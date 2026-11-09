Santísima Cruz de Motupe inicia peregrinación histórica para encontrarse con el papa León XIV en Pimentel

El papa León XIV estará junto a la Cruz de Motupe en el acto religioso en las Pampas de Pimentel.

Guardar

En medio de las lluvias, los aniegos y las dificultades que atraviesan distintas localidades de Lambayeque, la fe de miles de devotos vuelve a ponerse en movimiento. La Santísima Cruz de Chalpón de Motupe inició este lunes 9 de noviembre una peregrinación histórica rumbo a las Pampas de Pimentel, donde participará en la misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV el próximo 13 de noviembre, durante su visita apostólica al Perú.

Con vestimentas especialmente preparadas para esta ocasión y rodeada de muestras de profunda devoción, la sagrada imagen emprendió su recorrido hacia el encuentro con Robert Prevost, hoy León XIV, quien regresará a la tierra donde desarrolló parte de su labor pastoral como obispo de Chiclayo.

PUBLICIDAD

El traslado representa un acontecimiento de enorme significado para la comunidad católica de la región. La Cruz de Chalpón, uno de los símbolos religiosos más importantes del norte peruano, será parte de una celebración que reunirá a miles de personas y que quedará registrada en la historia de la Iglesia en Lambayeque.

La peregrinación comenzó en el templo San Julián de Motupe, desde donde la venerada reliquia fue trasladada en el denominado Cruzmóvil. Los fieles acompañaron este primer tramo con oraciones y expresiones de agradecimiento, conscientes de la trascendencia de llevar a su patrona religiosa hasta el lugar donde el Santo Padre oficiará la Santa Misa.

PUBLICIDAD

Sumérgete en la atmósfera de devoción y cultura con la Procesión de la Santísima Cruz de Motupe. Un evento que refleja la profunda espiritualidad y las ricas tradiciones de la región Lambayeque

La lluvia no detuvo la peregrinación de la Cruz de Chalpón

El inicio de esta movilización religiosa ocurre en un contexto complicado para varias localidades de Lambayeque, donde las precipitaciones han generado preocupación entre los habitantes debido a la acumulación de agua, los aniegos y las dificultades para desplazarse por determinadas vías.

Incluso, el último sábado, la Santísima Cruz de Chalpón descendió desde su capilla provisional, ubicada en el Cerro Chalpón, en medio de una lluvia de regular intensidad. Las condiciones climáticas no impidieron que los devotos participaran de este importante momento previo a su traslado hacia Pimentel.

Ahora, la imagen sagrada emprende una nueva ruta acompañada por fieles que ven en esta peregrinación una oportunidad excepcional para expresar su fe y recibir la bendición del Santo Padre.

PUBLICIDAD

La organización de este recorrido contempla distintas paradas antes de su llegada al escenario de la celebración eucarística. Cada una de ellas permitirá que los devotos puedan acercarse a la venerada Cruz y participar de las actividades religiosas programadas.

La fe se impone a la adversidad. Fieles católicos, en medio de intensas lluvias e inundaciones, llevaron en procesión a la Santísima Cruz de Motupe demostrando su devoción inquebrantable a pesar de las difíciles condiciones climáticas. La venerada cruz se traslada a Pimentel donde se encontrará con el Papa León XIV

¿Cuál será el recorrido de la Cruz de Motupe antes de la misa del papa León XIV?

La peregrinación de la Santísima Cruz de Chalpón contempla varias etapas entre Motupe, Lambayeque y Chiclayo, antes de su llegada definitiva a las Pampas de Pimentel.

Este es el cronograma previsto:

Lunes 9 de noviembre: la Cruz de Chalpón inició su recorrido desde el templo San Julián de Motupe. Será trasladada en el Cruzmóvil y, durante la tarde, ingresará a la ciudad de Lambayeque, donde permanecerá durante la noche.

Martes 10 de noviembre: aproximadamente a las 2:00 p. m., llegará al Santuario Nuestra Señora de la Paz. Posteriormente, será trasladada a la Catedral de Chiclayo.

Miércoles 11 de noviembre: los fieles podrán participar de una jornada de veneración en la Catedral de Chiclayo. Será una oportunidad para que los devotos se acerquen a la imagen antes de su participación en la misa papal.

Jueves 12 de noviembre: durante la tarde, la Cruz partirá junto con otras imágenes religiosas rumbo a las Pampas de Pimentel. Su llegada está prevista para la noche, cuando será colocada en el altar mayor, a la espera de la celebración del día siguiente.

Este itinerario permitirá que la venerada reliquia recorra distintos espacios religiosos de la región y sea recibida por comunidades que esperan con entusiasmo la llegada del papa León XIV.

PUBLICIDAD

Un cartel anuncia la octava peregrinación de la Santísima Cruz de Motupe para el encuentro con León XIV el 9 de noviembre en las Pampas de Pimentel.

Una peregrinación histórica en los 158 años de la Cruz de Chalpón

La movilización de la Santísima Cruz de Chalpón no constituye una peregrinación ordinaria. Este acontecimiento adquiere una dimensión especial porque, en sus 158 años de historia, será la segunda ocasión en que la venerada reliquia tendrá el privilegio de participar en una Santa Misa multitudinaria presidida por un Sumo Pontífice.

La octava peregrinación representa, además, un encuentro simbólico entre dos expresiones profundamente arraigadas en la identidad religiosa de Lambayeque: la devoción popular a la Cruz de Motupe y el cariño que los fieles de Chiclayo conservan por Robert Prevost, quien desarrolló una importante etapa de su vida pastoral en esta jurisdicción eclesiástica.

PUBLICIDAD

Varios custodios vestidos de traje sostienen la Santísima Cruz de Motupe bajo una estructura techada durante un acto litúrgico ante los fieles presentes.

Para los habitantes de Motupe, el traslado significa llevar consigo una parte de su historia, sus tradiciones y sus manifestaciones de fe hasta el encuentro con el sucesor de Pedro.

La Cruz de Chalpón es una de las expresiones de religiosidad popular más representativas del norte peruano. Su veneración convoca cada año a miles de peregrinos que llegan hasta Motupe para participar de las celebraciones religiosas en su honor.

Esta vez, sin embargo, su recorrido tendrá un significado excepcional: acompañar al papa León XIV durante su retorno a la diócesis que marcó su trayectoria religiosa en el Perú.

Explora la belleza y el significado de la Santa Cruz de Motupe en una solemne ocasión. Un momento de reflexión y unión espiritual para todos los creyentes.

Pimentel se prepara para recibir al papa León XIV y miles de fieles

Mientras la Cruz de Chalpón avanza hacia su destino, las Pampas de Pimentel se preparan para convertirse en el escenario de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la visita papal.

PUBLICIDAD

El viernes 13 de noviembre, el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria en este espacio, hasta donde llegarán fieles procedentes de diferentes provincias de Lambayeque y otras regiones del país.

La presencia de la Cruz de Motupe en el altar mayor será uno de los momentos más significativos de esta celebración, pues permitirá que una de las reliquias más queridas por los lambayecanos acompañe al Santo Padre durante su encuentro con la población.

Varios hombres con traje formal cargan la Santísima Cruz de Motupe frente a una multitud congregada durante una actividad religiosa.