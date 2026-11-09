31 minutos anuncia cuarta fecha en Lima tras exitosos sold out: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

El elenco de títeres de 31 Minutos protagoniza el afiche promocional de la gira Radio Guaripolo para sus presentaciones teatrales.

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De Peso Producciones, que anunció este 9 de noviembre la apertura de una 31 Minutos llegará por primera vez a la capital peruana con un espectáculo que reunirá a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y Guaripolo. La producción estará a cargo de, que anunció este 9 de noviembre la apertura de una cuarta presentación.

El elenco tiene funciones programadas para el 6, 7 y 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las fechas iniciales generaron una alta demanda de entradas, por lo que la organización decidió sumar un nuevo show para quienes no alcanzaron boletos.

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La productora difundió la noticia en sus redes sociales y adelantó que la venta para esta fecha adicional comenzará el lunes 10 de noviembre. Por el momento, no precisó qué día se realizará la cuarta función.

La visita forma parte de la gira regional que 31 Minutos llevará a distintos países durante 2026. El montaje previsto para Lima corresponde a la segunda edición de Radio Guaripolo, una propuesta de la compañía chilena Aplaplac.

El afiche del espectáculo Radio Guaripolo anuncia una nueva presentación de 31 Minutos el 9 de diciembre en Lima tras agotar tres funciones consecutivas.

El formato se estrenó el 6 de julio de 2025 y recupera una de las facetas más reconocibles del personaje interpretado por Álvaro Díaz. En esta historia, Guaripolo dirige una radio ficticia desde la que realiza llamadas, bromas y conversaciones con los demás integrantes del elenco.

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El show trasladará al escenario personajes y canciones vinculados al universo televisivo de 31 Minutos. El programa chileno se convirtió en un referente para distintas generaciones de espectadores en América Latina gracias a sus segmentos musicales, parodias y personajes de marionetas.

La presentación en Lima permitirá al público peruano ver en vivo a Tulio Triviño, conductor del noticiero ficticio; a Juan Carlos Bodoque, periodista encargado de la sección ambiental; y a Policarpo, responsable de deportes. Guaripolo, por su parte, ocupará un lugar central en la trama del espectáculo.

31 Minutos agotó las entradas para su primera presentación en Lima, prevista para el 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

¿Cuándo salen a la venta las entradas y cuáles son los precios?

Las entradas para la cuarta fecha de 31 Minutos en Lima saldrán a la venta este 10 de noviembre desde las 10:00 horas por la plataforma Joinnus.

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Como ocurrió con las primeras funciones, habrá una preventa exclusiva para clientes Interbank. La primera etapa ofrecerá un 20% de descuento, sujeto a la disponibilidad de localidades.

En ese periodo, las entradas tendrán los siguientes precios: Platinum a S/ 292, VIP a S/ 220 y General a S/ 140.

La segunda preventa aplicará un descuento de 15% para clientes de Interbank. Las tarifas serán de S/ 310,25 para Platinum, S/ 233,75 para VIP y S/ 148,75 para General.

Un cartel informativo detalla las zonas y los precios de las entradas para la presentación de 31 minutos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima, Perú.

Después, se habilitará la venta regular. El precio para Platinum será de S/ 365, mientras que VIP costará S/ 275 y General tendrá un valor de S/ 175.

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Además, la organización habilitará entradas General Cultural a S/ 50. Las personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) podrán acceder a boletos por S/ 292.

Cómo comprar entradas para 31 Minutos en Joinnus

Para adquirir los boletos del Radio Guaripolo Tour 2026 , los usuarios deberán ingresar a la página oficial de Joinnus e iniciar sesión con una cuenta registrada.

Quienes aún no tengan un perfil en la plataforma deberán seleccionar la opción “Iniciar sesión” y luego hacer clic en “Regístrate aquí”. El proceso permite crear una cuenta con una dirección de correo electrónico o mediante Facebook.

Luego de completar los datos personales y aceptar los términos y condiciones, Joinnus enviará un mensaje al correo registrado. El usuario deberá abrirlo y confirmar su cuenta a través del enlace de validación.

Tras activar el perfil, deberá buscar el evento “31 Minutos en Lima” o acceder directamente al enlace oficial de venta que difunda la productora.

El siguiente paso será elegir una localidad entre las zonas Platinum, VIP, General, General Cultural o Conadis, de acuerdo con la disponibilidad. Los precios variarán según la etapa de venta que esté vigente al momento de la compra.

Finalmente, el usuario deberá seleccionar su método de pago y confirmar la operación. Las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis entradas” de Joinnus y también podrán descargarse o enviarse al correo electrónico asociado a la cuenta.