Perú

León XIV en Perú: Así se pueden obtener entradas gratis a la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional

Los asistentes que sean menores de edad pueden ir acompañados con una persona que supere los 35 años siempre que sea ella quien haya completado el formulario para obtener el ticket de ingreso

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El papa León XIV encabezará el jueves 12 de noviembre una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, cuyas entradas gratuitas estarán disponibles desde hoy a partir del mediodía, en la plataforma de Teleticket, hasta completar el aforo de 52.000 asistentes.

La convocatoria está dirigida a personas de 16 a 35 años, sean o no parte de grupos parroquiales. El encuentro combinará oración, música y diálogo, con un espacio para que el pontífice escuche inquietudes, dudas y esperanzas de los jóvenes del Perú.

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Así se podrán conseguir las entradas a la vigilia con jóvenes

Según lo informado por la organización de la visita del papa León XIV, para este evento cada persona podrá tramitar solo una sola entrada, nominativa e intransferible. La integrante de la comisión central de la visita papal a Lima Isabel Chirinos precisó que los datos registrados deberán coincidir exactamente con el documento de identidad que se presentará al ingresar.

El trámite se realiza en Teleticket.com.pe. Los interesados deberán iniciar sesión o crear una cuenta, buscar el evento “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV”, completar nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería, y comprobar en la sección “Mis Compras” que la entrada fue emitida.

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Vigilia de los jóvenes por el papa León XIV: cuáles son los requisitos para entrar al Estadio Nacional
Vigilia de los jóvenes por el papa León XIV: cuáles son los requisitos para entrar al Estadio Nacional| Foto: Andina/Vatican News

El acceso no tiene costo y la organización advirtió que cualquier oferta de venta en redes sociales o sitios no autorizados será fraudulenta. La entrada no puede ser cedida, prestada ni transferida a otra persona, incluso si el titular decide no asistir.

Los adolescentes de 16 y 17 años podrán participar si un adulto responsable realiza el registro desde su propia cuenta. El adulto deberá ingresar los datos del menor y presentar una declaración jurada firmada por los padres o apoderados.

Una vez completado ese proceso, el sistema generará una segunda entrada para el acompañante. Ambos deberán ingresar juntos al estadio con sus respectivos boletos y documentos de identidad; el adulto podrá tener más de 35 años siempre que haya sido la persona encargada de hacer el registro para el menor de edad.

Cada asistente deberá llevar la entrada impresa o en el celular, además de su documento físico. Quienes utilicen el formato digital deberán contar con batería suficiente para la validación del código QR en el sector asignado.

Un teléfono celular y una computadora muestran páginas web sobre un evento juvenil en el Estadio Nacional con la imagen de un pontífice
Una plataforma digital ofrece entradas gratuitas para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo será el ingreso al Estadio Nacional?

Las puertas del estadio abrirán a las 11h y las actividades de preparación comenzarán a las 14h. La llegada del papa está prevista para las 18h, cuando comenzará la vigilia, que se extenderá hasta las 19h30.

El ingreso se cerrará a las 17h, una hora antes de la llegada de León XIV. Tras la actividad, los asistentes deberán permanecer 30 minutos en sus sectores mientras se retira el pontífice; la salida ordenada del público comenzará alrededor de las 20h.

La actividad forma parte de la visita apostólica de León XIV al Perú, programada entre el 11 y el 16 de noviembre, con actividades en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Seis puntos de acceso y 99% de las puertas habilitadas

El seminarista Marcos Gallardo informó que estará habilitado el 99% de las puertas del Estadio Nacional para facilitar el ingreso del público. Cada boleto señalará el sector y la puerta correspondiente, con el objetivo de ordenar el flujo hacia las tribunas y el campo.

Mapa del Estadio Nacional con calles aledañas, sectores interiores, puntos de control marcados, horarios del evento y leyenda explicativa
Un mapa de la Municipalidad de Lima detalla los accesos peatonales, los desvíos viales y los horarios para la vigilia en el Estadio Nacional. (Municipalidad de Lima)

La distribución prevista contempla 40.000 personas en las tribunas y 12.000 en el campo. Los accesos peatonales estarán ubicados en los cruces de las avenidas 28 de Julio y Vía Expresa, Bausate y Meza con Vía Expresa, y el jirón Madre de Dios con Vía Expresa.

También se podrá llegar por los cruces del jirón Madre de Dios con la avenida Petit Thouars, del jirón Saco Oliveros con esa avenida y del jirón Manuel Corpancho con Petit Thouars. La organización recomendó no asistir en vehículo particular, porque no habrá estacionamientos dentro del perímetro de seguridad, que abarcará unas tres cuadras alrededor del recinto.

Los cierres de calles en los alrededores del estadio comenzarán a las 10h. También se pidió evitar acampar en las inmediaciones y no llevar niños debido a la magnitud de la convocatoria.

Los cinco momentos de la vigilia

El seminarista José Navarro, organizador de la vigilia juvenil, señaló que el encuentro se dividirá en cinco momentos: “¡Aquí estamos!”, “¡Nos encontramos!”, “León viene a casa”, “Cristo vive en nosotros” y “¡Somos enviados!”.

Navarro anticipó que el cierre estará a cargo del papa: “El evento terminará con la gran bendición del santo padre a los jóvenes, como un signo de envío, de esperanza, como un signo de que somos misioneros en camino, que no nos detenemos, sino, al contrario, seguimos caminando juntos de la mano de Jesús”.

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