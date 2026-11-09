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Hernán Barcos lamentó empate de Sporting Cristal ante ADT, pero dejó alentador mensaje: “Que sigan confiando”

El delantero argentino se pronunció por la dolorosa igualdad del conjunto ‘rimense’ en Tarma, que lo condicionó en la lucha por el Torneo Clausura

El 'Pirata' habló de las chances del cuadro 'rimense' en el Torneo Clausura 2026 tras el empate en Tarma. (Video: Jax Latin Media)
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Sporting Cristal dejó escapar dos puntos ante ADT en Tarma durante la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, un resultado que le impidió depender de sí mismo para ganar el segundo certamen doméstico del año. El equipo ‘rimense’ igualó 1-1 después de recibir un gol en los minutos finales.

Hernán Barcos expresó el golpe que representó ese desenlace, aunque evitó dar por terminada la pelea por el campeonato. “Duele, pero ya no dependemos de nosotros, ahora de los rivales y después nosotros ganar los partidos que nos quedan. Obviamente duele porque teníamos una gran oportunidad”, declaró al regreso de la delegación a Lima.

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De la misma manera, el ‘Pirata’ buscó trasladar un mensaje de confianza a los hinchas. “Que sigan confiando, quedan todavía tres puntos y tenemos que jugarlos”, afirmó.

Hernán Barcos lamentó empate de Sporting Cristal ante ADT, pero dejó alentador mensaje.
Hernán Barcos lamentó empate de Sporting Cristal ante ADT, pero dejó alentador mensaje.

Hernán Barcos y la competencia con Michael Hoyos en la delantera de Sporting Cristal

La competencia por el puesto de centrodelantero en Sporting Cristal tuvo cambios constantes durante el Torneo Clausura. Michael Hoyos logró imponerse en un tramo de la campaña por su rendimiento ofensivo, mientras Hernán Barcos pasó a ser una alternativa para Roberto Mosquera.

Las cifras reflejan una disputa pareja. Antes de la visita a ADT, Barcos registraba seis goles en 14 partidos del Clausura, además de una asistencia. Hoyos, por su parte, había participado en 15 encuentros y contaba con cinco anotaciones en el certamen.

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En octubre, el ‘Pirata’ asumió su nuevo escenario sin cuestionamientos. “Nadie tiene el puesto asegurado”, afirmó al referirse a la competencia interna.

Sin embargo, el triunfo ante Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo inclinó la balanza a favor de Barcos, que empezó el partido, marcó de cabeza el 1-1 y fue sustituido por Hoyos en la segunda parte, un hecho que se repitió en Tarma.

El delantero argentino puso el 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

La competencia, de todos modos, no obliga al técnico Roberto Mosquera a elegir siempre entre uno u otro. Ambos ya compartieron el frente de ataque y mostraron capacidad para complementarse.La recta final definirá si el DT peruano sostiene a Hernán Barcos como referencia o vuelve a utilizar a los dos delanteros.

Eso sí, una tercera opción y que apenas ha tenido participación en el 2026 es Irven Ávila. El ‘Cholito’ se ha hecho presente con cinco goles y cinco asistencias en 35 presentaciones esta campaña.

Hernán Barcos fundiéndose en un abrazo con Michael Hoyos. - Crédito: Sporting Cristal
Hernán Barcos mantiene una sana competencia por el '9' de Sporting Cristal con Michael Hoyos. - créditos: Sporting Cristal

¿Hernán Barcos seguirá en Sporting Cristal el 2027?

La continuidad de Hernán Barcos todavía no está cerrada. El contrato del veterano delantero vence al término de la temporada 2026 y las partes deberán sentarse a conversar una vez que finalice la campaña y se resuelva el objetivo deportivo del club.

El futbolista, de 42 años, ya adelantó que no piensa retirarse de inmediato. En declaraciones al programa Fútbol Como Cancha, confirmó que existen conversaciones con la directiva de Sporting Cristal y dejó abierta la puerta para extender su carrera profesional. “Estamos conversando, también yo viendo qué hacer en el futuro”, señaló. El artillero aclaró que aún no había una reunión formal con la dirigencia, aunque anticipó que ese encuentro se produciría pronto.

La postura personal del goleador parece orientada a continuar en actividad. “Seguramente seguiré jugando un poco más”, expresó al referirse a su futuro, sin confirmar todavía que esa continuidad vaya a producirse en La Florida.

Desde la dirigencia ‘celeste’ transmitieron predisposición para retenerlo. Carlos Gonzales, integrante del directorio, indicó al mismo programa que el club considera un privilegio contar con Barcos y que existe intención de conversar sobre su permanencia.

La decisión, de todos modos, quedará sujeta a la voluntad del jugador y a la evaluación que hagan ambas partes una vez concluida la Liga 1.

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