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Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘blanquiazules’

El equipo de Alejandro Schneider conoció su calendario para la primera etapa del torneo nacional en busca del tetracampeonato. Entérate el camino de las ‘íntimas’

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
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Tras la realización del sorteo de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Alianza Lima conoció su fixture para la Fase 1 del torneo nacional. Las ‘blanquiazules’ se alistan para iniciar su camino rumbo al tetracampeonato, que comenzará este sábado 17 de octubre.

Fixture de Alianza Lima en la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2026

- Fecha 1: Rebaza Acosta vs Alianza Lima

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- Fecha 2: Regatas Lima vs Alianza Lima

- Fecha 3: Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima

- Fecha 4: Géminis vs Alianza Lima

- Fecha 5: San Martín vs Alianza Lima

- Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Atenea

- Fecha 7: Alianza Lima vs Perú

- Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario

- Fecha 9: Alianza Lima vs Deportivo Soan

- Fecha 10: Alianza Lima vs Deportivo Wanka

- Fecha 11: Olva Latino vs Alianza Lima

Presentación del sorteo y fixture oficial de la Liga Peruana de Vóley en un set de televisión. Durante el evento, los conductores muestran las balotas y papeletas de los clubes participantes, entre los que se encuentran Universidad San Martín de Porres, Universitario de Deportes y Club de Regatas Lima. Asimismo, se exhiben gráficos informativos en pantalla con la lista numerada de los doce equipos y la programación de las once jornadas correspondientes a la temporada.

Canal TV para ver los partidos de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027 a través de su señal abierta, destinada a todo el público peruano.

Los encuentros del campeonato nacional podrán verse por el canal 2 y la señal 702 en alta definición. De acuerdo con la programación anunciada, la emisión por televisión no exigirá una suscripción para acceder a los partidos.

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La cobertura de Latina también llegará a sus plataformas digitales. Los aficionados tendrán la posibilidad de seguir los compromisos desde la página web y la aplicación oficial del canal, mediante dispositivos con conexión a internet.

Infobae Perú acompañará el desarrollo de cada fecha del torneo con las previas de los partidos, los relatos punto a punto, las jugadas destacadas y los resultados de la jornada. El portal también mantendrá actualizada la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley durante la temporada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

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