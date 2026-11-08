Gol de Javier Sanguinetti para el empate de Sport Huancayo ante Cienciano por Torneo Clausura 2026.

Sport Huancayo empata el encuentro de penal ante Cienciano - L1 MAX

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El sábado 7 de noviembre, Sport Huancayo visitó a Cienciano por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El ‘rojo matador’ quedó en desventaja tras un gol de Neri Bandiera, pero Javier Sanguinetti igualó el marcador con un potente remate desde el punto de penal. De esta manera, los dirigidos por Richard Pellejero volvieron a soñar con seguir peleando por el segundo torneo del año.

Ocurrió a los 40 minutos del encuentro. Jean Falconi ingresó al área cusqueña y remató al arco. Kevin Becerra intentó bloquear el disparo con el cuerpo, pero el balón impactó en su mano, pese a que el futbolista ecuatoriano tenía los brazos pegados al torso, una posición habitual para evitar que se sancione un penal.

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El árbitro principal sancionó la infracción de inmediato, una decisión que generó sorpresa. Desde el banco de Cienciano cuestionaron el cobro al considerar que Becerra tenía los brazos pegados al cuerpo. Minutos después, el juez principal recibió el llamado del VAR, lo que abrió la posibilidad de que revirtiera su decisión en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

No ocurrió así. Alarcón revisó la jugada y ratificó el penal a favor de Sport Huancayo. Según explicó a los jugadores del ‘papá’, el defensor realizó un movimiento que consideró antinatural y que desvió el balón, con lo cual evitó una ocasión clara de gol para la visita.

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Javier Sanguinetti tomó el balón y se paró frente al portero Gonzalo Falcón. El argentino asumió la ejecución con la posibilidad de devolver al elenco de la ciudad incontrastable al partido y definió con un potente puntazo junto al primer poste del arco cusqueño.

Sanguinetti evitó una celebración prolongada, recogió el balón y lo llevó al centro del campo para reanudar las acciones. El delantero ‘gaucho’ entendía que el empate aportaba poco a Huancayo en su objetivo de depender de sí mismo en la pelea por el Torneo Clausura.

Gol de Javier Sanguinetti para el empate de Sport Huancayo ante Cienciano por Torneo Clausura 2026.

Gol de Cienciano

Cienciano rompió la igualdad en el estadio Inca Garcilaso de la Vega apenas a los cuatro minutos. Tras ejecutar un tiro de esquina en corto, Carlos Cabello envió un centro al área con mucho veneno.

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Neri Bandiera apareció para imponerse en el juego aéreo y conectó un cabezazo que venció al arquero Ángel Zamudio. Así, el cuadro cusqueño marcó el 1-0 parcial por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Se abre el marcador en el Cusco, 1 a 0 para Cienciano. - Liga 1

Penal fallado de Cienciano

Antes del empate de Sport Huancayo, Cienciano tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia. Hugo Ángeles derribó a Carlos Garcés dentro del área y el árbitro Joel Alarcón sancionó penal a favor de los locales.

Matías Succar le pidió el balón a Garcés, goleador del ‘papá’, para ejecutar el remate. No obstante, el exdelantero de Alianza Lima desperdició la ocasión: definió cruzado con la pierna izquierda y Ángel Zamudio atajó su disparo junto al primer poste.

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Cienciano se pierde la oportunidad de ampliar el marcador - L1 MAX

De esta manera, Sport Huancayo y Cienciano se fueron al descanso con el marcador 1-1. El resultado mantenía al ‘rojo matador’ en carrera, aunque necesitaba salir en busca de la victoria para alcanzar a Sporting Cristal en el primer lugar, luego de que el cuadro ‘celeste’ empatara 1-1 ante ADT en Tarma.

Una victoria le permitiría a Huancayo alcanzar los 34 puntos, dos más que Cristal, y presionar a Universitario de Deportes. El cuadro ‘crema’ será el último de los equipos que pelean por el liderato en jugar por la fecha 16, cuando reciba a CD Moquegua en el estadio Monumental.

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