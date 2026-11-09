Natalia Málaga se sincera sobre Alianza Lima tras la derrota de Géminis: “A la hora que juego con ellos quiero matar”

Tras caer por 3-1 ante las blanquiazules, la estratega explicó que su hinchaje no interfiere con su labor como entrenadora y aseguró que siempre busca competir y conseguir resultados. (Video: Youtube / Los Aparicio)

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Natalia Málaga no esconde su simpatía por Alianza Lima, pero eso no significa que deje de lado su competitividad cuando le toca enfrentarlo. La entrenadora de Deportivo Géminis se refirió a la derrota de su equipo ante las ‘blanquiazules’ por 3-1, en la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, y explicó cómo vive estos encuentros pese al cariño que siente por la institución victoriana.

Durante una conversación en el podcast de YouTube ‘Los Aparicio’, la estratega fue consultada sobre su relación con el club ‘íntimo’ y dejó en claro que su conocida afinidad no interfiere con su trabajo actual. Por el contrario, aseguró que cuando está al frente de un equipo rival, su prioridad es competir y conseguir el resultado.

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“Yo simpatizo mucho con Alianza, pero a la hora que juego con ellos quiero matar. Yo soy muy imparcial, profesional. Cuando he jugado por Regatas, siempre he querido que gane Regatas. Y ahí la gente se confunde, pues. Confunde y hace cada comentario estúpido”, expresó.

En esa misma línea, Málaga cuestionó a quienes consideran que su simpatía por el conjunto ‘blanquiazul’ debería influir en su desempeño como entrenadora. La exvoleibolista sostuvo que, mientras representa a otro equipo, su compromiso está con las jugadoras que dirige y con los objetivos deportivos de esa institución.

“La gente cree que porque soy hincha tengo que dejar a mi equipo perder. No, yo estoy compitiendo contra un rival y tengo que dar mis resultados”, agregó.

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Natalia Málaga retomó su actividad en el banquillo de Géminis. Crédito: FPV

Natalia Málaga destacó la evolución de Géminis

Más allá del resultado frente a Alianza Lima, la entrenadora también hizo un balance del momento que atraviesa Géminis. Málaga consideró que el equipo ha mostrado una mejora en su rendimiento y remarcó la importancia del trabajo semanal para sostener ese crecimiento durante la competencia.

“Acá estoy contenta de verdad, sí se ha visto una mejora. El equipo tiene para jugar, el equipo tiene que entrenar y sobre todo los entrenamientos son los que van a marcar un partido, que fue lo que les dije a las chicas en una reunión antes del partido”, comentó.

La estratega de Géminis también explicó cómo entiende su labor desde el banquillo y por qué suele mantenerse activa durante los encuentros. Según indicó, hay jugadoras que necesitan recibir indicaciones constantes para tomar mejores decisiones dentro de la cancha, por lo que considera importante acompañarlas durante el desarrollo del juego.

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“Hay equipos y hay jugadoras que tienen que estar constantemente al pie. Yo soy una piedra en el zapato. O sea, tengo que estar ahí dándoles las indicaciones, diciéndoles: ‘Ven acá, te va a pegar acá, te va a colocar para acá’...”, manifestó.

Natalia Málaga en los entrenamientos con Géminis.

Natalia Málaga defendió su estilo de dirigir

Finalmente, Natalia Málaga defendió su costumbre de comunicarse constantemente con sus dirigidas durante los partidos con un tono alto. La entrenadora explicó que esa forma de trabajar también responde a su experiencia como jugadora, cuando tenía la responsabilidad de orientar a sus compañeras desde la zona de defensa.

“Yo no puedo dirigir callada, porque dentro de la cancha, cuando he jugado, he estado hablando constantemente, dándole indicaciones de ayuda a mis compañeras que están en la red, que esa es la función de las de atrás. Pero parece que acá les han puesto en el reglamento del voleibol no hablar, solo jugar. Mal, pues”, sentenció.

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De esta manera, la entrenadora dejó clara su postura sobre la exigencia que mantiene al dirigir y su compromiso con Géminis, pese a la simpatía que reconoce tener por Alianza Lima. El equipo de Comas tendrá que seguir trabajando para mejorar sus resultados en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley.