 2

UTC ya perdió la categoría y jugará en la Liga 2 en 2027. El conjunto cajamarquino ocupa el último puesto de la tabla acumulada con 13 puntos en 32 partidos, una distancia que lo dejó sin opciones de alcanzar a sus competidores en la recta final.

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La segunda plaza del descenso todavía involucra a FC Cajamarca, que suma 26 unidades y se ubica en el puesto 17. El cuadro cajamarquino está a tres puntos de CD Moquegua, que tiene 29, y a cuatro de Asociación Deportiva Tarma (ADT), que registra 30.

FC Cajamarca llega con una racha de tres triunfos, dos empates y sin derrotas en sus últimos cinco partidos. Moquegua, en cambio, solo ganó uno de sus cinco encuentros recientes, mientras que ADT alternó dos victorias, un empate y dos caídas. La última fecha definirá cuál de esos equipos acompañará a UTC en la segunda división.

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Tabla del Acumulado de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.