Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por la Fase 1: todos los partidos de las ‘blanquiazules’

Tras la realización del sorteo de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Alianza Lima conoció su fixture para la Fase 1 del torneo nacional. Las ‘blanquiazules’ se alistan para iniciar su camino rumbo al tetracampeonato, que comenzará este sábado 17 de octubre.
Fixture de Alianza Lima en la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2026
- Fecha 1: Rebaza Acosta vs Alianza Lima
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- Fecha 2: Regatas Lima vs Alianza Lima
- Fecha 3: Circolo Sportivo Italiano vs Alianza Lima
- Fecha 4: Géminis vs Alianza Lima
- Fecha 5: San Martín vs Alianza Lima
- Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Atenea
- Fecha 7: Alianza Lima vs Perú
- Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario
- Fecha 9: Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Fecha 10: Alianza Lima vs Deportivo Wanka
- Fecha 11: Olva Latino vs Alianza Lima
Canal TV para ver los partidos de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027 a través de su señal abierta, destinada a todo el público peruano.
Los encuentros del campeonato nacional podrán verse por el canal 2 y la señal 702 en alta definición. De acuerdo con la programación anunciada, la emisión por televisión no exigirá una suscripción para acceder a los partidos.
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La cobertura de Latina también llegará a sus plataformas digitales. Los aficionados tendrán la posibilidad de seguir los compromisos desde la página web y la aplicación oficial del canal, mediante dispositivos con conexión a internet.
Infobae Perú acompañará el desarrollo de cada fecha del torneo con las previas de los partidos, los relatos punto a punto, las jugadas destacadas y los resultados de la jornada. El portal también mantendrá actualizada la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley durante la temporada.
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