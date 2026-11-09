Perú

Monique Pardo teme perder su seguro médico tras la caída del techo de su casa: “Se desactivará a fines de mes”

La artista espera el apoyo de la alcaldesa de Lince, luego de ser atendida en el Hospital Rebagliati

Monique Pardo sonríe sentada frente a una reja verde, con cabello largo rojizo, un collar brillante y un vestido negro con estampado floral
Monique Pardo enfrenta dificultades económicas para mantener la vigencia de su seguro de salud tras los daños sufridos en el techo de su vivienda.
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Monique Pardo teme perder su seguro médico a fines de mes, una preocupación que se sumó a los daños que sufrió luego de que parte del techo de su vivienda, en Lince, cayera sobre la cama en la que suele descansar.

La artista fue atendida en el Hospital Rebagliati después de la emergencia y aseguró que necesita mantener sus controles médicos. Aunque afirmó que su estado de salud es estable, expresó inquietud ante la posibilidad de quedarse sin cobertura.

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“Claro, yo siempre soy metódica, pero ahora estoy preocupada porque mi seguro se desactivará a fines de mes, así me han comunicado”, declaró la intérprete de “Caramelo”.

Pared agrietada y techo roto que deja ver láminas de metal corrugado, junto a un póster con la imagen y el nombre de Monique Pardo.
El desprendimiento parcial del techo y de la pared expone la estructura interna de una habitación que conserva un cartel de Monique Pardo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pardo no explicó cuáles serían las razones de la desactivación ni dio detalles sobre la entidad que le informó esa situación. Su principal preocupación es poder continuar con las evaluaciones médicas que requiere tras el accidente.

La cantante señaló que procura cumplir con los chequeos indicados y que la atención médica que recibió tras el desplome fue adecuada. “Todo el personal médico ha sido muy atento conmigo y estoy bien. Ya el susto ha pasado”, sostuvo.

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El incidente ocurrió en una habitación de su casa. La estructura cedió y los materiales terminaron sobre su cama, aunque la artista no se encontraba allí al momento de la caída.

Pardo relató que había tomado una decisión inesperada antes de dormir. Una sensación de incomodidad la llevó a trasladarse a otro cuarto de la vivienda, una elección que, según considera, evitó que resultara herida.

Captura de pantalla de una historia en redes sociales con el rostro de Monique Pardo y textos que solicitan donaciones
Monique Pardo solicita donaciones a través de sus redes sociales para reconstruir el techo de su vivienda tras el colapso de la estructura.

“Tenía un presentimiento, no me sentía cómoda y dije, me voy al otro cuarto. Estaba ahí durmiendo y escuché toda la bulla de la caída”, recordó.

La artista había encargado trabajos en esa parte de su domicilio y también había comprado calaminas para realizar cambios en el techo. Por ello, manifestó su sorpresa ante el colapso de la estructura.

El techo cayó sobre la cama donde Monique Pardo iba a descansar

Todo cayó sobre mi cama, pero esa noche me fui a dormir a otro dormitorio, yo estoy viva de milagro”, expresó Monique Pardo al recordar el momento en que escuchó el estruendo desde la otra habitación.

La cantante indicó que el daño dejó inhabitable parte de su vivienda. Por ahora, se encuentra hospedada en el hotel Carusso mientras espera una solución para volver a su casa.

También agradeció el apoyo de la alcaldesa de Lince, quien, de acuerdo con su versión, acudió a auxiliarla tras lo ocurrido. Pardo afirmó que recibió el compromiso de reconstruir el techo afectado.

Reportaje televisivo sobre el colapso del techo de la vivienda de la artista Monique Pardo, ubicada en el distrito de Lince, tras registrarse intensas lluvias en Lima. La emisión documenta los daños materiales en el interior del inmueble, las declaraciones de la afectada sobre el incidente y la posterior entrega de calaminas y maderas por parte de las autoridades municipales para la reconstrucción del área afectada.

La artista espera que los trabajos permitan reparar el espacio donde ocurrió el desplome. Mientras tanto, deberá resolver la situación de su seguro médico antes de que concluya el mes.

Pese al accidente y a la incertidumbre por la cobertura de salud, Pardo sostuvo que mantiene sus actividades profesionales. “Ahora voy a recuperarme como el ave fénix”, dijo al referirse a su proceso tras el susto.

La intérprete aseguró que continúa realizando presentaciones y agradeció las muestras de afecto que recibió. “Yo sigo trabajando, hago mis shows y estoy agradecida por seguir recibiendo el cariño del público”, afirmó.

Dos retratos de Monique Pardo con cabello rojo; a la izquierda viste chaqueta de cuero negra y a la derecha lleva saco rojo con cuello alto
La artista peruana Monique Pardo posa en dos retratos que registran aspectos de su trayectoria en el espectáculo.

La artista permanecerá fuera de su vivienda hasta que finalicen las reparaciones prometidas. A la espera de esa solución, busca asegurar la continuidad de sus controles médicos tras la atención que recibió en el Hospital Rebagliati.

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