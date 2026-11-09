“León XIV vuela a casa”: así es el avión que trasladará al papa durante su visita a Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco

LATAM presentó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el Airbus A320 NEO para los traslados del papa León XIV en Perú. (Aviacionline)

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El Airbus A320 NEO que trasladará al papa León XIV durante su recorrido por Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco fue presentado en el aeropuerto Jorge Chávez. La aeronave, operada por LATAM, llevará en su fuselaje el hashtag “León XIV vuela a casa”, elegido para identificar la visita del sumo pontífice.

Según informó TV Perú desde el centro de mantenimiento de línea de la compañía aérea, el avión contará además con el logotipo de “Abramos el corazón”, nombre del programa especial dedicado a la llegada del pontífice. La presentación incluyó una alfombra roja, arreglos florales y la preparación de un acto de bendición para la aeronave.

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El papa tiene prevista su llegada al país el próximo 11 de noviembre. El avión realizará los traslados internos de la agenda papal, que incluye cuatro regiones del Perú. De acuerdo con la transmisión, habrá otra aeronave destinada al retorno del sumo pontífice desde Lima hacia Roma.

Un avión comercial de la aerolínea LATAM permanece estacionado en la pista con escaleras de abordaje durante la visita del papa León XIV al Perú. (Jose Manuel Quintana)

Un Airbus A320 NEO

La aeronave elegida para los vuelos del papa es un Airbus A320 NEO, un modelo con capacidad para 180 pasajeros. Durante el recorrido, viajarán obispos, integrantes del equipo del Vaticano y personal de seguridad contemplado para la visita.

El avión llevará al papa León XIV a Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima, las ciudades incluidas en el itinerario difundido durante la presentación. TV Perú indicó que la aeronave será parte de la logística dispuesta para el desplazamiento del pontífice entre los distintos puntos de su visita.

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El fuselaje incorpora el mensaje “León XIV vuela a casa” y la identidad visual de “Abramos el corazón”. La señal estatal explicó que ambos elementos forman parte de la imagen prevista para la visita papal y para la cobertura especial de sus actividades en el país.

Un avión de LATAM Airlines con insignias pontificias permanece listo en el aeropuerto para el traslado del papa León XIV durante su visita a Perú. (Jose Manuel Quintana)

El diseño

El logotipo impreso en el avión incluye referencias a cinco santos ligados a la historia religiosa del Perú. Entre las figuras mencionadas durante la transmisión están Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, San Francisco Solano y San Juan Macías.

La identificación de la aeronave reúne el hashtag de la visita y el nombre del programa televisivo dedicado al viaje de León XIV. En la presentación se mostró la parte exterior del avión, incluida la puerta por la que descenderá el pontífice a su llegada.

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TV Perú señaló que el acto se realizó en las instalaciones de mantenimiento de LATAM ubicadas en el entorno del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Allí se preparó el recibimiento protocolar, que contempla una alfombra roja y ornamentos florales.

La escalera de embarque del avión de LATAM exhibe el mensaje oficial para el vuelo de regreso del papa León XIV tras su visita a Perú. (Jose Manuel Quintana)

El escudo papal

La adecuación del avión también alcanzó al interior de la cabina. La transmisión detalló que los asientos contarán con cabezales con el escudo papal. El equipamiento previsto incluye almohadas, frazadas y un neceser con productos esenciales para el viaje.

TV Perú anunció que mostraría las características internas de la aeronave durante su programación especial. La presentación del avión se sumó a la difusión de los dos papamóviles que trasladarán al papa durante los actos públicos programados en las ciudades de su recorrido.

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La aeronave será bendecida antes de su uso, al igual que ocurrió con los vehículos preparados para los desplazamientos terrestres del sumo pontífice. Para el acto se esperaba la presencia de autoridades de la Iglesia católica, entre ellas representantes de la Nunciatura y del Arzobispado de Lima, además de autoridades estatales.

El fuselaje de un avión Airbus de Latam lleva una ilustración conmemorativa con la frase Abramos el corazón para la visita del Papa León XIV a Perú.

11 de noviembre

La presentación del Airbus se produjo mientras distintas instituciones preparan el operativo para la visita de León XIV. TV Perú indicó que entidades públicas y privadas participan en la organización de los traslados, las actividades oficiales y el dispositivo de seguridad.

La Municipalidad Metropolitana de Lima también presentó un plan operativo vinculado con la visita papal, según la señal estatal. En ese esquema, el avión se incorporará a la logística aérea, mientras los papamóviles estarán destinados al recorrido del pontífice en los eventos públicos.

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Con capacidad para 180 pasajeros, identificación exterior vinculada con la visita y una cabina adaptada para el viaje, el Airbus A320 NEO será la aeronave encargada de trasladar al papa por Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.