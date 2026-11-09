Aixa Vigil se muestra feliz por jugar en Universitario y confiesa: “Es una de las cosas más grandes que me ha pasado”

La atacante valoró el estilo de juego que viene construyendo el equipo de Paco Hervás y destacó el ambiente que se vive en el plantel tras sumar su cuarta victoria en la Fase 1. (Video: La Cátedra Deportes)

Guardar

Universitario de Deportes atraviesa un gran inicio en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Las ‘Pumas’ consiguieron su cuarta victoria consecutiva en la Fase 1 tras imponerse por 3-0 a Rebaza Acosta y continúan firmes en la parte más alta de la clasificación. Luego del triunfo, Aixa Vigil expresó su satisfacción por el momento que atraviesa el equipo y, especialmente, por la experiencia de defender la camiseta crema en esta especial etapa de su carrera.

“Súper feliz por el resultado. La ‘U’ está tratando de mantener un juego bien marcado, un estilo bien suyo de equipo y eso nos está ayudando en todos los partidos”, manifestó la voleibolista, quien destacó la identidad que viene construyendo el conjunto merengue en este arranque de campeonato.

PUBLICIDAD

La jugadora también se refirió a la competencia interna y a las alternativas que tiene el plantel ‘merengue’ para afrontar los encuentros. En ese sentido, resaltó el nivel de sus compañeras y la posibilidad de que cualquiera pueda asumir un papel importante dentro de la cancha.

“Es un equipo en el que cualquiera puede entrar a jugar. Tenemos bastantes cambios, bastantes buenos y creo que es importante tener eso cuando tienes el nivel de la jugadora y del equipo súper alto”, explicó.

Aixa Vigil disfruta su presente en Universitario. Crédito: Prensa U Vóley

Aixa Vigil y su felicidad por jugar en Universitario

Más allá de los resultados, Aixa Vigil no ocultó su alegría por formar parte de Universitario. La voleibolista reconoció que vestir la camiseta crema representa uno de los momentos más especiales de su carrera y agradeció el respaldo que recibe de la hinchada y de las personas que integran el club.

PUBLICIDAD

“Estoy súper feliz. Jugar en la ‘U’ ha sido una de las cosas más grandes que me ha pasado y estoy súper feliz de la hinchada también cantando todo el tiempo. Estoy disfrutando mucho esto. Me siento feliz, tranquila, y el equipo también, tanto entrenadores, dirigentes y compañeros, que me están apoyando muchísimo”, expresó.

¿Qué dijo Aixa Vigil sobre el próximo partido ante Regatas Lima?

Universitario tendrá una nueva prueba en la quinta fecha de la Fase 1, cuando se enfrente a Regatas Lima. Al respecto, Aixa Vigil reconoció que será un compromiso exigente y señaló que el equipo deberá analizar al rival y mantener la disciplina táctica que ha mostrado en sus anteriores presentaciones.

PUBLICIDAD

“Todos los partidos están siendo súper fuertes, nos toca estudiar mucho a Regatas, mantener nuestro ritmo de juego y ser igual de correctas tácticamente. Nos va a tocar hacer lo mismo, estudiar al rival, cumplir las cosas tácticamente bastante bien y jugar”, sostuvo.

Aixa Vigil fue la MVP del triunfo de Universitario ante Rebaza Acosta. Crédito: Prensa U Vóley

Asimismo, la atacante de las ‘pumas’ reconoció que, pese a los buenos resultados, el plantel todavía tiene aspectos por mejorar de cara a sus próximos compromisos. “Creo que el equipo está bastante suelto, aún con muchas cosas por corregir como grupo, porque sabemos que nos falta, pero feliz por los resultados”, agregó.

Finalmente, Aixa Vigil dejó en claro que el objetivo de Universitario para esta temporada es pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley. La voleibolista aseguró que el grupo trabaja desde antes del inicio de la competencia con esa meta y destacó la importancia de consolidar una identidad de juego.

PUBLICIDAD

“Desde antes de empezar la temporada el equipo quiere campeonar. Estamos trabajando para eso, pero el grupo está marcando su juego, está marcando su sistema y eso es lo importante”, sentenció.