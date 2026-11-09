Maluma anuncia su 'Loco x volver World Tour' con Lima entre las primeras ciudades confirmadas

El cantante Maluma presentó el video promocional de su gira internacional 'Loco x volver World Tour'. En la grabación se observa al artista en un entorno doméstico conversando con su abuelo y compartiendo con integrantes de su familia sobre el valor de conservar sus raíces durante sus viajes. La gira contempla conciertos en diversas ciudades de América Latina y otras regiones. Video: Instagram Maluma

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Maluma volverá a los escenarios peruanos. El artista colombiano confirmó el 6 de noviembre que Lima forma parte del listado de ciudades que recibirán su nueva gira mundial, bautizada ‘Loco x volver World Tour’. El anuncio se dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que el cantante reflexiona sobre sus raíces y su vínculo con el público latinoamericano.

El Pretty Boy, como lo llaman sus seguidores, lleva varios años sin presentarse en suelo peruano. La noticia generó expectativa entre sus fanáticos locales, que durante meses esperaron una confirmación oficial tras los rumores que circularon en redes sociales sobre un eventual regreso del artista a la capital peruana.

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El cantante colombiano Maluma anunció la inclusión de Perú dentro de las paradas de su gira internacional 'Loco x volver World Tour'.

Perú, entre las primeras ciudades confirmadas de la gira

Maluma reveló los detalles de su nuevo tour durante una transmisión en vivo desde el aeropuerto de Miami. El anuncio llegó acompañado de un video protagonizado por miembros de su familia, entre ellos su abuelo, su madre, su pareja y su hija Paris. En el pie de la publicación que acompañó el video en Instagram, el cantante escribió: “Se llegó el momento de llevar nuestra cultura al mundo entero. Nos vemos el próximo año .... QUE EMOCIÓNNNNNN”.

La página web oficial del cantante ya incorpora las primeras fechas confirmadas: el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y los días 19 y 20 de febrero del mismo año en Buenos Aires, Argentina. Para el resto de ciudades, entre ellas Lima, el sitio solo muestra la leyenda “Coming soon”, sin fecha ni recinto definidos. El afiche oficial compartido por el artista confirma, además, que se trata de un recorrido de más de 40 ciudades repartidas en cuatro continentes.

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El listado de países confirmados para la etapa latinoamericana incluye, además de Perú, a Argentina (con una segunda parada en Córdoba), Bolivia, Paraguay, Chile, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México, este último con siete ciudades programadas: Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México. Por el momento, la venta de entradas no está habilitada en ninguna de las sedes anunciadas, incluida la peruana.

Una publicación en redes sociales presenta el afiche oficial de la gira de Maluma con el listado de ciudades internacionales confirmadas.

El origen del nombre y la historia detrás del video

El concepto de ‘Loco x volver’ surge de una conversación entre Maluma y su abuelo, incluida en el video de presentación de la gira. “Abuelo, ¿sabes qué? Te digo la verdad, yo tengo muchas, pero muchas ganas de viajar el mundo entero. Pero quiero viajar el mundo así, sin perder nuestras raíces, sin perder nuestras costumbres”, le dice el cantante en la grabación.

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El abuelo del artista responde con una pregunta sobre cómo conservar esas tradiciones durante los desplazamientos. “¿Y cómo hace uno para viajar con las costumbres?”, plantea. Maluma contesta con humor: “¿Hay que llevárselas en el hombro o qué?”, a lo que recibe la respuesta: “Pues o por lo menos en la maleta”.

Más adelante, el intérprete explica el sentido de la narrativa que acompaña el lanzamiento del tour. “Uno no se lleva cosas, se lleva lo que es. Yo estaba loco por volver a mi casa, a mi esencia, a mis raíces”, afirmó. La secuencia culmina con una bendición de su abuelo y un mensaje dirigido a sus seguidores: “Estoy loco por volver a cantar, a viajar y a soñar juntos”, señaló el cantante antes de cerrar con la frase “Nos vemos muy pronto, mi gente. Loco por volver World Tour”.

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Una publicación de Instagram contiene el mensaje con el que Maluma anunció las fechas de su gira internacional Loco x volver World Tour.

Reacciones de los seguidores y lo que falta por confirmar sobre Lima

La publicación con el afiche oficial de la gira superó el millón de reacciones en Instagram y generó cientos de comentarios de seguidores de distintos países. Una usuaria escribió: “La mejor noticia!! Ya queremos las fechas!!! Que emoción tan grande”. Otros comentarios reflejaron el reclamo de fanáticos de ciudades que no aparecen en el cartel, como Australia, mencionada en varias respuestas al posteo.

Hasta el momento, Maluma y su equipo no han precisado la fecha exacta del concierto en Perú, ni el recinto donde se realizará. Tampoco se conocen detalles sobre precios de entradas, modalidades de preventa o las plataformas encargadas de la comercialización de boletos para la fecha peruana. El propio afiche oficial de la gira incluye la leyenda “Muy pronto más ciudades...”, lo que sugiere que el cartel podría ampliarse en las próximas semanas.

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La gira marcará el regreso de Maluma a los escenarios internacionales tras un periodo centrado en proyectos personales y familiares, según se desprende del contenido del video de anuncio. Las primeras fechas confirmadas, en Bogotá y Buenos Aires, funcionan como punto de partida de un recorrido que, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, se extenderá a lo largo de todo 2027.