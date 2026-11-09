Flavia Montes y las sensaciones de Alianza Lima luego de trabajado triunfo ante Géminis: “No estamos conformes”

La central 'blanquiazul' compartió sus sensaciones luego de la victoria por 3-1 ante el cuadro de Natalia Málaga. (Video: La Cátedra Deportes)

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Alianza Lima continúa firme en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto ‘blanquiazul’ consiguió una importante victoria por 3-1 ante Deportivo Géminis, en el duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Fase 1, y mantuvo su invicto en el campeonato. Sin embargo, más allá de sumar tres puntos, en el plantel ‘íntimo’ saben que todavía tienen aspectos por mejorar. Así lo expresó Flavia Montes luego del encuentro.

En declaraciones a la prensa local, la voleibolista destacó la unión del equipo como uno de los factores que les permitió sacar adelante un partido exigente. Alianza tuvo que remontar después de perder el primer set, pero logró reaccionar y quedarse con el triunfo en cuatro parciales.

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“La clave fue los ánimos. En el centro nos juntábamos y conversábamos para fallar menos y si fallábamos, la compañera estaba al lado de la otra”, comentó Montes, quien también resaltó el respaldo que existe entre las integrantes del plantel victoriano.

“Me siento feliz. En verdad, todas mis compañeras me apoyan, nos apoyamos, es mutuo y eso es lo que me mantiene feliz para poder seguir trabajando y ayudando en lo que más pueda”, agregó.

Flavia Montes encara su primera temporada con Alianza Lima. Crédito: FPV

Flavia Montes y la autocrítica de Alianza Lima pese al invicto

Aunque Alianza Lima ha conseguido resultados positivos en este inicio de temporada, Flavia Montes dejó en claro que el equipo no se conforma con lo conseguido. La central reconoció que, pese a mantener el invicto, las blanquiazules han cedido al menos un set en cada uno de sus compromisos, por lo que deben seguir trabajando para corregir errores y elevar su nivel de juego.

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“No estamos conformes. Si no, seríamos conformistas. Igual tenemos que seguir trabajando, estudiándonos y sabiendo en qué estamos fallando para poder mejorar los entrenamientos y así aplicarlo en los partidos”, sostuvo.

La central de Alianza Lima también reconoció que cada rival afronta los partidos ante las vigentes tricampeonas con una motivación especial, por lo que el plantel debe mantener el nivel de preparación y compromiso en cada presentación.

“Estamos trabajando día a día para que sigan saliendo las cosas mejor. Todos los equipos salen a jugar muy bien contra nosotras, eso lo sabemos, pero nosotras también venimos trabajando duro para eso, porque sabemos lo que nos vamos a encontrar”, señaló.

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Consultada sobre los aspectos que podrían modificarse para mejorar el rendimiento del equipo, Montes evitó entrar en detalles y explicó que esas decisiones corresponden al entrenador Alejandro Schneider y su grupo de trabajo. No obstante, aseguró que las jugadoras mantienen su compromiso en cada entrenamiento.

“No podría decir qué se podría cambiar. Eso ya son temas del comando técnico, pero nosotras vamos a seguir trabajando. No hay ningún día que no demos el 100% en los entrenamientos. A veces se nos complica, sí, pero es parte de”, manifestó.

Flavia Montes destacó con 14 puntos en la victoria ante Géminis. Crédito: LPV

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

Tras superar a Géminis, el equipo dirigido por Facundo Morando deberá enfocarse en su siguiente desafío: Universidad San Martín, uno de los rivales que también se mantiene invicto en la competencia. El duelo se jugará este sábado 14 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.

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En ese contexto, Flavia Montes adelantó que la prioridad inmediata será recuperar energías y preparar el encuentro, sin perder de vista la importancia de concentrarse en cada compromiso.

“Ahora toca recuperarnos. No estamos nunca pensando en un partido después, siempre estamos pensando en el presente y en lo que vamos a hacer para cada partido. Y ahora a recuperarnos, hacer terapia y estudiar a San Martín”, concluyó.