Bendicen el avión que trasladará al papa León XIV en cinco vuelos durante su recorrido por Perú

Cobertura periodística de un acto protocolario en la pista de un aeropuerto frente a una aeronave comercial de la aerolínea LATAM. En la escena se ubica una alfombra roja, arreglos florales, personal en trajes formales y una autoridad religiosa junto a una comitiva. Varios camarógrafos y miembros de medios de comunicación registran el evento con cámaras profesionales desde el área de prensa.

Guardar

LATAM Airlines trasladará al papa León XIV en los cinco vuelos que cubrirán su recorrido por el Perú entre el 13 y el 16 de noviembre, con un despliegue que involucra a más de 600 personas y una aeronave especialmente acondicionada con la imagen del pontífice en su fuselaje.

La aerolínea ya tiene antecedentes en este tipo de misiones: en enero de 2018 transportó al papa Francisco durante su visita a Chile y Perú, incluyendo sus traslados internos en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo, así como el vuelo de regreso a Roma. Ocho años después, el grupo repite la responsabilidad con la Santa Sede.

PUBLICIDAD

Cobertura del acto de presentación del avión de LATAM Airlines destinado a los traslados durante la visita pastoral en Perú. Frente a la aeronave estacionada en la pista y junto a una alfombra roja, un orador ofrece un discurso desde un podio acompañado por tripulantes de cabina y autoridades, mientras cámaras de medios de comunicación registran la ceremonia.

El itinerario prevé que el Santo Padre llegue a Lima el 11 de noviembre y que sus primeros desplazamientos internos comiencen el viernes 13, con un vuelo hacia Chiclayo. El domingo 15, una sola aeronave lo unirá con el norte, la sierra y la selva: partirá desde Chiclayo hacia Cusco, luego a Pucallpa y finalmente regresará a Lima. El lunes 16 de noviembre, un Boeing 787-9 Dreamliner operará el vuelo de retorno a Roma.

“El papa León XIV tiene un vínculo muy especial con el Perú y para nosotros es un privilegio poner la experiencia, la capacidad operacional y, sobre todo, el compromiso de nuestros equipos al servicio de un acontecimiento tan significativo para millones de peruanos”, afirmó Roberto Alvo, CEO del Grupo LATAM Airlines, al momento del anuncio.

PUBLICIDAD

La preparación de la operación implicó coordinar tripulaciones, operaciones en tierra, mantenimiento, seguridad aeroportuaria y equipos especializados, en articulación con las autoridades peruanas. En total, ocho pilotos y más de 20 tripulantes de cabina forman parte del dispositivo, junto con proveedores aliados que completan el contingente de más de 600 personas.

Autoridades del Gobierno peruano, representantes de la Iglesia católica y directivos de la aerolínea LATAM participan en el acto oficial de presentación del avión destinado a los traslados durante la visita apostólica del papa Francisco a Perú. La ceremonia se realiza en la pista del Centro de Mantenimiento de Línea de LATAM, con alfombra roja, podio de discursos y presencia de medios de comunicación frente a la aeronave.

El Airbus A320neo lleva el escudo papal en su fuselaje

La aeronave elegida para los cuatro vuelos internos es un Airbus A320neo con capacidad para 180 pasajeros. Su fuselaje luce una imagen de 50 metros cuadrados de vinilo que combina el escudo papal con el logotipo oficial de la visita y la figura del pontífice junto a santos peruanos. La aplicación del vinilo demandó más de 18 horas de trabajo y el material fue diseñado para resistir velocidades de hasta 900 kilómetros por hora y altitudes de 10.000 metros.

PUBLICIDAD

La bendición de la aeronave estuvo a cargo del nuncio apostólico, Paolo Rocco Gualtieri, en una ceremonia realizada en el nuevo Centro de Mantenimiento de Línea de LATAM Airlines Perú, ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La presentación se realizó a pocos días del inicio del recorrido y contó con la presencia del primer ministro Luis Galarreta y del presidente del directorio de la filial peruana de LATAM, Emilio Rodríguez Larraín.

El interior fue adaptado con cabezales, amenities y un menú regional

En la cabina, cada asiento incorpora cabezales con el escudo papal, además de almohadas, frazadas y neceseres con productos esenciales para el viaje. El detalle que distingue a esta operación de un vuelo convencional es el menú: fue diseñado en colaboración con los chefs peruanos James Berckemeyer y Aldo Yaranga, e incorpora ingredientes representativos de cada una de las regiones que el papa visitará durante su recorrido.

PUBLICIDAD

“Es un honor y una profunda responsabilidad ser la aerolínea que traslade al Santo Padre en esta visita histórica por el Perú. Detrás de ese itinerario hay un trabajo coordinado con las autoridades y nuestros equipos de operaciones, mantenimiento y aeropuertos para que cada escala se realice con seguridad y la comitiva pueda cumplir su agenda”, señaló Manuel van Oordt, gerente general de LATAM Airlines Perú, durante la presentación de la aeronave.

Más de 600 personas respaldan una logística sin precedentes en el país

La magnitud del dispositivo supera ampliamente la de un vuelo regular. Los cinco vuelos —cuatro domésticos y el retorno intercontinental a Roma— requieren la actuación conjunta de distintas áreas del grupo: operaciones, mantenimiento, aeropuertos y seguridad, coordinadas además con organismos del Estado peruano. Cada etapa fue planificada para garantizar los estándares que exige el traslado de un jefe de Estado y líder religioso de alcance mundial.

PUBLICIDAD

Para el Grupo LATAM, la operación tiene un peso simbólico que va más allá de la logística. La aerolínea se convierte así en el único eslabón que conectará las cuatro ciudades del itinerario papal —Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa— y gestionará el último tramo del viaje apostólico hasta Roma.