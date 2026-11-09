“La expectativa que tienen de nosotras es bastante alta”: Esmeralda Sánchez y la presión que se vive en Alianza Lima

La capitana blanquiazul analizó el trabajado triunfo por 3-1 ante Géminis, destacó la fortaleza mental del equipo y reconoció los aspectos que deben corregir para afrontar su próximo desafío ante San Martín. (Video: La Cátedra Deportes)

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Alianza Lima continúa firme en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto blanquiazul consiguió una trabajada victoria por 3-1 ante Deportivo Géminis en la cuarta fecha de la Fase 1 y conservó su invicto en el campeonato. Sin embargo, el resultado también dejó aspectos por corregir, algo que la capitana Esmeralda Sánchez tiene bastante claro de cara a los próximos compromisos.

La líbero destacó la fortaleza mental del equipo para sacar adelante el encuentro, especialmente durante el cuarto set, que fue el más disputado. No obstante, reconoció que las ‘íntimas’ necesitan reducir sus errores y mantener la intensidad a lo largo de todo el partido para mostrar una versión más sólida.

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“Yo creo que tenemos que mantener nuestro juego. Lo principal, creo que durante la semana trabajamos eso, pero hay momentos también que empezamos a cometer errores y eso es lo que nos cuesta un poquito más. En esta semana vamos a trabajar mucho, vamos a ver en qué fallamos, pero también ver lo positivo. Al final ganamos, que es lo importante, así que estoy contenta por eso”, señaló.

En esa misma línea, Sánchez resaltó la respuesta anímica de sus compañeras cuando el marcador estuvo ajustado. Para la capitana, esa fortaleza será importante para afrontar los desafíos que se vienen en una temporada que recién comienza.

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“La fuerza mental dentro de todo el equipo se mantuvo firme, durante el último set, que fue el más peleado. Así que vamos a seguir en ese foco, seguir en esa intensidad que tenemos que seguir teniendo y mantenerla durante todo el juego”, manifestó.

Esmeralda Sánchez es la capitana de Alianza Lima. Crédito: FPV

Esmeralda Sánchez y la presión que se vive en Alianza Lima

La capitana también se refirió a las expectativas que genera el plantel blanquiazul en esta temporada. Alianza Lima ha conseguido cuatro victorias en sus primeras presentaciones, pero todavía no ha podido cerrar un partido por 3-0. Para Sánchez, ese registro no debe opacar el balance positivo del equipo.

“Estoy supercontenta del plantel, del equipo se viene afianzando poco a poco. La expectativa que tienen de nosotras es bastante alta y creo que estamos acostumbradas siempre a ganar 3-0. En estas oportunidades, estos cuatro partidos no fueron así, pero tenemos cuatro partidos y cuatro victorias, que es lo principal. Yo veo lo positivo, sea como sea, lo ganamos”, expresó.

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Además, consideró que parte de esa presión responde a las opiniones externas y a lo que se espera de una institución como Alianza Lima. La voleibolista aseguró que el grupo mantiene la concentración en su trabajo diario y en los resultados que viene consiguiendo.

“Son cuatro partidos que vamos jugando y creo que se están haciendo mucha expectativa de nosotras. Yo siento que es más allá lo que opinan ustedes (la prensa) que lo que venimos trabajando nosotras. Creo que somos muy conscientes en la institución que estamos. Trabajamos muy duro durante la semana y en cuatro partidos, tenemos cuatro partidos ganados. Eso es lo más importante”, sostuvo.

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Sobre la posibilidad de volver a conseguir triunfos por 3-0, Sánchez consideró que el equipo debe avanzar progresivamente y corregir los errores que aparecen durante los encuentros. “No sé, es parte del juego. Cometer menos errores sería también fundamental. Vamos a ir poco a poco afianzándonos un poquito más durante la temporada, que es superlarga”, agregó.

Las 'íntimas' cerraron el cuarto parcial con un ajustado 28-26 y concretaron la victoria en el Polideportivo Lucha Fuentes. (Video: Latina)

Alianza Lima ya piensa en Universidad San Martín

El siguiente desafío de las blanquiazules será ante Universidad San Martín, uno de los equipos que también llega invicto y que comparte el primer lugar de la clasificación con Universitario de Deportes. El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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“Sabemos que va a ser un partido duro, San Martín tiene un plantel bastante amplio y que es bastante fuerte. Ahora nos toca descansar el día de mañana y me imagino que durante la semana veremos videos para ver cómo están ellas, cómo lo planteamos y salir a jugar como lo estamos haciendo durante todos estos fines de semana”, comentó Esmeralda.

La capitana también dejó claro qué deberá mejorar Alianza Lima para afrontar ese compromiso: “Tenemos que pulir eso, de cometer menos errores de lo habitual y tener que cerrar muy bien el set. Vamos a seguir trabajando para mejorar eso”.

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Las ‘íntimas’ buscarán prolongar su buen inicio de temporada ante un rival directo en la lucha por los primeros puestos. Será una prueba importante para medir el crecimiento de un equipo que, pese a las expectativas y los aspectos pendientes, mantiene su registro perfecto de victorias.