Perú Deportes

Gol de Javier Sanguinetti para el empate de Sport Huancayo ante Cienciano por Torneo Clausura 2026

El delantero argentino convirtió desde los doce pasos, luego de que el árbitro Joel Alarcón revisara en el VAR una polémica mano de Kevin Becerra

Sport Huancayo empata el encuentro de penal ante Cienciano - L1 MAX
Guardar

El sábado 7 de noviembre, Sport Huancayo visitó a Cienciano por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El ‘rojo matador’ quedó en desventaja tras un gol de Neri Bandiera, pero Javier Sanguinetti igualó el marcador con un potente remate desde el punto de penal. De esta manera, los dirigidos por Richard Pellejero volvieron a soñar con seguir peleando por el segundo torneo del año.

Ocurrió a los 40 minutos del encuentro. Jean Falconi ingresó al área cusqueña y remató al arco. Kevin Becerra intentó bloquear el disparo con el cuerpo, pero el balón impactó en su mano, pese a que el futbolista ecuatoriano tenía los brazos pegados al torso, una posición habitual para evitar que se sancione un penal.

PUBLICIDAD

El árbitro principal sancionó la infracción de inmediato, una decisión que generó sorpresa. Desde el banco de Cienciano cuestionaron el cobro al considerar que Becerra tenía los brazos pegados al cuerpo. Minutos después, el juez principal recibió el llamado del VAR, lo que abrió la posibilidad de que revirtiera su decisión en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

No ocurrió así. Alarcón revisó la jugada y ratificó el penal a favor de Sport Huancayo. Según explicó a los jugadores del ‘papá’, el defensor realizó un movimiento que consideró antinatural y que desvió el balón, con lo cual evitó una ocasión clara de gol para la visita.

PUBLICIDAD

Javier Sanguinetti tomó el balón y se paró frente al portero Gonzalo Falcón. El argentino asumió la ejecución con la posibilidad de devolver al elenco de la ciudad incontrastable al partido y definió con un potente puntazo junto al primer poste del arco cusqueño.

Sanguinetti evitó una celebración prolongada, recogió el balón y lo llevó al centro del campo para reanudar las acciones. El delantero ‘gaucho’ entendía que el empate aportaba poco a Huancayo en su objetivo de depender de sí mismo en la pelea por el Torneo Clausura.

Gol de Javier Sanguinetti para el empate de Sport Huancayo ante Cienciano por Torneo Clausura 2026.
Gol de Javier Sanguinetti para el empate de Sport Huancayo ante Cienciano por Torneo Clausura 2026.

Gol de Cienciano

Cienciano rompió la igualdad en el estadio Inca Garcilaso de la Vega apenas a los cuatro minutos. Tras ejecutar un tiro de esquina en corto, Carlos Cabello envió un centro al área con mucho veneno.

Neri Bandiera apareció para imponerse en el juego aéreo y conectó un cabezazo que venció al arquero Ángel Zamudio. Así, el cuadro cusqueño marcó el 1-0 parcial por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Se abre el marcador en el Cusco, 1 a 0 para Cienciano. - Liga 1

Penal fallado de Cienciano

Antes del empate de Sport Huancayo, Cienciano tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia. Hugo Ángeles derribó a Carlos Garcés dentro del área y el árbitro Joel Alarcón sancionó penal a favor de los locales.

Matías Succar le pidió el balón a Garcés, goleador del ‘papá’, para ejecutar el remate. No obstante, el exdelantero de Alianza Lima desperdició la ocasión: definió cruzado con la pierna izquierda y Ángel Zamudio atajó su disparo junto al primer poste.

Cienciano se pierde la oportunidad de ampliar el marcador - L1 MAX

De esta manera, Sport Huancayo y Cienciano se fueron al descanso con el marcador 1-1. El resultado mantenía al ‘rojo matador’ en carrera, aunque necesitaba salir en busca de la victoria para alcanzar a Sporting Cristal en el primer lugar, luego de que el cuadro ‘celeste’ empatara 1-1 ante ADT en Tarma.

Una victoria le permitiría a Huancayo alcanzar los 34 puntos, dos más que Cristal, y presionar a Universitario de Deportes. El cuadro ‘crema’ será el último de los equipos que pelean por el liderato en jugar por la fecha 16, cuando reciba a CD Moquegua en el estadio Monumental.

Temas Relacionados

Javier SanguinettiSport HuancayoCiencianoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El ‘rojo matador’ tiene la obligación de ganar para seguir en la lucha por el campeonato, pero al frente tiene al ‘papá’, cuya irregularidad invita a pensar con un golpe. Sigue las incidencias de la contienda

Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sofía Neves se lesionó en el segundo set del Universitario vs Rebaza Acosta: uruguaya no volvió a jugar en duelo por Liga Peruana de Vóley

La capitana y máxima anotadora del cuadro del Callao tuvo que dejar el campo en el Polideportivo Lucha Fuentes, una ausencia que afectó al entrenador Martín Rodríguez

Sofía Neves se lesionó en el segundo set del Universitario vs Rebaza Acosta: uruguaya no volvió a jugar en duelo por Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 4 del torneo

La cuarta jornada se disputará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con seis encuentros que podrían generar cambios importantes en la clasificación

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 4 del torneo

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

San Martín se midió con Deportivo Wanka, mientras que Universitario chocó con Rebaza Acosta. Este domingo, Alianza Lima y Deportivo Géminis se enfrentarán en Villa El Salvador

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Universitario vs Rebaza Acosta 3-0: resumen de la victoria ‘crema’ por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

El equipo de Francisco Hervás continúa firme en el inicio del campeonato y venció sin ceder sets al conjunto del Callao. Con este resultado, las ‘pumas’ son líderes invictas tras ganar todos sus parciales

Universitario vs Rebaza Acosta 3-0: resumen de la victoria ‘crema’ por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles” tras decisión del JNE de no proclamarlo alcalde de Lima, pero primero optará por la vía penal

Francis Allison celebra fallo del JNE que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga y felicita a Jeanette Alonzo

¿Cuándo se sabrá quién es el alcalde de Lima 2027-2030? JNE ya tiene fecha para definir al ganador de las Elecciones Municipales 2026

¿Qué pasará con RLA luego que el JNE rechazara su “reelección encubierta” a la alcaldía de Lima?

ENTRETENIMIENTO

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Ke Personajes vuelve a Lima en 2027: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

Carla Campos Salazar habla sobre Curwen y Suemi Chang en medio de versiones sobre un romance: “Que triunfe el amor verdadero”

Candidatas al Miss Perú 2027 recorren Junín para promover su cultura, gastronomía y destinos turísticos

DEPORTES

Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 4 del torneo

Sofía Neves se lesionó en el segundo set del Universitario vs Rebaza Acosta: uruguaya no volvió a jugar en duelo por Liga Peruana de Vóley

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Universitario vs Rebaza Acosta 3-0: resumen de la victoria ‘crema’ por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27