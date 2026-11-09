Nuevas evidencias en caso Yestelin Torres: pasadores del detenido estaban en su cuello y necropsia confirmó muerte por asfixia mecánica

El hombre de 28 años permanecía cerca del cuerpo cuando llegaron las amigas de la estudiante. La necropsia estableció que la víctima falleció por asfixia mecánica. Composición: Infobae

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La investigación por la muerte de Yestelin Torres Común, estudiante universitaria de 20 años cuyo cuerpo fue encontrado en una chacra de Chuquitanta, en San Martín de Porres, incorporó nuevos detalles sobre las circunstancias del crimen. La Policía determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica, según la información difundida por América Noticias.

Uno de los elementos encontrados en la escena fue particularmente relevante para las diligencias: los pasadores de las zapatillas del hombre detenido por el caso estaban alrededor del cuello de la joven. Este hallazgo forma parte de las evidencias que los investigadores deberán evaluar para esclarecer lo ocurrido durante la madrugada.

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Por el caso fue intervenido Daniel Sebastián Chahuayo Yauri, de 28 años, quien permanecía cerca del cuerpo cuando las amigas de la estudiante llegaron al descampado. El hombre negó su participación en el crimen y sostuvo que también fue víctima de amenazas.

La ubicación que Yestelin compartió mediante WhatsApp permitió que sus amigas identificaran el lugar donde se encontraba. Tras revisar el grupo de conversación durante la madrugada, las jóvenes se trasladaron hasta Chuquitanta y encontraron a la estudiante sin vida.

La Policía identificó los pasadores como elemento clave en la investigación

Reportaje informativo sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Jestelyn Torres, una estudiante de 20 años, en la zona de la muralla de Chuquitanta, distrito de San Martín de Porres. La joven fue encontrada en un terreno descampado por sus amigas a través del rastreo de ubicación en tiempo real de su teléfono móvil. La nota incluye declaraciones de allegados, imágenes del lugar y registros audiovisuales de la víctima.

De acuerdo con lo informado por América Noticias, los efectivos policiales encontraron los pasadores de las zapatillas del detenido alrededor del cuello de Yestelin. El examen correspondiente estableció que la muerte se produjo por asfixia mecánica.

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La madre de la estudiante también se refirió a este elemento durante las declaraciones difundidas por el medio televisivo. La mujer cuestionó que se tratara de un robo, debido a que las pertenencias de su hija permanecían en el lugar.

“Si fue un ratero, ¿por qué no se llevaron su celular? ¿Por qué no se llevaron algo? Pero nada, sus cosas estaban ahí... Con sus propias zapatillas la ha ahorcado a mi hija”, manifestó.

La presencia de los pasadores alrededor del cuello de la víctima constituye uno de los elementos materiales que forman parte de las diligencias policiales. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del ataque y la responsabilidad del intervenido.

Detenido negó las acusaciones y sostuvo que también fue amenazado

Daniel Sebastián Chahuayo Yauri fue intervenido por la Policía Nacional después del hallazgo del cuerpo. Según la información difundida por América Noticias, el hombre se encontraba a pocos metros de la estudiante cuando llegaron sus amigas.

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El sospechoso negó las acusaciones y afirmó que otras personas lo amenazaron con un arma y lo trasladaron por la fuerza hasta el descampado. También sostuvo que fue encañonado en un grifo.

Una de las amigas de Yestelin cuestionó esa versión y relató lo que escuchó cuando encontraron al hombre cerca del cuerpo de la estudiante.

“Él se quedó diciendo que no, que le habían amenazado, que él había sido encañonado en el grifo”, contó la joven.

Tras su intervención, Chahuayo Yauri fue trasladado a una dependencia policial. Durante la cobertura también se informó que debía pasar exámenes biológicos y psicológicos como parte de las actuaciones para esclarecer el caso.

Ubicación compartida por WhatsApp permitió encontrar el cuerpo

Las amigas de una joven estudiante asesinada relatan los últimos momentos con ella y señalan a un ex-enamorado como el principal sospechoso. La víctima fue encontrada en un descampado en San Martín de Porres. Exitosa

La búsqueda de Yestelin comenzó con la preocupación de sus amigas por no conocer su paradero. Una de ellas revisó durante la madrugada el grupo de WhatsApp que compartían y advirtió que la ubicación enviada por la estudiante todavía señalaba un punto alejado de la ciudad.

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La joven explicó que esa información permitió identificar el descampado de Chuquitanta y dirigirse hasta el lugar. Allí encontraron a Yestelin sin vida y también al hombre que posteriormente quedó bajo intervención policial.

“Si no fuera porque yo revisé el grupo de WhatsApp en la madrugada, ahorita pensaríamos que mi amiga simplemente está desaparecida”, manifestó la amiga de la víctima.

La ubicación digital se convirtió así en una referencia para que las jóvenes pudieran llegar hasta la zona donde se encontraba la estudiante. El hallazgo dio paso a la intervención de las autoridades y al inicio de las diligencias correspondientes.

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Familia de Yestelin enfrenta dificultades para acceder a defensa legal

Yestelin Torres Común estudiaba Ciencias de la Comunicación, cursaba el sexto ciclo universitario y trabajaba para cubrir los gastos de su formación profesional. Su entorno cercano recordó el esfuerzo que realizaba para continuar con sus estudios.

Una de sus amigas señaló que la joven mantenía un compromiso con su carrera y pidió apoyo para sus familiares, quienes enfrentan dificultades económicas para contratar una defensa legal durante el proceso.

“Ella trabajaba para solventar sus estudios. Ella amaba su carrera. Ella era una chica muy linda, muy linda. Y no merecía ese final”, expresó.

La familia también recordó el estado en el que encontraron a la estudiante y cuestionó la versión del detenido sobre un supuesto robo. Sus pertenencias permanecían junto al cuerpo, mientras que los pasadores del intervenido fueron identificados alrededor del cuello de la víctima.

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